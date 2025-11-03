ปฏิทินเศรษฐกิจ: PMI, ISM และ ADP รอเผยสัปดาห์นี้ 📄

ความสนใจของตลาดการเงินจะมุ่งไปที่การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจากสถาบันเอกชน เช่น ISM, PMI และ ADP เนื่องจากข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงถูกระงับจากสถานการณ์ปิดทำการรัฐบาล
นอกจากการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แล้ว ยังควรติดตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ Fed โดยมีการกล่าวจาก Cook (วันจันทร์), Bowman (วันอังคาร) และ Williams, Hammack, Paulson (วันพฤหัสบดี)
นอกจากนี้ สำหรับนักลงทุนที่ติดตามตลาดนอกสหรัฐฯ การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (วันอังคาร) และธนาคารกลางอังกฤษ (วันพฤหัสบดี) ก็จะมีการประกาศเช่นกัน
ปฏิทินประจำสัปดาห์โดยละเอียด:
วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน
-
ตลอดวัน: ญี่ปุ่น, วันหยุดธนาคาร
-
07:30: สวิตเซอร์แลนด์, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนตุลาคม
-
08:15: สเปน, ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) เดือนตุลาคม
-
08:45: ฝรั่งเศส, PMI ภาคการผลิต เดือนตุลาคม
-
08:55: เยอรมนี, PMI ภาคการผลิต เดือนตุลาคม
-
09:00: ยูโรโซน, PMI ภาคการผลิต เดือนตุลาคม
-
09:30: สหราชอาณาจักร, PMI ภาคการผลิต เดือนตุลาคม
-
14:45: สหรัฐฯ, PMI ภาคการผลิต เดือนตุลาคม
-
15:00: สหรัฐฯ, ดัชนี ISM ภาคการผลิต เดือนตุลาคม
-
19:00: สหรัฐฯ, คำกล่าวของ Cook จาก FOMC
วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน
-
00:30: ญี่ปุ่น, PMI ภาคการผลิต เดือนตุลาคม
-
03:30: ออสเตรเลีย, การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย
-
08:00: ยูโรโซน, คำกล่าวของ Lagarde จาก ECB
-
11:30: สหรัฐฯ, คำกล่าวของ Bowman จาก FOMC
-
15:00: สหรัฐฯ, JOLTS ตำแหน่งงานว่าง เดือนกันยายน
-
21:40: สหรัฐฯ, คลังน้ำมันดิบ (API)
วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน
-
23:50 (4 พ.ย.): ญี่ปุ่น, รายงานการประชุม BoJ
-
01:45: จีน, PMI ภาคบริการ เดือนตุลาคม
-
07:00: เยอรมนี, คำสั่งซื้อโรงงาน เดือนกันยายน
-
08:15: สเปน, PMI ภาคบริการ เดือนตุลาคม
-
08:55: เยอรมนี, PMI ภาคบริการ เดือนตุลาคม
-
09:00: ยูโรโซน, PMI ภาคบริการ เดือนตุลาคม
-
09:30: สหราชอาณาจักร, PMI ภาคบริการ เดือนตุลาคม
-
13:15: สหรัฐฯ, การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP เดือนตุลาคม
-
14:00: โปแลนด์, การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย
-
14:45: สหรัฐฯ, PMI ภาคบริการ เดือนตุลาคม
-
15:00: สหรัฐฯ, ดัชนี ISM ภาคบริการ เดือนตุลาคม
-
15:30: สหรัฐฯ, การเปลี่ยนแปลงคลังน้ำมันดิบ (EIA)
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน
-
07:00: เยอรมนี, ผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนกันยายน
-
08:00: สเปน, ผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนกันยายน
-
12:00: สหราชอาณาจักร, การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย
-
12:00: สหราชอาณาจักร, รายงานเงินเฟ้อของ Bank of England
-
15:30: สหรัฐฯ, คลังก๊าซธรรมชาติ (EIA)
-
16:00: สหรัฐฯ, คำกล่าวของ Williams จาก FOMC
-
17:00: สหรัฐฯ, คำกล่าวของ Hammack จาก FOMC
-
21:30: สหรัฐฯ, คำกล่าวของ Paulson จาก FOMC
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน
-
23:00 (6 พ.ย.): จีน, ดุลการค้า เดือนกันยายน
-
13:30: แคนาดา, ข้อมูลการจ้างงาน
-
15:00: สหรัฐฯ, ดัชนีความเชื่อมั่นมหาวิทยาลัยมิชิแกน
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน
-
01:30: จีน, ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายน
-
01:30: จีน, ดัชนีราคาผู้ผลิตอุตสาหกรรม (PPI) เดือนกันยายน
