ข่าวเด่น: DE40 ดิ่ง 1.8% แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 📉

08:55 17 กันยายน 2025

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นเยอรมัน DAX (DE40) วันนี้ลดลงมากกว่า 1.8% ลงไปแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่ครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน 2025 RSI สะท้อนสัญญาณ capitulation ลดลงต่ำกว่า 20 การขายหนักมาจากบริษัทประกันภัยและธนาคารของเยอรมัน

แม้ Rheinmetall (RHM.DE) จะได้รับคำแนะนำ “ซื้อ” จาก BofA และมีราคาเป้าหมายที่ 2,225 ยูโรต่อหุ้น แต่หุ้นก็ลดลงเกือบ 1% วันนี้

จากการวิเคราะห์ราคาตลาด ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นเยอรมันถูกกดดันจากการขายในปริมาณมาก การวิเคราะห์ราคาแสดงว่าการปรับตัวแบบ 1:1 อาจเกิดขึ้นจากระดับ 23,250

ขณะนี้ ฟิวเจอร์สดัชนียุโรปอื่น ๆ ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน EU50, FRA40 และ SUI20 ลดลงเกือบ 1.2% ขณะที่ความเชื่อมั่นในหุ้นสหรัฐฯ ยังค่อนข้างบวก โดย US100 ลดลงเพียง -0.05%

 
 
Source: xStation5
หุ้น:
