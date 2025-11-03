อ่านเพิ่มเติม
16:14 · 3 พฤศจิกายน 2025

ข่าวเด่น: ข้อมูล PMI จากประเทศยุโรปออกมาตามที่คาดการณ์ 🔎

08:15 น. BST, สเปน – ข้อมูล PMI ประจำเดือนตุลาคม:

HCOB Spain Manufacturing PMI: จริง 52.1; คาดการณ์ 51.8; ก่อนหน้า 51.5

08:30 น. BST, สวิตเซอร์แลนด์ – ข้อมูล PMI ประจำเดือนตุลาคม:

procure.ch Manufacturing PMI: จริง 48.2; คาดการณ์ 47.7; ก่อนหน้า 46.3

08:45 น. BST, อิตาลี – ข้อมูล PMI ประจำเดือนตุลาคม:

HCOB Italy Manufacturing PMI: จริง 49.9; คาดการณ์ 49.3; ก่อนหน้า 49.0

08:50 น. BST, ฝรั่งเศส – ข้อมูล PMI ประจำเดือนตุลาคม:

HCOB France Manufacturing PMI: จริง 48.8; คาดการณ์ 48.3; ก่อนหน้า 48.3

08:55 น. BST, เยอรมนี – ข้อมูล PMI ประจำเดือนตุลาคม:

HCOB Germany Manufacturing PMI: จริง 49.6; คาดการณ์ 49.6; ก่อนหน้า 49.6

09:00 น. BST, ยูโรโซน – ข้อมูล PMI ประจำเดือนตุลาคม:

HCOB Eurozone Manufacturing PMI: จริง 50.0; คาดการณ์ 50.0; ก่อนหน้า 50.0

5 พฤศจิกายน 2025, 16:31

ข่าวเด่นBREAKING: PMI ภาคบริการยุโรป เดือนตุลาคม ออกมาสูงกว่าคาดเล็กน้อย 🚀
5 พฤศจิกายน 2025, 16:28

ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ 🚀
5 พฤศจิกายน 2025, 16:26

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญจากยุโรปและสหรัฐฯ เป็นจุดสนใจของตลาดวันนี้ (05.11.2025)
5 พฤศจิกายน 2025, 16:25

ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์เล็กน้อย

