14:22 · 28 ตุลาคม 2025

ข่าวเด่น: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมนี (GfK) ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์

ประเด็นหลัก
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ของเยอรมนี ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก

ผลล่าสุดอยู่ที่ -24.1 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ -22 และลดลงจากครั้งก่อนที่ -22.5 (ข้อมูลจากสถาบันวิจัยการตลาด GfK และ Nuremberg Institute for Market Decisions – NIM)

🔸 ดัชนีคาดการณ์รายได้ (Income Expectations) ร่วงแรง 12.8 จุด มาที่ระดับเพียง 2.3
🔸 ดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจ (Economic Expectations) ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจาก -1.4 → +0.8

GfK ระบุว่า:

“ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่กลับมาอีกครั้ง และความไม่มั่นคงด้านการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น กำลังบั่นทอนความหวังในการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นผู้บริโภคในระยะสั้น”

สัญญาณนี้สะท้อนว่าผู้บริโภคเยอรมันยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย และอาจกดดันต่อแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจยูโรโซนช่วงปลายปี

30 ตุลาคม 2025, 09:48

30 ตุลาคม 2025, 09:45

30 ตุลาคม 2025, 09:43

30 ตุลาคม 2025, 09:42

