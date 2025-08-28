DE40: ความเชื่อมั่นเชิงบวกแบบระมัดระวังกลับมาสู่ยุโรป

DE40: ความเชื่อมั่นเชิงบวกกลับคืนสู่ยุโรป
บรรยากาศเชิงบวก กำลังผลักดันดัชนีหุ้นยุโรป โดยตลาดหุ้นทั่วทั้งภูมิภาคเปิดบวก การปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งนี้มาจากการเปลี่ยนแปลงด้าน sentiment และคอมเมนต์เชิงบวกจากธนาคารการลงทุน ขณะที่ปฏิกิริยาเชิงลบต่อผลประกอบการของ NVIDIA ไม่ได้กดดันตลาดยุโรปมากนัก โดย FRA40 +1%, EU50 +0.6%, และ DE40 +0.5% ในช่วงเปิดตลาด
อย่างไรก็ตาม ในช่วงถัดมาของการซื้อขาย ตลาดเริ่มขาดแรงหนุนต่อไป หลายดัชนีเริ่มอ่อนตัวลง แต่ FRA40 ยังคงอยู่ในแดนบวก
Nvidia
บริษัทชิปและ AI ยักษ์ใหญ่รายงานผลประกอบการ แม้จะ เกินความคาดหวังที่สูง แต่ดูเหมือนว่านักลงทุนยังไม่พอใจ หุ้นร่วงลง 2% ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิด อย่างไรก็ตาม ตลาดยุโรปไม่ได้รับผลกระทบจาก sentiment ฝั่งอเมริกา
มุมมองนักวิเคราะห์
Goldman Sachs และ Citi มองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นยุโรป โดยระบุว่า ความเสี่ยงจากวิกฤตการเมืองในฝรั่งเศสถูกสะท้อนในราคาไปแล้ว และหุ้นยุโรปเองก็ยัง undervalued มีโอกาสเติบโตแข็งแกร่งในระยะถัดไป
Banque Populaire Caisse d'Épargne เปิดตัวพันธบัตรอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ เพื่อระดมทุนและขยายอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของยุโรป ตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุน โดยการออกครั้งแรกมีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านยูโร
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
คณะกรรมาธิการยุโรปเผยข้อมูลเศรษฐกิจ เพื่อสะท้อนสภาพผู้บริโภคและภาคธุรกิจ โดยตัวเลขสอดคล้องกับคาดการณ์ตลาด
-
Business Climate Indicator: -0.72 (เดิม -0.72, แก้ไข -0.71)
-
Eurozone Consumer Confidence: -15.5 (คาดการณ์ -15.5, ก่อนหน้า -14.7)
ในช่วงบ่าย นักลงทุนจะได้ติดตามรายงานการประชุม ECB เกี่ยวกับนโยบายการเงิน โดยตลาดคาดว่า ECB จะยังคงท่าทีเดิม
การผลิตรถยนต์ในสหราชอาณาจักร เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย SMMT รายงาน:
-
การผลิตรถยนต์ +5.6% เป็น 69,127 คัน
-
การผลิตยานยนต์รวม +10.8% เป็น 72,006 คัน
-
คาดว่าผลิตรถยนต์ขนาดเล็กปี 2026 จะเพิ่มขึ้น +6.4%
DE40 (D1)
บนกราฟ ราคากำลังป้องกันแนวรับบริเวณ 24,000 จุด หากไม่สามารถดีดกลับเหนือเขตแนวรับได้ อาจกลายเป็น แนวต้านใหม่ ร่วมกับเส้น EMA50 ซึ่งหากเกิดขึ้น อาจเห็นการ sideway ระหว่าง 24,000 จุด กับแนวรับถัดไป (เส้นเทรนด์กลาง EMA100)
แต่หากตลาดกลับมาเติบโตได้ แนวต้านแรก จะอยู่ที่การบรรจบของเทรนด์ขาลงระยะสั้นกับเทรนด์ขาขึ้นระยะกลาง (เส้นสีแดง) และเหนือกว่านั้นคือแนวต้านแข็งแกร่งบริเวณ ATH เดิม
ข่าวบริษัท
-
Tesla (TSLA.DE): ยอดขายในยุโรปลดลง 40% YoY ส่วนแบ่งตลาดลดจาก 1.4% → 0.8% สาเหตุจาก กระแสคว่ำบาตรผู้บริโภค ที่ไม่พอใจการร่วมมือของ Elon Musk กับประธานาธิบดีสหรัฐฯ และการแข่งขันรุนแรงจาก BYD จีน ราคาหุ้นในตลาดเยอรมนี -1%
ผู้ผลิตรถยนต์ยุโรปกลับเติบโต จากความล้มเหลวของ Tesla + sentiment เชิงบวก + ข้อมูลสนับสนุน:
-
Aston Martin (AML.UK) +2.6%
-
Volkswagen (VOW1.DE) +1%
-
Mercedes (MBG.DE) +1.9%
-
BMW (BMW.DE) +1.4%
-
Renault (RNO.FR) +5%
-
Stellantis (STLAM.IT) +3.2%
-
Pernod Ricard (RI.FR): ผู้ผลิตสุราพรีเมียมฝรั่งเศส +7% หลังประกาศงบที่แข็งแกร่งเกินคาดการณ์
-
Drax (DRX.UK): ผู้ผลิตพลังงานชีวมวลของอังกฤษเผชิญ ปัญหากฎหมาย FCA สอบสวนข้อกล่าวหาการจัดหาวัสดุไม้ผิดกฎ ราคาหุ้นร่วงกว่า 10%