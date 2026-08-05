  
08:58 · 5 สิงหาคม 2026

SpaceX รายงานผลประกอบการดีกว่าคาด แต่ราคาหุ้นร่วงหนัก

Kathleen Brooks
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Research Director UK

ผลประกอบการของ SpaceX ถูกเผยแพร่แล้ว พร้อมตัวเลขที่น่าประทับใจหลายรายการ โดยรายได้ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้นถึง 92% เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 7.81 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 6.93 พันล้านดอลลาร์

ขณะเดียวกัน SpaceX รายงานผลขาดทุนสุทธิ 541 ล้านดอลลาร์ ในไตรมาส 2 ซึ่งลดลงเกือบครึ่งหนึ่งจากปีก่อนที่ขาดทุนประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์

บริษัทสามารถทำรายได้สูงกว่าคาดในทุกกลุ่มธุรกิจหลัก:

  • Space รายได้ 962 ล้านดอลลาร์
  • Connectivity รายได้ 4.29 พันล้านดอลลาร์
  • AI รายได้ 2.56 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.18 พันล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ SpaceX ระบุว่า บริษัทมีเป้าหมายที่จะบรรลุรายได้รวม 100 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ หลังจากเซ็นสัญญาใหม่หลายรายการในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงรายได้จากธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งมูลค่า 6.7 พันล้านดอลลาร์ ที่คาดว่าจะเริ่มรับรู้ในไตรมาส 3

ความกังวลเรื่อง Capex กดดันราคาหุ้น

แม้ตัวเลขผลประกอบการจะออกมาแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้น SpaceX กลับลดลงมากกว่า 8% ในการซื้อขายหลังตลาดปิด

เหตุผลหลักมาจากความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของ ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน (Capex)

Capex ในไตรมาสล่าสุดเพิ่มขึ้นประมาณ 6 เท่า สู่ระดับ 18.37 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 13.22 พันล้านดอลลาร์

นักลงทุนกังวลว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายกำลังแซงหน้าการเติบโตของรายได้มากเกินไป

การลงทุนด้าน AI ของ SpaceX อยู่ที่:

  • 15.83 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2
  • รวม 23.55 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 6 เดือนแรกของปี

แม้ว่าตัวเลขการลงทุนจะสูงมาก แต่ปฏิกิริยาในระยะยาวของตลาดจะขึ้นอยู่กับว่า ระดับการลงทุนดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าและยั่งยืนหรือไม่

หลังจากการ IPO ล่าสุด บริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างมาก:

  • เงินสดเพิ่มขึ้นเป็น 93.5 พันล้านดอลลาร์
  • จาก 24.7 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาส 1

อย่างไรก็ตาม หนี้และภาระสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเป็น 36.8 พันล้านดอลลาร์

ดังนั้น หาก SpaceX ยังคงลงทุนด้าน AI ในระดับเดียวกับไตรมาส 2 ต่อไป สถานะเงินสดที่แข็งแกร่งในปัจจุบันอาจเริ่มถูกกดดันได้

Starlink ยังไม่สามารถพยุงราคาหุ้นได้

รายงานยังมีปัจจัยบวกจากธุรกิจ Starlink ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วนที่ทำกำไรดีที่สุดของ SpaceX

จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 12 ล้านราย

  • เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปีก่อน

อย่างไรก็ตาม รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) ลดลงอย่างมาก:

  • เหลือ 66 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • จาก 85 ดอลลาร์ในปีก่อน

ปัจจุบัน Starlink กำลังเข้าสู่รูปแบบธุรกิจที่เน้น “ปริมาณผู้ใช้” มากขึ้น

ในอนาคต SpaceX จำเป็นต้องเห็นการเติบโตของจำนวนสมาชิกที่รวดเร็วขึ้น เพื่อชดเชยรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ลดลง

บริษัทแสดงความเชื่อมั่นว่า Starlink มีศักยภาพที่จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตหลักของโลกในอนาคต

อย่างไรก็ตาม แม้ Starlink จะเป็นธุรกิจที่ทำกำไร แต่ไม่ได้เป็นส่วนที่ใช้เงินลงทุนสูงที่สุดของบริษัท

ดังนั้น Starlink เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนมูลค่าหุ้น SpaceX ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทเปิดเผยว่า รายได้จากโฆษณาลดลง 14% YoY ซึ่งเป็นผลจากระบบโฆษณาใหม่

อนาคตคือ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยชิป Nvidia

Elon Musk เปิดเผยว่า โครงสร้างพื้นฐาน AI ในอนาคตของ SpaceX จะใช้ชิปจาก Nvidia ทั้งหมด

ข่าวดังกล่าวสะท้อนว่า SpaceX สามารถเข้าถึงชิ้นส่วนสำคัญสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ได้ แม้ตลาดกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนชิป

ดังนั้น ปัญหาด้านซัพพลายอาจไม่เป็นข้อจำกัดต่อแผนการขยายธุรกิจ AI ของ SpaceX

ข่าวนี้ถือเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้น Nvidia ซึ่งปรับตัวขึ้นประมาณ 2% ในคืนวันอังคาร

SpaceX ยังระบุว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI ใช้เวลาน้อยกว่า 1 ปี และบริษัทสามารถจัดสรรเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

อย่างไรก็ตาม ข่าวเชิงบวกเหล่านี้ยังไม่สามารถช่วยพยุงราคาหุ้นได้

ตลาดตอบสนองอย่างไร และราคาหุ้นจะไปทางไหนต่อ

ก่อนประกาศผลประกอบการ หุ้น SpaceX ปรับตัวขึ้นแรง โดยเพิ่มขึ้น 9% ในวันอังคาร แตะระดับมากกว่า 125 ดอลลาร์

ถือเป็นการปรับขึ้นรายวันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน หลัง IPO

อย่างไรก็ตาม กำไรส่วนใหญ่ถูกลดลง และราคาหุ้นกลับมาต่ำกว่า 116 ดอลลาร์

โดยรวม ผลประกอบการครั้งนี้มีหลายปัจจัยเชิงบวก แต่ตลาดยังไม่เชื่อมั่นเต็มที่

สำหรับบริษัทของ Elon Musk นักลงทุนจำเป็นต้องเชื่อในวิสัยทัศน์ระยะยาวของเขา

แต่ในอีกด้านหนึ่ง วิสัยทัศน์ดังกล่าวกำลังเผชิญกับปัจจัยสำคัญจากการสิ้นสุดช่วงล็อกอัพของนักลงทุนก่อน IPO ในวันที่ 6 สิงหาคม

การร่วงของราคาหุ้นหลังประกาศงบอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังคาดการณ์ถึงแรงขายจากนักลงทุนระยะยาวที่อาจต้องการลดสถานะ

ความเร็วของการปรับตัวลงในตลาดหลังปิดทำการถือเป็นสัญญาณที่น่ากังวล

หากราคาหุ้นยังคงต่ำกว่า 115 ดอลลาร์ ในวันพุธ อาจเปิดทางให้เกิดแรงขายเพิ่มเติม และทดสอบระดับต่ำสุดของสัปดาห์ก่อนบริเวณ 108 ดอลลาร์ หากมีหุ้นจำนวนมากเข้าสู่ตลาดในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

Kathleen Brooks

Research Director UK

Kathleen Brooks is XTB's UK research director with over 20 years of experience working across financial markets. She started specialising in the foreign exchange market before moving into retail trading. Her analysis is widely respected, and she is City AM's Analyst of the Year 2026. Kathleen's analysis is regularly featured across print, digital and broadcast media. She is frequently on BBC, Sky News, LBC and other global media outlets. Her analysis on the economic impact of Brexit, major IPOs, and global economic trends has positioned her as one of the UK's top financial analysts and commentators. 

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