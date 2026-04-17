💲 ดอลลาร์ดิ่งลง หลังการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ 📉 จุดเริ่มต้นของการปรับฐานแรงหรือไม่? ❓

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ปรับตัวลดลง 0.5% กลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้ง หลังมีการประกาศเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
แม้ในช่วงต้นของการซื้อขายความผันผวนจะยังอยู่ในระดับจำกัด แต่ตลาด FX กลับมีความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงท้ายสัปดาห์ จากรายงานของ Axios ที่ระบุถึงแผนสันติภาพ 3 หน้าระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ
การประกาศของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบ ได้ยิ่งตอกย้ำแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์ และกระตุ้นให้เกิดภาวะ “risk-on” อย่างรุนแรงในตลาดหุ้นทั่วโลก
การร่วงลงอย่างหนักของสัญญาน้ำมันได้กดดันค่าเงินดอลลาร์ให้ปรับตัวลงตามไปด้วย โดยดอลลาร์สหรัฐสูญเสียกำไรทั้งหมดที่ได้มาจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ก่อนหน้านี้
ดัชนี USDIDX กำลังซื้อขายอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1.5 เดือน และโมเมนตัมขาลงได้รับการยืนยันเมื่อเส้น EMA10 ตัดลงต่ำกว่า EMA30 และ EMA100 ขณะที่ RSI ยังไม่หลุดจากโซน overbought แม้ว่าราคาจะเริ่มชะลอตัวบริเวณระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของรอบขาขึ้นล่าสุด
ที่มา: xStation5
📈 EURUSD ทำจุดสูงสุดในรอบ 2 เดือน
เมื่อสงครามในอิหร่านปะทุขึ้น ตลาดเคยกลับมาพูดถึงความเป็นไปได้ที่ EURUSD จะเข้าสู่ภาวะ parity (1:1) หากเศรษฐกิจยุโรปชะลอตัวต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ตลาดได้ปรับกลับสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็ว ทำให้ EURUSD กลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้ง หลังจากหลุดจุดต่ำสุดระยะสั้นบริเวณ 1.1400
ปัจจุบันคู่เงินนี้ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 1.18 และซื้อขายอยู่ในโซนที่เคยเห็นก่อนความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้
ควบคู่ไปกับการปรับตัวขึ้นของ EURUSD (สีเหลือง) ตลาดยังเห็นการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของตัวชี้วัด Risk Reversal ในตลาดออปชัน (สีขาว) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ นักลงทุนได้หยุดการป้องกันความเสี่ยง (hedging) ต่อกรณี EURUSD ปรับตัวลงอย่างกะทันหัน (ในที่นี้คือสัญญา 1 เดือน)
ที่มา: Bloomberg Finance LP
🔄 ธนาคารกลางกลับมาเป็นประเด็นหลัก
เมื่อความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลง นโยบายการเงินจะกลับมาเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดความผันผวนในตลาด FX อีกครั้ง
ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เราเห็นผลตอบแทนพันธบัตร (bond yields) ทั้งฝั่งสหรัฐฯ และยุโรปลดลงอย่างชัดเจน สะท้อนว่านักลงทุนเริ่มลดการคาดการณ์ความเสี่ยงจากการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานในระยะยาว และลดความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางทั่วโลกจะต้องกลับไปใช้นโยบายขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง
ตลาด swap ได้เลิกคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ไปแล้ว ขณะที่สำหรับ ECB ตลาดยังคงให้น้ำหนักสูงถึง 98% ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแบบ hawkish +25 bps ในเดือนกรกฎาคม
มุมมองของนักลงทุนยังได้รับแรงหนุนจากถ้อยแถลงของ Madis Müller จาก ECB ที่ระบุว่า “ไม่ตัดความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนเมษายน” อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนข่าวการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ช่วยอธิบายแรงกดดันต่อส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรระหว่างเยอรมนีและสหรัฐฯ
อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ได้ปรับตัวตามส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีระหว่างเยอรมนีและสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยส่วนต่างดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ท่ามกลางความปั่นป่วนทางภูมิรัฐศาสตร์
แม้ว่าความเป็นไปได้ของการยุติสงครามและการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจะช่วยลดความเสี่ยงของการขึ้นดอกเบี้ยทั้งสองฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก แต่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงมีแนวโน้ม “hawkish” มากกว่าเมื่อเทียบกับ Fed ซึ่งในสถานการณ์ก่อนสงคราม ตลาดคาดว่า Fed จะเดินหน้าลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง ซึ่งจะสร้างแรงกดดันเชิงลบต่อค่าเงินดอลลาร์
ที่มา: XTB Research
Aleksander Jablonski
นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quant Analyst), XTB
หุ้นสายการบินยุโรปพุ่งขึ้นแรง
⬇️ น้ำมัน WTI ร่วงเกือบ 9%
🛢️ น้ำมันหลุด $90 ครั้งแรกในรอบ 1 เดือน 📉 อิหร่านจะส่งยูเรเนียมให้สหรัฐฯ จริงหรือ? ❓
🚩 น้ำมันร่วง 7% หลัง Donald Trump ส่งสัญญาณเจรจากับอิหร่านสุดสัปดาห์นี้