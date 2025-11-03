ข่าวเด่น: ข้อมูล PMI จากประเทศยุโรปออกมาตามที่คาดการณ์ 🔎

08:15 น. BST, สเปน – ข้อมูล PMI ประจำเดือนตุลาคม:
HCOB Spain Manufacturing PMI: จริง 52.1; คาดการณ์ 51.8; ก่อนหน้า 51.5
08:30 น. BST, สวิตเซอร์แลนด์ – ข้อมูล PMI ประจำเดือนตุลาคม:
procure.ch Manufacturing PMI: จริง 48.2; คาดการณ์ 47.7; ก่อนหน้า 46.3
08:45 น. BST, อิตาลี – ข้อมูล PMI ประจำเดือนตุลาคม:
HCOB Italy Manufacturing PMI: จริง 49.9; คาดการณ์ 49.3; ก่อนหน้า 49.0
08:50 น. BST, ฝรั่งเศส – ข้อมูล PMI ประจำเดือนตุลาคม:
HCOB France Manufacturing PMI: จริง 48.8; คาดการณ์ 48.3; ก่อนหน้า 48.3
08:55 น. BST, เยอรมนี – ข้อมูล PMI ประจำเดือนตุลาคม:
HCOB Germany Manufacturing PMI: จริง 49.6; คาดการณ์ 49.6; ก่อนหน้า 49.6
09:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูล PMI ประจำเดือนตุลาคม:
HCOB Eurozone Manufacturing PMI: จริง 50.0; คาดการณ์ 50.0; ก่อนหน้า 50.0
