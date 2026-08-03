📈 เริ่มต้นลงทุนหุ้นอย่างมั่นใจ กับ Workshop หุ้นสำหรับมือใหม่!
อยากเริ่มลงทุนหุ้น แต่ยังไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน?
เข้าร่วม Stocks Workshop for Beginners กับ Coach Zing เพื่อเรียนรู้พื้นฐานการลงทุนหุ้นแบบเข้าใจง่าย พร้อมเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ตลาดหุ้นจริง
ใน Workshop นี้ คุณจะได้เรียนรู้:
✅ พื้นฐานสำคัญของการลงทุนหุ้น
✅ วิธีทำความเข้าใจตลาดหุ้นสำหรับมือใหม่
✅ แนวคิดและขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มลงทุน
📅 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2026
⏰ เวลา 19:00–20:30 น.
🎁 สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วม:
✨ เข้าร่วม Live Workshop ฟรี
✨ มีโอกาสรับหุ้นฟรี* (เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข)
ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือกำลังมองหาความรู้เพิ่มเติม Workshop นี้เหมาะสำหรับคุณ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
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