ตลาดเด่นวันนี้ : DE40

DE40 ยังคง แนวโน้มขาขึ้น แม้แรงกดดันจากหุ้นอุตสาหกรรมป้องกัน
หุ้นอุตสาหกรรมป้องกันยุโรป (European Defense Stocks)
-
หลังการประชุมที่ ทำเนียบขาว → ชัดเจนว่า ภาระการสนับสนุนทางการเงินยูเครนจะตกอยู่กับยุโรป
-
สัญญาอาวุธส่วนใหญ่จะไปยังบริษัทอเมริกัน
-
ก่อนหน้านี้ ตลาดคาดว่า ภาคป้องกันยุโรปจะเป็นแรงขับตลาดหุ้นและดึงเงินทุน
-
ตอนนี้ชัดว่า ยุโรปมีบทบาทจำกัดแค่จัดสรรเงินทุน ไม่ได้ผลิตใหญ่
-
หุ้นบริษัทอาวุธยุโรปลดลงอย่างรุนแรง → แสดงความผิดหวังของนักลงทุน
-
ส่งผลให้ บรรยากาศตลาดหุ้นในส่วนอื่นลดความร้อนแรงลง
-
การตอบสนองต่อ การเจรจาที่ทำเนียบขาวเมื่อวาน ชัดเจนที่สุดใน ภาคป้องกัน
-
วันนี้ตลาด ปรับตัวลดลง หลัง ประธานาธิบดียูเครนประกาศ ว่า ยูเครนต้องการซื้ออาวุธมูลค่า 100 พันล้านดอลลาร์จากสหรัฐฯ โดยใช้เงินจากสหภาพยุโรป
-
ข้อมูลนี้ สร้างความไม่พอใจให้ผู้ถือหุ้นบริษัทยุโรป
-
หุ้น Rheinmetall (เยอรมนี) ลดลง เกือบ 4%
ที่มา: xStation
DE40 (Germany)
-
แม้หุ้นอุตสาหกรรมป้องกันลดลง DE40 ยังคงแนวโน้มขาขึ้นคงที่
-
แนวรับสำคัญ: EMA50 และ EMA100 → เคยทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำหรับผู้ขายในอดีต
-
แนวต้านสำคัญ: จุดสูงสุดประวัติศาสตร์ เกือบ 24,735 จุด
ที่มา: xStation