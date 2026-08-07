  
10:35 · 7 สิงหาคม 2026

ดัชนีหุ้นอังกฤษทำจุดสูงสุดใหม่ ขณะที่หุ้นเทคฯ พักฐาน รอความชัดเจนจากข้อตกลงอิหร่าน

Kathleen Brooks
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Research Director UK

แม้ตลาดอาจดูเหมือนเริ่มต้นวันอย่างเงียบ ๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มีหลายปัจจัยสำคัญกำลังเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลัง ราคาน้ำมันยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเล็กน้อย หลังจากอิหร่านระบุว่าได้บรรลุข้อตกลงกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญก่อนที่จะเปิดเส้นทางดังกล่าวให้การขนส่งเชิงพาณิชย์กลับมาเป็นปกติ

นอกจากนี้ อิหร่านยังระบุว่าสหรัฐฯ ได้ตกลงที่จะกลับมาเดินหน้าตามคำมั่นภายใต้บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ซึ่งอาจช่วยยุติความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

การที่ราคาน้ำมันยังคงระมัดระวังในวันนี้ สะท้อนว่าตลาดกำลังรอการยืนยันจากทำเนียบขาวว่า ข้อตกลงดังกล่าวเป็นความจริง และแผนการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งจะไม่เป็นเพียงความหวังชั่วคราว ประธานาธิบดีทรัมป์จำเป็นต้องออกมาแสดงการสนับสนุนด้วยเช่นกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาด

ในระยะสั้น ราคาน้ำมัน Brent มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบแคบต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม หากสหรัฐฯ ยืนยันข้อตกลงดังกล่าว ราคาน้ำมัน Brent อาจปรับตัวลดลงกลับไปใกล้ระดับ 75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ตลาดหุ้นอังกฤษกลับมาได้รับความสนใจ

  • ตลาดหุ้นอังกฤษกำลังเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักลงทุนจับตามองในวันนี้ โดยบริษัท Diageo มีกำหนดรายงานผลประกอบการในช่วงเช้า ขณะที่หุ้น Next plc ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง หลังจากพุ่งขึ้น 5% หลังประกาศผลประกอบการเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
  • ดัชนี FTSE 100 ขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี จากบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจว่าการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยหุ้นเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว
  • นอกจากนี้ ดัชนี FTSE 250 ยังทำจุดสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี หลังข้อมูล PMI เดือนกรกฎาคมที่แข็งแกร่งขึ้นบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอังกฤษกำลังฟื้นตัวและมีแรงส่งมากขึ้นในช่วงไตรมาส 3
  • โดยรวมแล้ว หุ้นอังกฤษอาจได้รับแรงสนับสนุนจากแนวโน้มการเติบโตของผลประกอบการที่แข็งแกร่งขึ้น ตลาดก่อนหน้านี้คาดว่ากำไรของบริษัทอังกฤษในไตรมาส 2 จะเติบโตเพียง 10% แต่จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทพลังงานรายใหญ่ เช่น BP และ Shell plc อัตราการเติบโตของกำไรโดยรวมอาจสูงกว่าที่คาดไว้
  • นอกจากนี้ การเติบโตที่แข็งแกร่งของ Next และ HSBC อาจช่วยหนุนฤดูกาลประกาศผลประกอบการของตลาดอังกฤษเพิ่มเติม

หุ้นเทคโนโลยีพักฐาน หลังแรงซื้อ AI เริ่มชะลอ

  • การปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีหยุดพักเมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวลดลง 0.8% หลังจากทำสถิติปรับขึ้นมากกว่า 1% ติดต่อกันถึง 4 วัน
  • แรงกดดันดังกล่าวเกิดขึ้นจากการร่วงลงอย่างหนักของ SpaceX และ AMD หลังผลประกอบการออกมาต่ำกว่าความคาดหวัง รวมถึงแรงขายในกลุ่มชิปและบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่บางราย เนื่องจากนักลงทุนเริ่มลดความกระตือรือร้นต่อธีมการลงทุนด้าน AI
  • แรงขายในตลาดสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อตลาดเอเชียเช่นกัน โดยดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงลงมากกว่า 4% ขณะที่ Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลงเกือบ 1%
  • คำถามสำคัญคือ การปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีที่เริ่มต้นเมื่อสัปดาห์ก่อน และถือเป็นจุดสิ้นสุดของแรงเทขายในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมนั้น จบลงแล้วหรือไม่?
  • เรายังคงมองว่าการปรับฐานในครั้งนี้เป็นเพียงระยะสั้น และเป็นการพักตัวมากกว่าการเปลี่ยนทิศทางของตลาดอย่างรวดเร็ว
  • ราคาหุ้น SpaceX ในการซื้อขายนอกเวลาทำการปรับตัวขึ้นมากกว่า 1% และอาจพยายามฟื้นตัวในวันนี้ นักลงทุนควรจับตาหุ้น SpaceX อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นหุ้นที่ปรับตัวแย่ที่สุดในดัชนี Nasdaq 100 เมื่อวันพุธ และยังเป็นหุ้นที่มีความผันผวนสูง หากสามารถฟื้นตัวได้ อาจเป็นสัญญาณว่าความเชื่อมั่นโดยรวมในตลาดกำลังกลับมา

ตลาดจับตาตัวเลข NFP และทิศทางดอกเบี้ย Fed

  • ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดในแดนบวก ขณะที่ราคาฟิวเจอร์สบ่งชี้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจเปิดแบบผสมผสานในวันนี้ โดย Dow Jones และ S&P 500 มีแนวโน้มเปิดสูงขึ้น ขณะที่ Nasdaq อาจเปิดลดลงประมาณ 0.2%
  • ตลาดอาจเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทางในวันพฤหัสบดี เนื่องจากนักลงทุนกำลังรอปัจจัยเสี่ยงสำคัญ โดยเฉพาะรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันศุกร์
  • ตลาดคาดว่าตัวเลขการจ้างงานเดือนกรกฎาคมจะเพิ่มขึ้น 80,000 ตำแหน่ง และอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ 4.2%
  • แม้ตัวเลขการจ้างงานเป็นข้อมูลสำคัญเสมอ แต่ครั้งนี้มีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจาก Fed ได้ยกเลิกการส่งสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับนโยบายการเงิน หากทุกการประชุมกลายเป็น “การประชุมที่พร้อมเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา” ตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งอาจเพิ่มโอกาสการปรับขึ้นดอกเบี้ย ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สูงขึ้น ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และอาจกดดันตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยง
  • ในทางกลับกัน หากตัวเลขการจ้างงานเดือนกรกฎาคมอ่อนแอ อาจสะท้อนว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับเดิมเป็นเวลานาน และอาจทำให้ตลาดลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลงอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันตลาดประเมินโอกาสดังกล่าวอยู่ที่ 54%

USD/JPY เผชิญบททดสอบสำคัญจาก NFP

  • คู่เงิน USD/JPY เป็นหนึ่งในตลาดที่อ่อนไหวที่สุดต่อรายงานตัวเลขการจ้างงาน โดยเคลื่อนไหวในกรอบแคบนับตั้งแต่การแทรกแซงค่าเงินเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
  • รายงาน NFP จะเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับเงินเยน ว่าการแข็งค่าที่เกิดขึ้นจากมาตรการดังกล่าวจะสามารถต้านทานแรงกดดันจากตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งได้หรือไม่
  • หากไม่สามารถรับมือได้ ตลาดอาจเผชิญความผันผวนครั้งใหญ่ โดยเฉพาะหาก USD/JPY พุ่งขึ้น พร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และพันธบัตรญี่ปุ่นที่ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย

Kathleen Brooks

Research Director UK

Kathleen Brooks is XTB's UK research director with over 20 years of experience working across financial markets. She started specialising in the foreign exchange market before moving into retail trading. Her analysis is widely respected, and she is City AM's Analyst of the Year 2026. Kathleen's analysis is regularly featured across print, digital and broadcast media. She is frequently on BBC, Sky News, LBC and other global media outlets. Her analysis on the economic impact of Brexit, major IPOs, and global economic trends has positioned her as one of the UK's top financial analysts and commentators. 

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