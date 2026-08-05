SpaceX รายงานผลประกอบการดีกว่าคาด แต่ราคาหุ้นร่วงหนัก

ผลประกอบการของ SpaceX ถูกเผยแพร่แล้ว พร้อมตัวเลขที่น่าประทับใจหลายรายการ โดยรายได้ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นถึง 92% เมื่อเทียบกับปีก่อน
บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 7.81 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 6.93 พันล้านดอลลาร์
ขณะเดียวกัน SpaceX รายงานผลขาดทุนสุทธิ 541 ล้านดอลลาร์ ในไตรมาส 2 ซึ่งลดลงเกือบครึ่งหนึ่งจากปีก่อนที่ขาดทุนประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์
บริษัทสามารถทำรายได้สูงกว่าคาดในทุกกลุ่มธุรกิจหลัก:
- Space รายได้ 962 ล้านดอลลาร์
- Connectivity รายได้ 4.29 พันล้านดอลลาร์
- AI รายได้ 2.56 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.18 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ SpaceX ระบุว่า บริษัทมีเป้าหมายที่จะบรรลุรายได้รวม 100 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ หลังจากเซ็นสัญญาใหม่หลายรายการในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงรายได้จากธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งมูลค่า 6.7 พันล้านดอลลาร์ ที่คาดว่าจะเริ่มรับรู้ในไตรมาส 3
ความกังวลเรื่อง Capex กดดันราคาหุ้น
แม้ตัวเลขผลประกอบการจะออกมาแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้น SpaceX กลับลดลงมากกว่า 8% ในการซื้อขายหลังตลาดปิด
เหตุผลหลักมาจากความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของ ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน (Capex)
Capex ในไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้นประมาณ 6 เท่า สู่ระดับ 18.37 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 13.22 พันล้านดอลลาร์
นักลงทุนกังวลว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายกำลังแซงหน้าการเติบโตของรายได้มากเกินไป
การลงทุนด้าน AI ของ SpaceX อยู่ที่:
- 15.83 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2
- รวม 23.55 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 6 เดือนแรกของปี
แม้ว่าตัวเลขการลงทุนจะสูงมาก แต่ปฏิกิริยาในระยะยาวของตลาดจะขึ้นอยู่กับว่า ระดับการลงทุนดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืนหรือไม่
หลังจากการ IPO ล่าสุด บริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างมาก:
- เงินสดเพิ่มขึ้นเป็น 93.5 พันล้านดอลลาร์
- จาก 24.7 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส 1
อย่างไรก็ตาม หนี้และภาระสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเป็น 36.8 พันล้านดอลลาร์
ดังนั้น หาก SpaceX ยังคงลงทุนด้าน AI ในระดับเดียวกับไตรมาส 2 ต่อไป สถานะเงินสดที่แข็งแกร่งในปัจจุบันอาจเริ่มถูกกดดันได้
Starlink ยังไม่สามารถพยุงราคาหุ้นได้
รายงานยังมีปัจจัยบวกจากธุรกิจ Starlink ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนที่ทำกำไรดีที่สุดของ SpaceX
จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 12 ล้านราย
- เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปีก่อน
อย่างไรก็ตาม รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) ลดลงอย่างมาก:
- เหลือ 66 ดอลลาร์ต่อเดือน
- จาก 85 ดอลลาร์ในปีก่อน
ปัจจุบัน Starlink กำลังเข้าสู่รูปแบบธุรกิจที่เน้น “ปริมาณผู้ใช้” มากขึ้น
ในอนาคต SpaceX จำเป็นต้องเห็นการเติบโตของจำนวนสมาชิกที่รวดเร็วขึ้น เพื่อชดเชยรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ลดลง
บริษัทแสดงความเชื่อมั่นว่า Starlink มีศักยภาพที่จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตหลักของโลกในอนาคต
อย่างไรก็ตาม แม้ Starlink จะเป็นธุรกิจที่ทำกำไร แต่ไม่ได้เป็นส่วนที่ใช้เงินลงทุนสูงที่สุดของบริษัท
ดังนั้น Starlink เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนมูลค่าหุ้น SpaceX ในปัจจุบัน
นอกจากนี้ บริษัทเปิดเผยว่า รายได้จากโฆษณาลดลง 14% YoY ซึ่งเป็นผลจากระบบโฆษณาใหม่
อนาคตคือ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยชิป Nvidia
Elon Musk เปิดเผยว่า โครงสร้างพื้นฐาน AI ในอนาคตของ SpaceX จะใช้ชิปจาก Nvidia ทั้งหมด
ข่าวดังกล่าวสะท้อนว่า SpaceX สามารถเข้าถึงชิ้นส่วนสำคัญสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ได้ แม้ตลาดกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนชิป
ดังนั้น ปัญหาด้านซัพพลายอาจไม่เป็นข้อจำกัดต่อแผนการขยายธุรกิจ AI ของ SpaceX
ข่าวนี้ถือเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้น Nvidia ซึ่งปรับตัวขึ้นประมาณ 2% ในคืนวันอังคาร
SpaceX ยังระบุว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI ใช้เวลาน้อยกว่า 1 ปี และบริษัทสามารถจัดสรรเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
อย่างไรก็ตาม ข่าวเชิงบวกเหล่านี้ยังไม่สามารถช่วยพยุงราคาหุ้นได้
ตลาดตอบสนองอย่างไร และราคาหุ้นจะไปทางไหนต่อ
ก่อนประกาศผลประกอบการ หุ้น SpaceX ปรับตัวขึ้นแรง โดยเพิ่มขึ้น 9% ในวันอังคาร แตะระดับมากกว่า 125 ดอลลาร์
ถือเป็นการปรับขึ้นรายวันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน หลัง IPO
อย่างไรก็ตาม กำไรส่วนใหญ่ถูกลดลง และราคาหุ้นกลับมาต่ำกว่า 116 ดอลลาร์
โดยรวม ผลประกอบการครั้งนี้มีหลายปัจจัยเชิงบวก แต่ตลาดยังไม่เชื่อมั่นเต็มที่
สำหรับบริษัทของ Elon Musk นักลงทุนจำเป็นต้องเชื่อในวิสัยทัศน์ระยะยาวของเขา
แต่ในอีกด้านหนึ่ง วิสัยทัศน์ดังกล่าวกำลังเผชิญกับปัจจัยสำคัญจากการสิ้นสุดช่วงล็อกอัพของนักลงทุนก่อน IPO ในวันที่ 6 สิงหาคม
การร่วงของราคาหุ้นหลังประกาศงบอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังคาดการณ์ถึงแรงขายจากนักลงทุนระยะยาวที่อาจต้องการลดสถานะ
ความเร็วของการปรับตัวลงในตลาดหลังปิดทำการถือเป็นสัญญาณที่น่ากังวล
หากราคาหุ้นยังคงต่ำกว่า 115 ดอลลาร์ ในวันพุธ อาจเปิดทางให้เกิดแรงขายเพิ่มเติม และทดสอบระดับต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนบริเวณ 108 ดอลลาร์ หากมีหุ้นจำนวนมากเข้าสู่ตลาดในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
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