15:03 · 29 ตุลาคม 2025

ค่าเงิน USD/SEK อ่อนลง 0.15% หลัง GDP สวีเดนออกมาสูงกว่าคาด 🇸🇪

  • GDP สวีเดนไตรมาส 3 เติบโตเกินคาด ทั้งเมื่อเทียบรายปีและรายไตรมาส หนุนค่าเงินโครนาแข็งค่าขึ้นในตลาดฟอเร็กซ์โดยรวม

08:00 BST สวีเดน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 3 (เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)

  • ตัวเลขจริง: +2.4%
  • คาดการณ์: +1.6%
  • ก่อนหน้า: 1.4%

ตัวเลขที่ออกมาสูงกว่าที่คาดไว้มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนให้ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะหลังจากที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดจาก 2% เหลือ 1.75% ในเดือนกันยายน

