ข่าวเด่น: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมนี (GfK) ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ของเยอรมนี ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก
ผลล่าสุดอยู่ที่ -24.1 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ -22 และลดลงจากครั้งก่อนที่ -22.5 (ข้อมูลจากสถาบันวิจัยการตลาด GfK และ Nuremberg Institute for Market Decisions – NIM)
🔸 ดัชนีคาดการณ์รายได้ (Income Expectations) ร่วงแรง 12.8 จุด มาที่ระดับเพียง 2.3
🔸 ดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจ (Economic Expectations) ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจาก -1.4 → +0.8
GfK ระบุว่า:
“ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่กลับมาอีกครั้ง และความไม่มั่นคงด้านการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น กำลังบั่นทอนความหวังในการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นผู้บริโภคในระยะสั้น”
สัญญาณนี้สะท้อนว่าผู้บริโภคเยอรมันยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย และอาจกดดันต่อแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจยูโรโซนช่วงปลายปี
