ข่าวเด่น: USDCAD อ่อนค่าหลังแคนาดาประกาศตัวเลขการจ้างงาน📌

- แคนาดา - ข้อมูลการจ้างงานเดือนกันยายน
- แคนาดา - ข้อมูลการจ้างงานเดือนกันยายน
ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดา ประจำเดือนกันยายน (เวลา 01:30 PM BST)
-
อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate): จริง 7.1% | คาดการณ์ 7.2% | ครั้งก่อน 7.1%
-
อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน (Participation Rate): จริง 65.2% | ครั้งก่อน 65.1%
-
การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานทั้งหมด (Employment Change): จริง +60.4K | คาดการณ์ +2.8K | ครั้งก่อน -65.5K
-
การจ้างงานเต็มเวลา (Full-Time Employment Change): +106.1K | ครั้งก่อน -6.0K
-
การจ้างงานพาร์ทไทม์ (Part-Time Employment Change): -45.6K | ครั้งก่อน -59.7K
สรุปภาพรวม:
ตลาดแรงงานของแคนาดาฟื้นตัวในเดือนกันยายน โดยมีการเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน 60,000 ตำแหน่ง (+0.3%) ทำให้อัตราการจ้างงานขยับขึ้นเป็น 60.6% ขณะที่อัตราว่างงานทรงตัวที่ 7.1% สะท้อนการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นเป็น 65.2%
รายละเอียดเพิ่มเติม:
-
การเติบโตเกิดจากงานเต็มเวลา (+106,000 ตำแหน่ง) โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานหลัก
-
ผู้หญิงวัยทำงานกลางคน: +76,000
-
ผู้ชายวัยทำงานกลางคน: +33,000
-
กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไปลดลง: -44,000
-
การจ้างงานในกลุ่มเยาวชนแทบไม่เปลี่ยนแปลง
-
-
ภาคอุตสาหกรรมที่เติบโต:
-
การผลิต (Manufacturing): +28,000
-
สาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ (Health Care & Social Assistance): +14,000
-
เกษตรกรรม (Agriculture): +13,000
-
การค้าส่งและค้าปลีก (Wholesale & Retail Trade): -21,000
-
-
ระดับภูมิภาค:
-
อัลเบอร์ตา (Alberta): เพิ่มขึ้น +43,000
-
นิวบรันสวิกและมานิโทบา (New Brunswick, Manitoba): เพิ่มขึ้น
-
นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ (Newfoundland and Labrador): ลดลง
-
ออนแทรีโอ (Ontario): แทบไม่เปลี่ยนแปลง แต่อัตราว่างงานเพิ่มขึ้น
-
-
ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง: เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อยู่ที่ 36.78 ดอลลาร์แคนาดา
แม้ตัวเลขเดือนกันยายนจะฟื้นตัวดี แต่เมื่อเทียบกับต้นปี 2025 การจ้างงานโดยรวมยังเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 22,000 ตำแหน่งเท่านั้น
OpenAI ประกาศแผนลงทุนทะเยอทะยานมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์
URGENT: ยอดขายและการผลิตค้าปลีกจากยุโรปสูงกว่าที่คาดการณ์! 📈
ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อในยุโรป คำแถลงจากเฟด และผลประกอบการธนาคารเพิ่มเติม
ข่าวเด่น: EUR/USD ทรงตัว หลังอัตราเงินเฟ้อฝรั่งเศสและสเปนปรับขึ้นตามคาด 🇫🇷 🇪🇸