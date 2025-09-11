DE40: ตลาดหุ้นยุโรปกำลังมองหาทิศทาง

ตลาดหุ้นยุโรปตะวันตกเริ่มการซื้อขายวันนี้ด้วยการปรับตัวขึ้น ตามกระแสบวกจากวอลล์สตรีท นักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่อ่อนแอลง ซึ่งยิ่งเพิ่มความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ตาม ในชั่วโมงต่อมา บรรยากาศการลงทุนกลับเปลี่ยนไป ดัชนีหุ้นต่าง ๆ หันมาลดลง โดยเห็นได้ชัดในเยอรมนี ซึ่งหลังจากการดีดตัวขึ้นในช่วงเปิดตลาด ดัชนี DE40 กลับปรับตัวลง สะท้อนความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน โดยปัจจุบันยังเคลื่อนไหวใกล้ระดับเปิดตลาด
ทางด้านการเมือง ฝรั่งเศสเกิดความไม่แน่นอนมากขึ้น หลังรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี ฟรองซัวส์ บาอิรู แพ้การลงมติไว้วางใจเมื่อวานนี้ ส่งผลให้รัฐบาลล่มสลายและวิกฤติการเมืองลุกลามหนักขึ้น ประธานาธิบดี เอ็มมานูเอล มาครง ได้แต่งตั้ง เซบาสเตียง เลอกอร์นู อดีตรัฐมนตรีกลาโหมและพันธมิตรใกล้ชิด ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เพื่อพยายามเดินหน้าการปฏิรูปเชิงธุรกิจท่ามกลางภาวะชะงักงันทางการเมือง
Source: Bloomberg Finance LP
The index is mainly supported by IT companies, undoubtedly buoyed by positive sentiment towards the sector from across the ocean. Consumer goods are losing the most, amid concerns about consumer conditions in the face of deteriorating data.
DE40 (D1)
ดัชนีหุ้นเยอรมนี (DE40)
ราคากำลังอยู่ในจุดสำคัญทางเทคนิค โดยยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้น หากราคาทะลุโซนแนวต้านบริเวณ 23,580 จุด มีความเสี่ยงที่การปรับฐานจะขยายตัวลงต่อไปโดยยากที่จะคาดการณ์ว่าระดับใดจะหยุดการร่วงได้ หากฝ่ายซื้อ (bulls) ต้องการกลับมาคุมเกม งานนี้ยิ่งยากขึ้นเพราะเส้นแนวโน้มกำลังจะตัดกับทั้งโซนแนวต้านและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA50
ข่าวบริษัท
Rheinmetall (RHM.DE) – หุ้นฟื้นตัวจากการย่อตัวเมื่อวานในแนวโน้มขาขึ้น ซีอีโอกล่าวว่าบริษัทตั้งเป้าที่จะเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านโซลูชันการป้องกัน Barclays มองว่าหลังยุคสงครามเย็นที่การลงทุนด้านกลาโหมต่ำกว่า 20 ปี ขณะนี้กำลังเข้าสู่ supercycle การใช้จ่ายด้านกลาโหมยาวไปถึงทศวรรษ 2030 หุ้นบวกประมาณ +1%
Inditex (ITX.ES) – หุ้นพุ่ง +6–7% หลังบริษัทประกาศว่ายอดขายเร่งตัวในช่วงปลายสิงหาคม–กันยายน
Novo Nordisk (NOVOB.DK) – หุ้นบวกประมาณ +2% หลังประกาศปรับโครงสร้างและแผนลดพนักงานกว่า 11%
SAP (SAP.DE) – หุ้นบวกประมาณ +2% ได้แรงหนุนจากความต้องการโซลูชันคลาวด์และเทคโนโลยี AI
ASML (ASML.NL) – หุ้นบวกประมาณ +1% ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์บวกของ Oracle เกี่ยวกับคำสั่งซื้อคลาวด์ และผลประกอบการขายของ TSMC