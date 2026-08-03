  
20:00 · 3 สิงหาคม 2026

เริ่มต้นลงทุนหุ้นอย่างมั่นใจ

📈 เริ่มต้นลงทุนหุ้นอย่างมั่นใจ กับ Workshop หุ้นสำหรับมือใหม่!

อยากเริ่มลงทุนหุ้น แต่ยังไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน?

เข้าร่วม Stocks Workshop for Beginners กับ Coach Zing เพื่อเรียนรู้พื้นฐานการลงทุนหุ้นแบบเข้าใจง่าย พร้อมเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ตลาดหุ้นจริง

ใน Workshop นี้ คุณจะได้เรียนรู้:
✅ พื้นฐานสำคัญของการลงทุนหุ้น
✅ วิธีทำความเข้าใจตลาดหุ้นสำหรับมือใหม่
✅ แนวคิดและขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มลงทุน

📅 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2026
⏰ เวลา 19:00–20:30 น.

🎁 สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วม:
✨ เข้าร่วม Live Workshop ฟรี
✨ มีโอกาสรับหุ้นฟรี* (เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข)

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือกำลังมองหาความรู้เพิ่มเติม Workshop นี้เหมาะสำหรับคุณ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

XTB - Where your money works

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ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
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