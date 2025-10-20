สิ่งที่ต้องจับตา
สัปดาห์นี้เป็นหนึ่งในสัปดาห์ที่มีข้อมูลเศรษฐกิจหนาแน่นที่สุดของเดือน ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก
- ข้อมูล CPI จากหลายประเทศจะกำหนดทิศทางดอกเบี้ยรอบใหม่
- ดัชนี PMI จะสะท้อนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจริงในภาคการผลิตและบริการ
- ผลประกอบการจาก Tesla และ Netflix เพิ่มความผันผวนให้ Wall Street
สิ่งที่ต้องจับตา
สัปดาห์นี้เป็นหนึ่งในสัปดาห์ที่มีข้อมูลเศรษฐกิจหนาแน่นที่สุดของเดือน ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก
- ข้อมูล CPI จากหลายประเทศจะกำหนดทิศทางดอกเบี้ยรอบใหม่
- ดัชนี PMI จะสะท้อนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจริงในภาคการผลิตและบริการ
- ผลประกอบการจาก Tesla และ Netflix เพิ่มความผันผวนให้ Wall Street
📉 เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย หรือรายงานตัวเลขเศรษฐกิจใดจะเป็นตัวเปลี่ยนเกม?
🔔 กดลิงค์ดูไลฟ์ตอนนี้: https://www.youtube.com/watch?v=VwIspiXuUqI
ข่าวเด่น: โลหะเงินทำสถิติสูงสุดใหม่! 🥈📈
💥 Live: สงครามภาษี – FED – ตลาดโลก
🔥 LIVE: ความน่าเชื่อถือของข้อมูลแรงงาน
🎁 วันสุดท้ายแล้ว! โบนัส 20%