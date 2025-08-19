อ่านเพิ่มเติม

ตลาดเด่นวันนี้ : DE40

18:00 19 สิงหาคม 2025

DE40 ยังคง แนวโน้มขาขึ้น แม้แรงกดดันจากหุ้นอุตสาหกรรมป้องกัน

หุ้นอุตสาหกรรมป้องกันยุโรป (European Defense Stocks)

  • หลังการประชุมที่ ทำเนียบขาว → ชัดเจนว่า ภาระการสนับสนุนทางการเงินยูเครนจะตกอยู่กับยุโรป

  • สัญญาอาวุธส่วนใหญ่จะไปยังบริษัทอเมริกัน

  • ก่อนหน้านี้ ตลาดคาดว่า ภาคป้องกันยุโรปจะเป็นแรงขับตลาดหุ้นและดึงเงินทุน

  • ตอนนี้ชัดว่า ยุโรปมีบทบาทจำกัดแค่จัดสรรเงินทุน ไม่ได้ผลิตใหญ่

  • หุ้นบริษัทอาวุธยุโรปลดลงอย่างรุนแรง → แสดงความผิดหวังของนักลงทุน

  • ส่งผลให้ บรรยากาศตลาดหุ้นในส่วนอื่นลดความร้อนแรงลง

หุ้นอุตสาหกรรมป้องกันยุโรป (European Defense Stocks)

  • การตอบสนองต่อ การเจรจาที่ทำเนียบขาวเมื่อวาน ชัดเจนที่สุดใน ภาคป้องกัน

  • วันนี้ตลาด ปรับตัวลดลง หลัง ประธานาธิบดียูเครนประกาศ ว่า ยูเครนต้องการซื้ออาวุธมูลค่า 100 พันล้านดอลลาร์จากสหรัฐฯ โดยใช้เงินจากสหภาพยุโรป

  • ข้อมูลนี้ สร้างความไม่พอใจให้ผู้ถือหุ้นบริษัทยุโรป

  • หุ้น Rheinmetall (เยอรมนี) ลดลง เกือบ 4%

ที่มา: xStation

DE40 (Germany)

  • แม้หุ้นอุตสาหกรรมป้องกันลดลง DE40 ยังคงแนวโน้มขาขึ้นคงที่

  • แนวรับสำคัญ: EMA50 และ EMA100 → เคยทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำหรับผู้ขายในอดีต

  • แนวต้านสำคัญ: จุดสูงสุดประวัติศาสตร์ เกือบ 24,735 จุด

ที่มา: xStation

12.09.2025
20:00

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
