DE40: การปรับฐานของกำไรท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวก

17:20 25 สิงหาคม 2025

การกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ที่ Jackson Hole เมื่อวันศุกร์ ได้จุดประกายความตื่นตัวในดัชนีหุ้นต่าง ๆ อย่างมาก ในเช้าวันจันทร์ ดัชนียุโรปเริ่มต้นด้วยการ ปรับฐานจากกำไรที่เกิดขึ้นก่อนหน้า โดย DE40 เปิดลดลง 0.36% และ EU50 ลดลง 0.45%

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค:

ดัชนี IFO "Business Climate" แสดงการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและสูงกว่าที่คาดการณ์ ปัจจุบันอยู่ที่ 89 จุด เทียบกับการคาดการณ์ที่ 88.6 และ 87 จุดในการประเมินก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 2 ปี อีกทั้ง ดัชนีความคาดหวัง (Expectations Index) ยังเพิ่มขึ้นจาก 90.8 ในเดือนมิถุนายน มาอยู่ที่ 91.6 จุดในเดือนสิงหาคม แม้จะมีความกังวลหลายด้าน แต่เศรษฐกิจยุโรปกำลังฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด

Christine Lagarde ในถ้อยแถลงล่าสุดกล่าวว่า ตลาดแรงงานยุโรปรับมือกับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี และบ่งชี้ว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้ว

Moody’s ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของออสเตรีย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ การขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้น

ตลาดออปชันมีแนวโน้มสนับสนุนการแข็งค่าของ เงินยูโรเทียบกับดอลลาร์ ยุโรปสิ้นสุดวัฏจักรการปรับลดดอกเบี้ยโดยไม่ก่อให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงหรือการอ่อนแอในตลาดแรงงาน ขณะเดียวกัน ความกดดันต่อ FED ให้เร่งและขยายการปรับลดดอกเบี้ยกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น

DE40:

สถานการณ์ทางเทคนิคของดัชนี
สถานการณ์ด้านเทคนิคของดัชนีค่อนข้างตึงเครียด ในกรอบเวลา 1 วัน ราคากำลังอยู่ในจุดสำคัญ บริเวณ 24,320 จุด ทำหน้าที่เป็นแนวรับล่างของช่องแนวโน้มขาขึ้น โดยได้รับแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 ที่อยู่ใกล้เคียง หากแนวโน้มขาขึ้นปัจจุบันไม่สามารถรักษาไว้ได้ มีความเป็นไปได้สูงที่จะเข้าสู่การปรับฐานในกรอบระหว่าง 23,500 – 24,650 จุด ขณะที่แนวรับถัดไปคาดว่าจะอยู่ในโซน 23,500 – 23,000 จุด ซึ่งถูกกำหนดโดยจุดต่ำในอดีตและได้รับการเสริมด้วยเส้นค่าเฉลี่ย EMA 100

ข้อมูลบริษัท

  • ผู้นำตลาดหุ้นยุโรปซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการปรับขึ้น เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการปรับตัวลง

  • Valneva (VLA.FR) ผู้ผลิตวัคซีนจากฝรั่งเศส สูญเสียใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ในสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงกว่า 20% และลบล้างกำไรที่สะสมได้จากสัปดาห์ก่อน

  • Ørsted (ORSTED.DK) ลดลงกว่า 15% เนื่องจากความขัดแย้งกับฝ่ายบริหารสหรัฐเกี่ยวกับการก่อสร้างกังหันลมใกล้รัฐโรดไอแลนด์

  • ความเชื่อมั่นที่แย่ลงต่อพลังงานหมุนเวียน ส่งผลให้หุ้นผู้ผลิตกังหันลม Vestas (VWS.DK) ร่วงเกือบ 4%

หุ้น:
