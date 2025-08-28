อ่านเพิ่มเติม

DE40: อีกหนึ่งวันแห่งการขาดทุนในยุโรป ดอลลาร์ฟื้นตัว

08:17 28 สิงหาคม 2025

ดัชนียุโรปยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากการเทขายเมื่อวานนี้ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเมืองและงบประมาณของฝรั่งเศส

  • DE40 ลดลง 0.4%, ITA40 ลดลง 0.6%

  • EU50 และ UK100 อ่อนตัวลง 0.15% และ 0.25% ตามลำดับ

  • ดอลลาร์ฟื้นตัว จากการอ่อนค่าก่อนหน้าเมื่อเทียบกับยูโร หลังจาก โดนัลด์ ทรัมป์ปลด Lisa Cook ส่งผลให้ EURUSD ร่วงลง 0.5%

  • ตลาดอยู่ในช่วง รอผลประกอบการ NVIDIA

ตลาดหุ้นยุโรปเปิดด้วยการปรับตัวลดลงอีกวันหนึ่ง สาเหตุหลักมาจากการปรับฐานของกำไรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศการลงทุนและปัญหาภายในของฝรั่งเศส การลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลฝรั่งเศสอาจทำให้การอนุมัติงบประมาณล่าช้า ซึ่งจะส่งผลลบต่อ เศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของยุโรป

บรรยากาศธุรกิจของเยอรมนีปรับตัวดีขึ้น ตามรายงาน IFO ที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้ แต่ ผู้บริโภคกลับไม่รู้สึกเช่นเดียวกัน

📉 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK ต่ำกว่าคาดการณ์:

  • ประกาศ: -23.6 (คาดการณ์ -21.7, ครั้งก่อน -21.7)

สมาคมค้าปลีกเยอรมนีเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการสนับสนุน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับตลาดแรงงานและการบริโภค

การค้าปลีกของสหราชอาณาจักรทรุดตัวลง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคใน UK ยังคงถดถอย ครัวเรือนลดการใช้จ่ายจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น เงินเฟ้อ และแนวโน้มตลาดแรงงานที่ซบเซาลงเรื่อย ๆ

  • Deutsche Bank เตือนภาคค้าปลีกอังกฤษอาจเผชิญการปรับตัวลดลงต่อไป

  • Associated British Foods ร่วง 5%

  • Wickes และ Kingfisher ถูกปรับลดอันดับการลงทุน

รายงาน CBI ชี้ว่ายอดขายลดลงเกินคาด:

  • ประกาศ: -32 (คาดการณ์ -28, ครั้งก่อน -34)

DE40 (D1)


Source:Xstation

Technical View (DE40)
ราคาหลุดจากรูปแบบ Ascending Triangle ระยะกลาง ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้า ขยายแนวรับด้านล่างออกไป

  • สัญญาณอ่อนแรงของแนวโน้มคือ Demand Gap ที่ชนกับแนวต้านซึ่งถูกกำหนดโดยจุดสูงสุดท้องถิ่น

  • ปัจจุบันราคาหยุดที่ค่าเฉลี่ย EMA50

  • แนวรับถัดไปคือเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ชันน้อยกว่า ซึ่งยังมีการสนับสนุนจาก EMA100

  • หากราคาหลุดระดับนี้ อาจเป็นสัญญาณกลับตัวของแนวโน้ม ระยะกลางถึงระยะยาว และราคามีโอกาสเคลื่อนไปหา EMA200 และจุดต่ำสุดเดือนมิถุนายนบริเวณ 23,000 จุด

Company News

  • JD Sports (JD.UK) – ยอดขายลดลงแรงอีก 3% แต่ความเชื่อมั่นนักลงทุนยังคงอยู่ ราคาหุ้นดีดขึ้น +2.5%

  • Rio Tinto (RIO.UK) – ซีอีโอประกาศโครงสร้างใหม่ แบ่งบริษัทออกเป็นหน่วยตามวัตถุดิบ: เหล็ก, อะลูมิเนียม, ลิเทียม และทองแดง ราคาหุ้นปรับขึ้น +0.5%

  • Hochschild Mining (HoC.UK) – ปรับลดประมาณการรายได้ประจำปี หลังรายงานเหมืองในบราซิลออกมาต่ำกว่าคาด ราคาหุ้นดิ่งแรง -16%

  • Rheinmetall (RHM.DE)Lockheed Martin เสนอความร่วมมือผลิตระบบขีปนาวุธ ร่วมขยายการผลิตจาก ต่อต้านอากาศยาน ไปสู่ ATACMS และ Hellfire ราคาหุ้นขยับบวก +0.2% (อ้างอิงจาก WirtschaftsWoche)

หุ้น:
