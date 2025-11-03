อ่านเพิ่มเติม
15:35 · 3 พฤศจิกายน 2025

ปฏิทินเศรษฐกิจ: PMI, ISM และ ADP รอเผยสัปดาห์นี้ 📄

ความสนใจของตลาดการเงินจะมุ่งไปที่การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจากสถาบันเอกชน เช่น ISM, PMI และ ADP เนื่องจากข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงถูกระงับจากสถานการณ์ปิดทำการรัฐบาล

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แล้ว ยังควรติดตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ Fed โดยมีการกล่าวจาก Cook (วันจันทร์), Bowman (วันอังคาร) และ Williams, Hammack, Paulson (วันพฤหัสบดี)

นอกจากนี้ สำหรับนักลงทุนที่ติดตามตลาดนอกสหรัฐฯ การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (วันอังคาร) และธนาคารกลางอังกฤษ (วันพฤหัสบดี) ก็จะมีการประกาศเช่นกัน

ปฏิทินประจำสัปดาห์โดยละเอียด:
วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน

  • ตลอดวัน: ญี่ปุ่น, วันหยุดธนาคาร

  • 07:30: สวิตเซอร์แลนด์, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนตุลาคม

  • 08:15: สเปน, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) เดือนตุลาคม

  • 08:45: ฝรั่งเศส, PMI ภาคการผลิต เดือนตุลาคม

  • 08:55: เยอรมนี, PMI ภาคการผลิต เดือนตุลาคม

  • 09:00: ยูโรโซน, PMI ภาคการผลิต เดือนตุลาคม

  • 09:30: สหราชอาณาจักร, PMI ภาคการผลิต เดือนตุลาคม

  • 14:45: สหรัฐฯ, PMI ภาคการผลิต เดือนตุลาคม

  • 15:00: สหรัฐฯ, ดัชนี ISM ภาคการผลิต เดือนตุลาคม

  • 19:00: สหรัฐฯ, คำกล่าวของ Cook จาก FOMC

วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน

  • 00:30: ญี่ปุ่น, PMI ภาคการผลิต เดือนตุลาคม

  • 03:30: ออสเตรเลีย, การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย

  • 08:00: ยูโรโซน, คำกล่าวของ Lagarde จาก ECB

  • 11:30: สหรัฐฯ, คำกล่าวของ Bowman จาก FOMC

  • 15:00: สหรัฐฯ, JOLTS ตำแหน่งงานว่าง เดือนกันยายน

  • 21:40: สหรัฐฯ, คลังน้ำมันดิบ (API)

วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน

  • 23:50 (4 พ.ย.): ญี่ปุ่น, รายงานการประชุม BoJ

  • 01:45: จีน, PMI ภาคบริการ เดือนตุลาคม

  • 07:00: เยอรมนี, คำสั่งซื้อโรงงาน เดือนกันยายน

  • 08:15: สเปน, PMI ภาคบริการ เดือนตุลาคม

  • 08:55: เยอรมนี, PMI ภาคบริการ เดือนตุลาคม

  • 09:00: ยูโรโซน, PMI ภาคบริการ เดือนตุลาคม

  • 09:30: สหราชอาณาจักร, PMI ภาคบริการ เดือนตุลาคม

  • 13:15: สหรัฐฯ, การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP เดือนตุลาคม

  • 14:00: โปแลนด์, การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย

  • 14:45: สหรัฐฯ, PMI ภาคบริการ เดือนตุลาคม

  • 15:00: สหรัฐฯ, ดัชนี ISM ภาคบริการ เดือนตุลาคม

  • 15:30: สหรัฐฯ, การเปลี่ยนแปลงคลังน้ำมันดิบ (EIA)

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน

  • 07:00: เยอรมนี, ผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนกันยายน

  • 08:00: สเปน, ผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนกันยายน

  • 12:00: สหราชอาณาจักร, การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย

  • 12:00: สหราชอาณาจักร, รายงานเงินเฟ้อของ Bank of England

  • 15:30: สหรัฐฯ, คลังก๊าซธรรมชาติ (EIA)

  • 16:00: สหรัฐฯ, คำกล่าวของ Williams จาก FOMC

  • 17:00: สหรัฐฯ, คำกล่าวของ Hammack จาก FOMC

  • 21:30: สหรัฐฯ, คำกล่าวของ Paulson จาก FOMC

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน

  • 23:00 (6 พ.ย.): จีน, ดุลการค้า เดือนกันยายน

  • 13:30: แคนาดา, ข้อมูลการจ้างงาน

  • 15:00: สหรัฐฯ, ดัชนีความเชื่อมั่นมหาวิทยาลัยมิชิแกน

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน

  • 01:30: จีน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายน

  • 01:30: จีน, ดัชนีราคาผู้ผลิตอุตสาหกรรม (PPI) เดือนกันยายน

 

5 พฤศจิกายน 2025, 16:31

ข่าวเด่นBREAKING: PMI ภาคบริการยุโรป เดือนตุลาคม ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย 🚀
5 พฤศจิกายน 2025, 16:28

ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ 🚀
5 พฤศจิกายน 2025, 16:26

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากยุโรปและสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจของตลาดวันนี้ (05.11.2025)
5 พฤศจิกายน 2025, 16:25

ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย

