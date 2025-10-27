🔥 Live! ข่าว Fed × การเมืองการค้า

-
ความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางใหญ่ ๆ (Fed, ECB, BoJ, BoC) และผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
-
ความเสี่ยงเศรษฐกิจสำคัญที่ควรติดตาม ตั้งแต่ Government Shutdown จนถึงความผันผวนของ Big Tech
-
วิเคราะห์แนวโน้มหุ้นสหรัฐและโอกาสลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน
-
สรุปข่าวรายวัน | 29.10.2025
ค่าเงิน USD/SEK อ่อนลง 0.15% หลัง GDP สวีเดนออกมาสูงกว่าคาด 🇸🇪
ตลาดวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นก่อนการประกาศผลประกอบการของ “Magnificent Seven”
ตลาดเด่นน่าจับตา - WHEAT (ข้าวสาลี)