DAX ร่วง 12% จากจุดสูงสุดตลอดกาล 🚩 จับตา 2 หุ้นเด่นในเดือนเมษายน

ดัชนี DAX ของเยอรมนีปรับตัวลดลงจากบริเวณประมาณ 25,400 จุด ลงมาที่ 22,400 จุด โดยสัญญา Futures ของ DE40 เคลื่อนไหวสอดคล้องกับดัชนีสปอตแทบจะ 1:1
ในเดือนเมษายน ความสนใจของนักลงทุนมีแนวโน้มจะหันไปที่ 2 บริษัทสำคัญของเยอรมนี ได้แก่
Deutsche Bank ธนาคารยักษ์ใหญ่ที่เพิ่งเปิดเผยการมีความเสี่ยงต่อภาคเทคโนโลยีและสินเชื่อ private credit ในระดับสูง ซึ่งสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน
และ BASF บริษัทอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์รายใหญ่ ที่กลับทำผลงานได้ดีกว่าที่คาด แม้จะเผชิญกับต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูง
ที่มา: xStation5
Deutsche Bank (DBK.DE)
Deutsche Bank ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงจากจุดสูงสุดในเดือนมกราคม โดยร่วงจากระดับประมาณ €34 ลงมาที่ €25 ซึ่งเป็นการปรับฐานที่รุนแรงกว่าตลาดโดยรวมอย่างชัดเจน และนับเป็นหนึ่งในช่วงการปรับตัวลงที่แรงที่สุดในรอบหลายปี — เกือบ 30%
ในเดือนเมษายน นักลงทุนจะจับตาผลประกอบการไตรมาส 1 ของธนาคาร ซึ่งมีกำหนดประกาศในวันที่ 29 เมษายน โดยตัวเลขดังกล่าวจะเป็นบททดสอบสำคัญว่า Deutsche Bank ยังสามารถรักษาโมเมนตัมทางธุรกิจที่แข็งแกร่งจากช่วงปลายปีที่ผ่านมาได้หรือไม่
ในเชิงพื้นฐานยังคงแข็งแกร่งในตอนนี้ — รายงานล่าสุดระบุว่ากำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ €9.7 พันล้าน ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแตะ €7.1 พันล้าน
นอกจากนี้ ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นยังคงน่าสนับสนุน โดยผู้บริหารประกาศแผนกระจายเงินทุนมูลค่า €2.9 พันล้าน ซึ่งรวมถึงเงินปันผล €1.9 พันล้าน และโครงการซื้อหุ้นคืน €1 พันล้าน
คำถามสำคัญในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าคือ สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเทรดและดีลทางการเงิน จะสามารถชดเชย sentiment เชิงลบที่มีต่อกลุ่มธนาคารได้หรือไม่
แรงขายเร่งตัวขึ้นหลังจากธนาคารเปิดเผยว่าพอร์ต private credit เติบโตขึ้นสู่ €25.9 พันล้าน ซึ่งเพิ่มความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงในตลาดที่กำลังเติบโตเร็ว แต่มีความเปราะบางมากขึ้น
แม้ Deutsche Bank จะย้ำว่ามีมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อที่รัดกุม และไม่มีความเสี่ยงโดยตรงในระดับสูง แต่ก็ยอมรับว่ามีความเสี่ยงทางอ้อมจากการเชื่อมโยงกันภายในระบบ private credit
ในขณะเดียวกัน การเปิดรับต่อภาคเทคโนโลยี — โดยเฉพาะกลุ่มซอฟต์แวร์ที่เริ่มอ่อนตัว — เพิ่มขึ้นเป็น €15.8 พันล้าน จาก €11.7 พันล้านในปีก่อน ทำให้ธนาคารมีความอ่อนไหวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจและแรงกดดันจาก AI มากขึ้น
แม้จะมีสัญญาณเตือน เช่น ความตึงเครียดด้านสภาพคล่องในกองทุน การปรับลดมูลค่าสินเชื่อ และภาวะการเงินที่เข้มงวดขึ้น (ตามที่ JPMorgan ชี้ให้เห็น) แต่ Deutsche Bank ยังคงมีแผนขยายธุรกิจ private credit ต่อไป ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายช่องทางจัดจำหน่าย และการผสานเข้ากับธุรกิจ private banking ของตน
Source: xStation5
BASF (BAS.DE)
In contrast, BASF has maintained relatively strong momentum and is trading near local highs, standing out against the more volatile backdrop of the broader DAX index.
- Investors have responded positively to management’s decision to shift a significant portion of production from Germany to China, effectively reducing cost pressures in an environment of persistently high European energy prices.
- The upcoming results on April 30 will be important not only for assessing current operational performance but also for providing further insight into the company’s newly launched large-scale facility in China.
- Recent operating data showed volume growth across all segments, suggesting improving demand, although part of this effect has been offset by lower selling prices and unfavorable currency movements.
- On the bottom line, BASF is also showing improvement, with net profit increasing by €321 million to €1.6 billion. Ongoing restructuring efforts and geographic shifts are beginning to deliver tangible results.
Source: xStation5
