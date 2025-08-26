DE40: ความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศสกดดันดัชนียุโรป

มีความรู้สึกกังวลชัดเจนในตลาดการเงินยุโรปในวันอังคารนี้ นักลงทุนจับตามองหุ้นฝรั่งเศสอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจเผชิญกับความผันผวนสูงอีกครั้ง ฟิวเจอร์สของดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสปรับตัวลงประมาณ 1.9% ทำให้เป็นดัชนีหลักที่มีผลการดำเนินงานแย่ที่สุดในยุโรป การลดลงที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นกับบริษัทที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฝรั่งเศสโดยตรง เช่น กลุ่มค้าปลีก หุ้นฝรั่งเศสยังคงถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมือง นายกรัฐมนตรี François Bayrou ประกาศจะจัด การลงมติไว้วางใจรัฐบาลแบบเซอร์ไพรส์ ในเดือนหน้า ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงขายในตลาด ความตึงเครียดทางการเมืองและความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของงบประมาณชาติส่งผลให้นักลงทุนหวาดกลัว โดยเฉพาะหุ้นบลูชิปของ CAC 40 ที่อยู่ภายใต้แรงกดดันมากขึ้นและคาดว่าจะส่งผลต่อดัชนีโดยรวมอย่างมาก
ดัชนี CAC 40 ทำผลงานด้อยกว่าดัชนียุโรปแบบแพนโคน STOXX 600 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรฝรั่งเศสระยะเวลา 10 ปี ปรับตัวขึ้นไปที่ 3.51% ทำให้ความกังวลในตลาดตราสารหนี้เพิ่มขึ้นและยิ่งซ้ำเติมความไม่แน่นอนของนักลงทุน
ความไม่แน่นอนที่คล้ายกันยังเห็นได้จากดัชนียุโรปสำคัญอื่น ๆ ดัชนี DAX ของเยอรมนี ลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.5% แม้ว่าจะได้รับผลกระทบน้อยกว่า CAC 40 ของฝรั่งเศส ส่วน FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร ลดลงกว่า 0.8% ในวันนี้ สะท้อนถึงความกังวลทั่วไปในตลาดกว้าง รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนทางการเมือง
ดัชนี DE40 ของเยอรมนี ลดลงประมาณ 0.4% ในช่วงการซื้อขายวันนี้ และกำลังทรงตัวใกล้ระดับ แนวรับทางเทคนิคสำคัญ ที่กำหนดโดย เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขชี้กำลัง (EMA) 25 วันและ 50 วัน (แสดงเป็นเส้นสีเหลืองและสีน้ำเงินบนกราฟ) ขณะนี้ทั้งสองเส้น EMA ทำหน้าที่เป็น แนวรับท้องถิ่น การยืนเหนือระดับนี้อาจบ่งชี้ถึง แนวโน้มขาขึ้นระยะกลางต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แรงกดดันลงที่เห็นจากแท่งเทียนล่าสุด พร้อมความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตลาดยุโรป แสดงให้เห็นว่า เซสชันถัดไปอาจมีความสำคัญต่อทิศทางดัชนี หากดัชนีหลุดต่ำกว่าระดับนี้ อาจเปิดทางให้ทดสอบ EMA 100 วัน (เส้นสีเขียว) ที่อยู่ใกล้ 23,600 จุด
ข่าวบริษัท:
Puma SE (PUM.DE) ลดลงกว่า 1.2% หลังมีรายงานเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ในการขายหุ้นของครอบครัว Pinault ที่ถือหุ้น 29% ของบริษัท ข้อมูลระบุว่ามีการเจรจากับผู้ซื้อที่เป็นไปได้ รวมถึงบริษัทจีนอย่าง Anta Sports และ Li Ning Co. แม้ว่าหุ้น Puma จะสูญเสียมูลค่าเกือบ 50% ในรอบปี แต่ข่าวการเข้าซื้อกิจการช่วยให้หุ้นฟื้นตัวได้ประมาณ 20% เมื่อเร็ว ๆ นี้ ภายใต้การบริหารของ CEO คนใหม่ Arne Hoeld บริษัทพยายามปรับปรุงสถานะในตลาด แต่ยังต้องเผชิญการแข่งขันสูงจากแบรนด์อย่าง New Balance และ Hoka ครอบครัว Pinault น่าจะคาดหวัง พรีเมียม สำหรับการขายหุ้นควบคุม
BNP Paribas (BNP.FR) ลดลง 5% ต่อเนื่องจากความกดดันจาก ความไม่แน่นอนในตลาดฝรั่งเศส และการมีสินทรัพย์ทางการเงินในประเทศ
Ørsted (ORSTED.DK) เพิ่มขึ้น 4.2% หลังประกาศจัด ประชุมนักลงทุน ตามการตัดสินใจของหน่วยงานสหรัฐฯ ให้หยุดโครงการกังหันลมในทะเล 2 โครงการ หุ้นเคยลดลง 16% ที่ตลาดโคเปนเฮเกน เนื่องจากความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ บริษัทกำลังพิจารณาโอนสิทธิ์โครงการไปยังพื้นที่อื่นเพื่อลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและชื่อเสียง
Commerzbank (CBK.DE) ลดลง 5.2% หลังนักวิเคราะห์ Bank of America ปรับลดการแนะนำหุ้น เน้นถึง ขอบเขตการเติบโตรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่จำกัด และความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการถือพันธบัตรฝรั่งเศสและอิตาลี
Leonardo (LDO.IT) ลดลง 1.1% แม้มีข่าวบวกเกี่ยวกับ สัญญาด้านการป้องกันประเทศ นักลงทุนยังคง ล็อกกำไร หลังจากหุ้นของยักษ์ใหญ่ด้านการป้องกันอิตาลีปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้