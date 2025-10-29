ค่าเงิน USD/SEK อ่อนลง 0.15% หลัง GDP สวีเดนออกมาสูงกว่าคาด 🇸🇪

- GDP สวีเดนไตรมาส 3 เติบโตเกินคาด ทั้งเมื่อเทียบรายปีและรายไตรมาส หนุนค่าเงินโครนาแข็งค่าขึ้นในตลาดฟอเร็กซ์โดยรวม
08:00 BST สวีเดน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 3 (เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)
- ตัวเลขจริง: +2.4%
- คาดการณ์: +1.6%
- ก่อนหน้า: 1.4%
ตัวเลขที่ออกมาสูงกว่าที่คาดไว้มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนให้ธนาคารกลางสวีเดน (Riksbank) ชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะหลังจากที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดจาก 2% เหลือ 1.75% ในเดือนกันยายน
ที่มา: xStation5
