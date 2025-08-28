DE40: อีกหนึ่งวันแห่งการขาดทุนในยุโรป ดอลลาร์ฟื้นตัว

ดัชนียุโรปยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากการเทขายเมื่อวานนี้ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเมืองและงบประมาณของฝรั่งเศส
-
DE40 ลดลง 0.4%, ITA40 ลดลง 0.6%
-
EU50 และ UK100 อ่อนตัวลง 0.15% และ 0.25% ตามลำดับ
-
ดอลลาร์ฟื้นตัว จากการอ่อนค่าก่อนหน้าเมื่อเทียบกับยูโร หลังจาก โดนัลด์ ทรัมป์ปลด Lisa Cook ส่งผลให้ EURUSD ร่วงลง 0.5%
-
ตลาดอยู่ในช่วง รอผลประกอบการ NVIDIA
ตลาดหุ้นยุโรปเปิดด้วยการปรับตัวลดลงอีกวันหนึ่ง สาเหตุหลักมาจากการปรับฐานของกำไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศการลงทุนและปัญหาภายในของฝรั่งเศส การลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลฝรั่งเศสอาจทำให้การอนุมัติงบประมาณล่าช้า ซึ่งจะส่งผลลบต่อ เศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของยุโรป
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
บรรยากาศธุรกิจของเยอรมนีปรับตัวดีขึ้น ตามรายงาน IFO ที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้ แต่ ผู้บริโภคกลับไม่รู้สึกเช่นเดียวกัน
📉 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ต่ำกว่าคาดการณ์:
-
ประกาศ: -23.6 (คาดการณ์ -21.7, ครั้งก่อน -21.7)
สมาคมค้าปลีกเยอรมนีเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการสนับสนุน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานและการบริโภค
การค้าปลีกของสหราชอาณาจักรทรุดตัวลง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคใน UK ยังคงถดถอย ครัวเรือนลดการใช้จ่ายจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น เงินเฟ้อ และแนวโน้มตลาดแรงงานที่ซบเซาลงเรื่อย ๆ
-
Deutsche Bank เตือนภาคค้าปลีกอังกฤษอาจเผชิญการปรับตัวลดลงต่อไป
-
Associated British Foods ร่วง 5%
-
Wickes และ Kingfisher ถูกปรับลดอันดับการลงทุน
รายงาน CBI ชี้ว่ายอดขายลดลงเกินคาด:
-
ประกาศ: -32 (คาดการณ์ -28, ครั้งก่อน -34)
DE40 (D1)
Source:Xstation
Technical View (DE40)
ราคาหลุดจากรูปแบบ Ascending Triangle ระยะกลาง ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้า ขยายแนวรับด้านล่างออกไป
-
สัญญาณอ่อนแรงของแนวโน้มคือ Demand Gap ที่ชนกับแนวต้านซึ่งถูกกำหนดโดยจุดสูงสุดท้องถิ่น
-
ปัจจุบันราคาหยุดที่ค่าเฉลี่ย EMA50
-
แนวรับถัดไปคือเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ชันน้อยกว่า ซึ่งยังมีการสนับสนุนจาก EMA100
-
หากราคาหลุดระดับนี้ อาจเป็นสัญญาณกลับตัวของแนวโน้ม ระยะกลางถึงระยะยาว และราคามีโอกาสเคลื่อนไปหา EMA200 และจุดต่ำสุดเดือนมิถุนายนบริเวณ 23,000 จุด
Company News
-
JD Sports (JD.UK) – ยอดขายลดลงแรงอีก 3% แต่ความเชื่อมั่นนักลงทุนยังคงอยู่ ราคาหุ้นดีดขึ้น +2.5%
-
Rio Tinto (RIO.UK) – ซีอีโอประกาศโครงสร้างใหม่ แบ่งบริษัทออกเป็นหน่วยตามวัตถุดิบ: เหล็ก, อะลูมิเนียม, ลิเทียม และทองแดง ราคาหุ้นปรับขึ้น +0.5%
-
Hochschild Mining (HoC.UK) – ปรับลดประมาณการรายได้ประจำปี หลังรายงานเหมืองในบราซิลออกมาต่ำกว่าคาด ราคาหุ้นดิ่งแรง -16%
-
Rheinmetall (RHM.DE) – Lockheed Martin เสนอความร่วมมือผลิตระบบขีปนาวุธ ร่วมขยายการผลิตจาก ต่อต้านอากาศยาน ไปสู่ ATACMS และ Hellfire ราคาหุ้นขยับบวก +0.2% (อ้างอิงจาก WirtschaftsWoche)