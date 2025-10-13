อ่านเพิ่มเติม
ข่าวเด่น: USDCAD อ่อนค่าหลังแคนาดาประกาศตัวเลขการจ้างงาน📌

  • แคนาดา - ข้อมูลการจ้างงานเดือนกันยายน

ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดา ประจำเดือนกันยายน (เวลา 01:30 PM BST)

  • อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate): จริง 7.1% | คาดการณ์ 7.2% | ครั้งก่อน 7.1%

  • อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน (Participation Rate): จริง 65.2% | ครั้งก่อน 65.1%

  • การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานทั้งหมด (Employment Change): จริง +60.4K | คาดการณ์ +2.8K | ครั้งก่อน -65.5K

  • การจ้างงานเต็มเวลา (Full-Time Employment Change): +106.1K | ครั้งก่อน -6.0K

  • การจ้างงานพาร์ทไทม์ (Part-Time Employment Change): -45.6K | ครั้งก่อน -59.7K

สรุปภาพรวม:
ตลาดแรงงานของแคนาดาฟื้นตัวในเดือนกันยายน โดยมีการเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน 60,000 ตำแหน่ง (+0.3%) ทำให้อัตราการจ้างงานขยับขึ้นเป็น 60.6% ขณะที่อัตราว่างงานทรงตัวที่ 7.1% สะท้อนการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นเป็น 65.2%

รายละเอียดเพิ่มเติม:

  • การเติบโตเกิดจากงานเต็มเวลา (+106,000 ตำแหน่ง) โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงานหลัก

    • ผู้หญิงวัยทำงานกลางคน: +76,000

    • ผู้ชายวัยทำงานกลางคน: +33,000

    • กลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไปลดลง: -44,000

    • การจ้างงานในกลุ่มเยาวชนแทบไม่เปลี่ยนแปลง

  • ภาคอุตสาหกรรมที่เติบโต:

    • การผลิต (Manufacturing): +28,000

    • สาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ (Health Care & Social Assistance): +14,000

    • เกษตรกรรม (Agriculture): +13,000

    • การค้าส่งและค้าปลีก (Wholesale & Retail Trade): -21,000

  • ระดับภูมิภาค:

    • อัลเบอร์ตา (Alberta): เพิ่มขึ้น +43,000

    • นิวบรันสวิกและมานิโทบา (New Brunswick, Manitoba): เพิ่มขึ้น

    • นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์ (Newfoundland and Labrador): ลดลง

    • ออนแทรีโอ (Ontario): แทบไม่เปลี่ยนแปลง แต่อัตราว่างงานเพิ่มขึ้น

  • ค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมง: เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อยู่ที่ 36.78 ดอลลาร์แคนาดา

แม้ตัวเลขเดือนกันยายนจะฟื้นตัวดี แต่เมื่อเทียบกับต้นปี 2025 การจ้างงานโดยรวมยังเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 22,000 ตำแหน่งเท่านั้น

 

 

