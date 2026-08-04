  
09:18 · 4 สิงหาคม 2026

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งแรง มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น 1 ล้านล้านดอลลาร์ 🚀

Kathleen Brooks
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Research Director UK

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์ เปิดต้นเดือนสิงหาคมด้วยโมเมนตัมเชิงบวก โดย Nasdaq ปรับตัวขึ้นมากกว่า 2% และหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ กลายเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่ทำผลงานดีที่สุดทั่วโลกในวันซื้อขายแรกของเดือน

ดัชนี S&P 500 ปรับขึ้น 1.6% ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่ เช่น Oracle และ Meta ซึ่งฟื้นตัวขึ้นประมาณ 6.5%

ขณะที่:

  • Microsoft และ Alphabet ปรับขึ้นมากกว่า 5%
  • Amazon เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% พร้อมแตะระดับมูลค่าตลาดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3 ล้านล้านดอลลาร์

Magnificent 7 กลับมาผงาดอีกครั้ง

กลุ่ม Magnificent 7 กลับมาได้รับความสนใจจากนักลงทุนอีกครั้ง

สอดคล้องกับมุมมองของเราเมื่อสัปดาห์ก่อน ดูเหมือนว่าการปรับฐานของหุ้นเทคโนโลยีอาจสิ้นสุดลงแล้วในระยะสั้น

ในช่วง 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา เทรดเดอร์และกองทุนเฮดจ์ฟันด์เข้าซื้อหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ด้วยอัตราที่รวดเร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งสะท้อน 2 ประเด็นสำคัญ:

  1. นักลงทุนรายใหญ่ในตลาดการเงินมองว่าการเทขายหุ้นเทคโนโลยีที่ผ่านมาได้สร้างโอกาสด้านมูลค่า
  2. เป็นสัญญาณว่าการปรับฐานของหุ้นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายนจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมอาจสิ้นสุดลงแล้ว

ขนาดของการฟื้นตัวครั้งนี้มีนัยสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในวันจันทร์เพียงวันเดียว:

S&P 500 เพิ่มมูลค่าตลาดรวมขึ้นประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์

สะท้อนว่ากระแสเงินลงทุนจริง (Real Money) กำลังไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังผ่านช่วงปรับฐานที่ผ่านมา

SpaceX ร่วมขบวนฟื้นตัว

แม้แต่ SpaceX ก็ปรับตัวขึ้น 1.8% หลังจากร่วงลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันศุกร์

แรงหนุนมาจากความเห็นของ Elon Musk ที่ระบุว่าหุ้น SpaceX เป็น “โอกาสซื้อที่ไม่น่าเชื่อ” เมื่อราคาต่ำกว่า 110 ดอลลาร์

ความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันก่อนที่ SpaceX จะรายงานผลประกอบการครั้งแรกหลังเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq เมื่อเดือนมิถุนายน

อะไรเป็นแรงผลักดันการฟื้นตัวของตลาด?

การปรับขึ้นของตลาดครั้งนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากหลายปัจจัย

1. ราคาน้ำมันลดลงช่วยลดแรงกดดันตลาด

ในระยะสั้น ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยง

ราคาน้ำมันดิบ Brent Futures ลดลงประมาณ 4% มาอยู่บริเวณ 83.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

เนื่องจากความเป็นไปได้ที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะกลับมารุนแรงขึ้นถูกเลื่อนออกไปในระยะนี้

ปัจจัยพื้นฐานยังสนับสนุนหุ้นสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังการปรับขึ้นของตลาดไม่ได้มีเพียงปัจจัยระยะสั้น แต่ยังมี 2 ปัจจัยพื้นฐานสำคัญ

1. ระดับ Valuation กลับมาน่าสนใจมากขึ้น

การชะลอตัวของ S&P 500 ในช่วง 6 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ระดับมูลค่าหุ้นสหรัฐฯ ถูกปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อเทียบกับดัชนีโลก MSCI World Index ผ่านอัตราส่วน Forward P/E

ปัจจุบัน Valuation ของ S&P 500 ลดลงมาอยู่ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว

2. ผลประกอบการแข็งแกร่ง ดึงนักลงทุนกลับเข้าสหรัฐฯ

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการล่าสุดของ S&P 500 ถือว่าแข็งแกร่งมาก

ข้อมูลสำคัญ:

  • การเติบโตของกำไรแบบ Blended Earnings Growth อยู่ที่ 47.4% YoY
  • สูงที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2021
  • หากไม่นับ Alphabet และ Amazon ซึ่งมีผลประกอบการโดดเด่นเกินคาดจนส่งผลต่อภาพรวม อัตราการเติบโตยังอยู่ที่ 28.8%
  • 86% ของบริษัท รายงานกำไรสูงกว่าคาดการณ์
  • 10 จาก 11 กลุ่มอุตสาหกรรมของ S&P 500 รายงานการเติบโตของกำไรเมื่อเทียบรายปี

แม้การเติบโตส่วนหนึ่งได้รับแรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยี แต่การที่กำไรยังแข็งแกร่งแม้ตัดผลกระทบจากกลุ่มนี้ออก สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของภาคธุรกิจสหรัฐฯ

หุ้นสหรัฐฯ ยังคงเป็นสินทรัพย์คุณภาพสูง และในขณะนี้ยังดูมีมูลค่าที่น่าสนใจ

อย่างไรก็ตาม หากตลาดยังปรับขึ้นต่อเนื่อง Valuation ก็อาจกลับมาแพงอีกครั้งในระยะเวลาไม่นาน

AI Trade กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง

การเริ่มต้นเดือนใหม่มาพร้อมกับการหมุนกลับเข้าสู่ธีมหุ้นเทคโนโลยี

แนวโน้มดังกล่าวอาจเกิดขึ้นพร้อมกับแรงกดดันต่อหุ้นยุโรปและอังกฤษ เนื่องจากนักลงทุนอาจลดสัดส่วนใน:

  • หุ้น Defensive
  • หุ้นพลังงาน
  • หุ้น Healthcare และ Pharma

และเพิ่มน้ำหนักในหุ้นเติบโตขนาดใหญ่ (Large-cap Growth Stocks)

ธีม AI ยังคงมีโอกาสเติบโตต่อไป

ก่อนหน้านี้ ตลาดยังมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับความยั่งยืนของ AI Trade แต่ผลประกอบการไตรมาส 2 ได้ช่วยยืนยันมุมมองเชิงบวก

นอกจากนี้ การลดสถานะลงทุนที่ใช้เลเวอเรจสูง (Deleveraging) ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ดูเหมือนจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว

แม้ AI Trade จะมีความซับซ้อนและมีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง แต่การที่ Magnificent 7 ปรับขึ้นพร้อมกับหุ้นกลุ่มชิป แสดงให้เห็นว่ากระแส AI กำลังกลับมาอย่างกว้างขวาง

ความเสี่ยงที่ต้องจับตาสำหรับหุ้นสหรัฐฯ

ในระยะสั้น ปัจจัยเสี่ยงหลักต่อ AI Trade ได้แก่:

1. ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ วันศุกร์แข็งแกร่งเกินคาด

ซึ่งอาจเพิ่มความเป็นไปได้ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

2. ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กลับมา

ซึ่งอาจผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นอีกครั้ง

ที่มา: XTB และ Bloomberg

S&P 500 relative valuation vs. the MSCI World Index
 

 

Kathleen Brooks

Research Director UK

Kathleen Brooks is XTB's UK research director with over 20 years of experience working across financial markets. She started specialising in the foreign exchange market before moving into retail trading. Her analysis is widely respected, and she is City AM's Analyst of the Year 2026. Kathleen's analysis is regularly featured across print, digital and broadcast media. She is frequently on BBC, Sky News, LBC and other global media outlets. Her analysis on the economic impact of Brexit, major IPOs, and global economic trends has positioned her as one of the UK's top financial analysts and commentators. 

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