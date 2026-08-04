  
14:21 · 4 สิงหาคม 2026

BP และ HSBC นำตลาดด้วยงบแข็งแกร่ง ขณะที่แรงซื้อเงินเยนเริ่มแผ่ว

Kathleen Brooks
·

Research Director UK

ภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรกลับมาเป็นจุดสนใจในเช้าวันนี้ หลังจาก AstraZeneca ร่วงกว่า 8% เมื่อวันจันทร์ ขณะที่ HSBC และ BP รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งอาจช่วยหนุนดัชนี FTSE 100 หลังปรับตัวลดลง 0.1% ในวันก่อนหน้า สวนทางกับตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ที่ปิดบวก

HSBC โชว์กำไรแข็งแกร่งเกินคาด

HSBC รายงานกำไรไตรมาส 2 อยู่ที่ 10.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 60% YoY และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์

ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจาก รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) ที่เพิ่มขึ้น 9% ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่รายได้รวมเพิ่มขึ้น 16% ในไตรมาสที่ผ่านมา

แม้ว่ากำไรราว 2 พันล้านดอลลาร์ จะมาจากรายการพิเศษที่อาจไม่เกิดซ้ำ แต่บริษัทคาดว่า ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่จับต้องได้ (RoTE) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรหลัก จะยังคงอยู่ที่ประมาณ 17% ตลอดปีนี้

ผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์ แต่แรงกดดันด้านภาษียังเป็นความเสี่ยง

HSBC ยังประกาศ จ่ายเงินปันผลรอบที่สองของปี และ โครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะดำเนินการภายใน 3 เดือนข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นกว่า 10% ในรอบเดือนที่ผ่านมา ทำให้ข่าวดีส่วนหนึ่งอาจสะท้อนในราคาหุ้นไปแล้ว อีกทั้งยังมีแรงกดดันทางการเมืองในสหราชอาณาจักรให้เพิ่มภาษีกลุ่มธนาคาร จากระดับกำไรที่แข็งแกร่งของภาคการเงิน

BP ส่งสัญญาณว่ากลยุทธ์ใหม่เริ่มเห็นผล

BP รายงานกำไรไตรมาส 2 แข็งแกร่งกว่าคาด โดย Replacement Cost Profit อยู่ที่ 5.7 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 5 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า จากปีก่อน

ผลประกอบการที่แข็งแกร่งได้รับแรงหนุนจากความผันผวนของราคาน้ำมัน และยังสะท้อนว่าการปรับกลยุทธ์ของ Meg O'Neill ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ เริ่มเห็นผลชัดเจน

บริษัทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจให้เรียบง่ายขึ้น และหันกลับมาให้ความสำคัญกับธุรกิจน้ำมันและก๊าซมากกว่าพลังงานหมุนเวียน พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำไรสูง แต่แรงกดดันทางการเมืองยังไม่หายไป

BP อาจเผชิญเสียงวิจารณ์ว่าทำกำไรจากวิกฤตค่าครองชีพ อย่างไรก็ตาม บริษัทระบุว่ากำลังเพิ่มกำลังการผลิตเชื้อเพลิงสำคัญ เช่น ดีเซลและเชื้อเพลิงอากาศยาน เพื่อช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านราคา

บริษัทเปิดเผยว่าอัตราภาษีที่จ่ายทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 33–37% และจ่ายภาษีในสหราชอาณาจักรกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในปีนี้

อย่างไรก็ตาม ความเห็นของ Donald Trump ที่ระบุว่าบริษัทน้ำมันทำกำไรมากเกินไป อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านนโยบายและกดดันราคาหุ้นกลุ่มพลังงานในระยะต่อไป

หุ้น BP ยังไปต่อได้หรือไม่?

แม้หุ้น BP จะปรับขึ้นแล้วกว่า 27% ตั้งแต่ต้นปี แต่ราคาน้ำมันในไตรมาส 3 เริ่มอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งอาจทำให้ระดับกำไรไม่สามารถรักษาไว้ได้ ส่งผลให้โอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับขึ้นต่ออย่างมีนัยสำคัญอาจเริ่มจำกัด

หุ้นเทคฯ ยังไปต่อได้หรือไม่?

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดเดือนสิงหาคมอย่างแข็งแกร่ง โดยหุ้นกลุ่ม Magnificent 7 นำตลาด

หุ้น Nvidia, Amazon, Alphabet และ Microsoft ต่างปรับตัวขึ้นแรง โดย Microsoft เพิ่มขึ้นถึง 23% ภายใน 5 วัน แม้การซื้อขายนอกเวลาจะเริ่มอ่อนตัวลงเล็กน้อย สะท้อนว่าการปรับขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีอาจเริ่มเข้าสู่ช่วงพักฐานระยะสั้น

แม้ว่ามูลค่าหุ้น (Valuation) จะยังอยู่ในระดับน่าสนใจเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่การปรับขึ้นต่อเนื่องทำให้ระดับ P/E เริ่มขยับสูงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งอาจจำกัด Upside ในระยะกลาง

ราคาน้ำมันฟื้น หลังความไม่แน่นอนในการเจรจากับอิหร่าน

ราคาน้ำมัน Brent ปรับขึ้นประมาณ 1.5% กลับมายืนเหนือ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

แม้ Donald Trump จะระบุว่าการเจรจากับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ แต่อิหร่านยังคงปฏิเสธ ส่งผลให้ตลาดยังไม่มั่นใจต่อแนวโน้มการคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

หากราคาน้ำมันกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง อาจเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของตลาดหุ้นในระยะสั้น

เงินเยนเริ่มอ่อนค่าหลังการแทรกแซง

หลังแข็งค่าราว 4% นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา เงินเยนอ่อนค่าลงประมาณ 0.3% ในเช้าวันอังคาร โดย USD/JPY เคลื่อนไหวเหนือระดับ 155.60

การอ่อนค่าครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าการแทรกแซงของทางการญี่ปุ่นล้มเหลว แต่สะท้อนว่าตลาดเริ่มเข้าสู่ภาวะสมดุลมากขึ้น

นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังเตรียมใช้ FIMA Repo Facility ของสหรัฐฯ เพื่อเสริมสภาพคล่องดอลลาร์ในอนาคต ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อปกป้องค่าเงินเยน และลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของตลาดการเงินโลก

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว ญี่ปุ่นอาจจำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับเงินเฟ้อ หากต้องการรักษาเสถียรภาพของค่าเงินอย่างยั่งยืน

จับตาผลประกอบการ SpaceX

หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งใหญ่ (IPO) ผลประกอบการของ SpaceX ที่จะประกาศในวันนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก

แม้จะเป็นหนึ่งในหุ้นที่ถูกจับตามองที่สุดของตลาด แต่ผลประกอบการของ SpaceX อาจไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนของภาพรวมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือ AI ได้ เนื่องจากโมเดลธุรกิจของบริษัทมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากบริษัทเทคโนโลยีรายอื่น

สินทรัพย์ที่น่าจับตา: USD/JPY ยังคงเป็นคู่เงินสำคัญ หลังค่าเงินเยนเริ่มพักการแข็งค่าภายหลังการแทรกแซงของทางการญี่ปุ่น ขณะที่นักลงทุนยังติดตามทิศทางนโยบายการเงินของ BOJ อย่างใกล้ชิด

Kathleen Brooks

Research Director UK

Kathleen Brooks is XTB's UK research director with over 20 years of experience working across financial markets. She started specialising in the foreign exchange market before moving into retail trading. Her analysis is widely respected, and she is City AM's Analyst of the Year 2026. Kathleen's analysis is regularly featured across print, digital and broadcast media. She is frequently on BBC, Sky News, LBC and other global media outlets. Her analysis on the economic impact of Brexit, major IPOs, and global economic trends has positioned her as one of the UK's top financial analysts and commentators. 

ไปที่หน้าผู้เชี่ยวชาญ 

เปิดบัญชีฟรี

เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

เปิดบัญชี  ดาวน์โหลดแอป 
4 สิงหาคม 2026, 09:18

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งแรง มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านดอลลาร์ 🚀
3 สิงหาคม 2026, 20:00

เริ่มต้นลงทุนหุ้นอย่างมั่นใจ
3 สิงหาคม 2026, 11:05

🔴Live: ทองโลกหลุด $4,100
3 สิงหาคม 2026, 09:36

กรกฎาคมบอกอะไรเราเกี่ยวกับทิศทางตลาดหุ้นต่อไป?
แจ้งเตือนตลาด
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก