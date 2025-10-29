ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าคาดการณ์🗽

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ (ต.ค.) ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย
- ดัชนี Richmond Fed ปรับตัวดีกว่าที่คาดอย่างมาก
- ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภค เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 5.9% เทียบกับ 5.8% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ (ต.ค.) ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย
- ดัชนี Richmond Fed ปรับตัวดีกว่าที่คาดอย่างมาก
- ความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภค เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 5.9% เทียบกับ 5.8% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนตุลาคมออกมาดีกว่าคาด
-
US CB Consumer Confidence (ต.ค.) อยู่ที่ 94.6 สูงกว่าคาดที่ 93.75 แต่ลดลงจากเดือนก่อนที่ 95.6
-
ดัชนีความคาดหวัง (Expectations Index) ลดลงเป็น 71.5 จาก 73.4
-
ดัชนีสถานการณ์ปัจจุบัน (Present Situation Index) เพิ่มขึ้นเป็น 129.3 จาก 125.4
-
Richmond Fed Manufacturing Index อยู่ที่ -4 ดีกว่าที่คาดไว้ -12 และจากเดือนก่อน -17
ตลาดหุ้น US500 แทบไม่ตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าคาด ขณะที่ ความคาดหวังเงินเฟ้อเฉลี่ยในรอบ 12 เดือนของผู้บริโภค เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 5.9% ในเดือนตุลาคม จาก 5.8% ในเดือนกันยายน
ที่มา: xStation5
“ผลฮาโลวีน” และ 5 ความกังวลที่หลอกหลอนตลาดการเงิน
ECB แถลงข่าว: ความไม่แน่นอนทั่วโลก แต่คงนโยบายเสถียรภาพ
ข้อมูลสต็อกก๊าซธรรมชาติจาก EIA ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย
ECB คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม!