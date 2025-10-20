อ่านเพิ่มเติม
13:06 · 20 ตุลาคม 2025

🔴 ตลาดกำลังเข้าสู่ "Data-Driven Week"

ประเด็นหลัก

สิ่งที่ต้องจับตา

สัปดาห์นี้เป็นหนึ่งในสัปดาห์ที่มีข้อมูลเศรษฐกิจหนาแน่นที่สุดของเดือน ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลก

  • ข้อมูล CPI จากหลายประเทศจะกำหนดทิศทางดอกเบี้ยรอบใหม่
  • ดัชนี PMI จะสะท้อนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจริงในภาคการผลิตและบริการ
  • ผลประกอบการจาก Tesla และ Netflix เพิ่มความผันผวนให้ Wall Street
ตลาดการเงินกำลังก้าวเข้าสู่สัปดาห์สำคัญ ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคชุดใหญ่!
📉 เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย หรือรายงานตัวเลขเศรษฐกิจใดจะเป็นตัวเปลี่ยนเกม?
🔔 กดลิงค์ดูไลฟ์ตอนนี้: https://www.youtube.com/watch?v=VwIspiXuUqI
