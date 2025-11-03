ข่าวเด่น: PMI ภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรสูงกว่าที่คาดเล็กน้อย 🇬🇧 📈

อ่านเพิ่มเติม
16:46 · 3 พฤศจิกายน 2025

  • การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปี
  • คำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานยังคงลดลง
  • ค่าเงิน GBPUSD ปรับตัวลงเล็กน้อยหลังการประกาศข้อมูล

09:30 น. BST, สหราชอาณาจักร – ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนตุลาคม:

  • S&P Global Manufacturing PMI: ตัวเลขจริง 49.7; คาดการณ์ 49.6; ก่อนหน้า 49.6

ภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรแสดงสัญญาณการฟื้นตัวอย่างระมัดระวังในเดือนตุลาคม โดยการผลิตขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบหนึ่งปี จากความล่าช้าลดลงและการกลับมาดำเนินงานของบริษัทอย่าง Jaguar Land Rover แม้ว่าการผลิตสินค้าบริโภคและสินค้ากลางจะเติบโต แต่การผลิตสินค้าลงทุนยังคงลดลง แต่ช้าลง ความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศยังอ่อนตัว คำสั่งซื้อใหม่และการส่งออกยังคงลดลง การจ้างงานลดลงอีกครั้งแต่ในอัตราที่เบาลง แรงกดดันด้านต้นทุนคลายตัวเล็กน้อย แต่ความตึงตัวของห่วงโซ่อุปทานและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีและความต้องการทั่วโลกยังคงอยู่

การตอบสนองของเงินปอนด์ยังระมัดระวัง โดยสกุลเงินแกว่งตัวทั้งขึ้นและลงเล็กน้อย ในด้านหนึ่ง รายงานนี้ให้สัญญาณบวกต่อภาคการผลิตที่กำลังดิ้นรนของสหราชอาณาจักร แต่ในอีกด้านหนึ่ง สัญญาณของการคลายแรงกดดันด้านต้นทุนและการจ้างงานที่ลดลงอาจเพิ่มความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

 

5 พฤศจิกายน 2025, 16:31

