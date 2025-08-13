Daily Summary: ดอลลาร์อ่อนค่าลงท่ามกลางตัวเลขเงินเฟ้อและคำพูดของทรัมป์

- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันนี้ ท่ามกลางความเชื่อมั่นเกือบ 100% ของตลาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในที่ประชุมเดือนกันยายน
- ฟิวเจอร์ส US100 ปรับขึ้น 1.14% ขณะที่ US500 เพิ่มขึ้นเกือบ 1% และ US2000 ขยับขึ้นกว่า 2%
- เงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมคงที่ที่ 2.7% เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย แต่เงินเฟ้อแกนหลักกลับพุ่งขึ้นเป็น 3.1% อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ไม่ได้เปลี่ยนมุมมองของเฟดอย่างมีนัยสำคัญ
- โดนัลด์ ทรัมป์ ชมข้อมูลเงินเฟ้อว่า “ดีมาก” พร้อมวิจารณ์เจอโรม พาวเวลล์เรื่องการไม่ลดดอกเบี้ย
- ขณะเดียวกัน สตีเฟน มิแรน ผู้ว่าการเฟดคนใหม่แสดงท่าทีผ่อนคลาย ระบุว่าไม่มีปัญหาเงินเฟ้อที่ต้องกังวล จึงควรลดดอกเบี้ย
- คู่เงิน EUR/USD ฟื้นตัวแรงจากระดับ 1.1600 ขึ้นใกล้ 1.1700
- ราคาก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ ร่วงหลังรายงาน EIA STEO ที่คาดการณ์การผลิตเพิ่มขึ้นในปี 2025-2026
- ราคาน้ำมันดิบยังคงถูกกดดัน แม้จะมีความไม่แน่นอนจากการประชุมระหว่างทรัมป์กับปูตินในวันศุกร์นี้ที่อลาสกา ราคาน้ำมัน WTI ทดสอบระดับ 63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- รายงานล่าสุดของ OPEC ระบุว่าการผลิตเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นตามการฟื้นฟูจากการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจ
- ประธานาธิบดียูเครน เซเลนสกี ระบุว่ารัสเซียเตรียมบุกหลังวันที่ 15 สิงหาคม และยูเครนไม่มีแผนถอนทหารจากดอนบาส
- รายงาน WASDE แสดงการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการผลิตข้าวโพด และการลดลงของการผลิตถั่วเหลือง ส่งผลให้ราคาข้าวโพดลดลงต่ำกว่า 400 เซนต์ต่อบุชเชล และราคาถั่วเหลืองสูงขึ้นเหนือ 1000 เซนต์ต่อบุชเชล
- เมื่อวานนี้ ทรัมป์เรียกร้องให้จีนเพิ่มการนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ เป็น 4 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นไปได้ยากทางกายภาพ เนื่องจากจีนซื้อถั่วเหลืองจากบราซิลในปริมาณมาก
- ราคาข้าวสาลีลดลง ทดสอบระดับ 500 เซนต์ต่อบุชเชล โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลสหรัฐฯ แต่เป็นผลจากข้อมูลทั่วโลกที่แสดงการเพิ่มขึ้นของการผลิตเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
- ราคาทองคำฟื้นตัวบางส่วนหลังร่วงแรงเมื่อวานนี้ เนื่องจากความไม่แน่นอนก่อนการประชุมวันศุกร์นี้
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของสถาบัน ZEW ของเยอรมนีลดลงอย่างมากในเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 34.7 จุด จาก 52.7 จุดในเดือนกรกฎาคม สาเหตุหลักมาจากความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแอ หลังจากข้อตกลงการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับสหรัฐฯ
- หุ้น SAP.DE บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ของเยอรมัน ร่วงเกือบ 5% แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่เมษายน นักลงทุนบางส่วนกังวลว่า SAP อาจแพ้ในสนามแข่งขันเทคโนโลยีให้กับคู่แข่งสหรัฐฯ
- ไม่กี่ชั่วโมงหลังทรัมป์อนุมัติการขายชิป Nvidia และ AMD ให้จีน แลกกับการจ่ายภาษี 15% รัฐบาลจีนตอบโต้ด้วยการสั่งห้ามหน่วยงานรัฐและบริษัทที่เกี่ยวข้องซื้อหรือใช้ชิปเหล่านี้ ซึ่งเป็นการตอบโต้เชิงรุกต่อความพยายามลดความตึงเครียดในสงครามการค้า
- สกุลเงินดิจิทัลปรับตัวขึ้นจากดอลลาร์อ่อนค่า Bitcoin ใกล้แตะ 120,000 ดอลลาร์ และ Ethereum อยู่เหนือ 4,400 ดอลลาร์
