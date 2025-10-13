สรุปข่าวเช้า

- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวในช่วงตลาดเอเชีย ท่ามกลางความหวังต่อการคลี่คลายความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–จีน
- ในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะเปิดทำการตามปกติ ขณะที่ตลาดพันธบัตรจะปิดเนื่องในวันหยุด Columbus Day
- ตลาดเอเชีย–แปซิฟิกปรับตัวขึ้นแข็งแกร่ง
- ดัชนีหุ้นจีนเพิ่มขึ้นระหว่าง +2.5% ถึง +3.0%, ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่น +1.39%, สิงคโปร์ +1.0%, และ ออสเตรเลีย +0.10%
- แม้ว่าสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์จะผ่อนคลายบางส่วนในช่วงสุดสัปดาห์ แต่ความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่ยังคงหนุนให้ราคาทองคำและโลหะมีค่าปรับตัวขึ้น
- ทองคำ พุ่งขึ้น +1.75% สู่ระดับ 4,075 ดอลลาร์/ออนซ์, ขณะที่ เงิน (Silver) เพิ่มขึ้นแรงกว่า +3.35% สู่ระดับ 51.65 ดอลลาร์/ออนซ์
- หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ขู่จะเก็บภาษีสินค้าจีนทั้งหมดในอัตรา 100% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เขาได้ปรับท่าทีให้นุ่มนวลขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาในวงกว้าง
- ตลาดหุ้นทั่วโลกดีดตัวขึ้นตามหลังโทนคำพูดที่เย็นลง โดย Goldman Sachs คาดว่าสถานการณ์ระหว่างสองประเทศจะอยู่ในภาวะ “การเผชิญหน้าที่ถูกควบคุม” (managed confrontation) แทนที่จะยกระดับเป็นความขัดแย้งเต็มรูปแบบ
- การส่งออกแร่หายาก (Rare Earth) ของจีนลดลง 31% MoM ในเดือนกันยายน แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดมากขึ้น โดยข้อมูลฉบับเต็มจะเผยแพร่ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้
- ขณะเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐฯ มีแผนจะจัดซื้อแร่ธาตุสำคัญมูลค่าสูงสุดถึง 1 พันล้านดอลลาร์ เพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาจีน โดยจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Defense Logistics Agency
- การส่งออกของจีนเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 8.3% YoY (สูงสุดในรอบ 6 เดือน) และ การนำเข้าเพิ่มขึ้น 7.4% YoY (มากที่สุดในรอบ 17 เดือน)
- การนำเข้าแร่เหล็กและถั่วเหลืองแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนถึงความต้องการภายในประเทศที่ยังแข็งแกร่ง
- ดุลการค้าจีนอยู่ที่ 90.5 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อย เนื่องจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
- รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในภาวะชัตดาวน์เป็นวันที่ 12 ติดต่อกัน โดยรองประธานาธิบดี J.D. Vance เตือนว่าจะมีการปรับลดจำนวนพนักงานภาครัฐเพิ่มเติม ในขณะที่เจ้าหน้าที่หลายแสนคนยังคงถูกพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
- ตลาดคริปโทเคอร์เรนซีฟื้นตัวในคืนวันอาทิตย์ หลังจากร่วงแรงเมื่อวันศุกร์ ซึ่งถือเป็นการปิดสัปดาห์ที่ผันผวน
- ตลาดอนุพันธ์ที่มีการใช้เลเวอเรจสูงได้รับผลกระทบหนักจากเหตุการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–จีน โดยมีการล้างสถานะ (liquidation) รวมกว่า 19 พันล้านดอลลาร์ ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- บิตคอยน์ร่วงลงมากกว่า 10% และโทเคนขนาดเล็กหลายตัวสูญเสียมูลค่าหลายสิบเปอร์เซ็นต์
- อย่างไรก็ตาม ราคากลับฟื้นตัวในวันอาทิตย์ หลังจากโพสต์ล่าสุดของทรัมป์ที่ส่งสัญญาณการคลี่คลายความตึงเครียด
- บิตคอยน์ดีดกลับสู่ระดับ 114,000 ดอลลาร์ และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ปรับขึ้นเป็นเลขสองหลักภายในเซสชันเดียวกัน
