DE40: ยุโรปหลังการตัดสินใจของเฟด

08:24 19 กันยายน 2025

บรรยากาศตลาดยุโรปหลังการตัดสินใจของเฟด

การตัดสินใจของเฟดเมื่อวานนี้ช่วยหนุนความเชื่อมั่นในการซื้อขายของยุโรปวันนี้ ดัชนีสำคัญอย่าง DAX และ Euro Stoxx 50 ปรับขึ้นกว่า 1% โดยได้แรงหนุนจากหุ้นเทคโนโลยีและเสื้อผ้า ที่ได้รับประโยชน์จากการปรับคาดการณ์ดีขึ้น ผลประกอบการที่แข็งแกร่งในช่วงก่อนหน้า และความคาดหวังว่าการลดดอกเบี้ยในสหรัฐฯ จะช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นผู้บริโภค สัญญา DE40, FRA40 และ AUT20 ต่างปรับตัวขึ้นกว่า 1%

อีกปัจจัยที่ช่วยเสริมเสถียรภาพคือการบรรลุข้อตกลงระหว่างสมาคมธนาคารอิตาลีกับรัฐบาลในการ “ตรึงสินทรัพย์ภาษีรอการตัดบัญชี” ไว้จนถึงปี 2026 ซึ่งตลาดมองบวกในฐานะสัญญาณความชัดเจนด้านกฎเกณฑ์ อย่างไรก็ดี นักลงทุนบางส่วนยังคงระมัดระวัง เนื่องจากในตลาดออปชันเริ่มมีการตั้งสถานะป้องกันความเสี่ยงในหุ้นกลุ่มธนาคาร สะท้อนถึงความกังวลเรื่องภาระการคลังในอนาคต ดัชนีอิตาลียังคงบวกกว่า 0.4%

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

  • การประชุมเฟดสรุปด้วยการลดดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส ตามที่ตลาดคาดการณ์ ถือเป็นสัญญาณว่าเฟดให้ความสำคัญกับความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานและเสถียรภาพ แต่ก็ย้ำว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแรงและยังไม่จำเป็นต้องลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อรักษาการเติบโต

  • ในยุโรป ธนาคารกลางนอร์เวย์ก็ลดดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสเช่นกัน ซึ่งตลาดตอบรับเชิงบวก ค่าเงินโครนนอร์เวย์แข็งค่าขึ้นจาก “hawkish cut”

  • ขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษตัดสินใจคงดอกเบี้ย ตลาดกลับมองว่าธนาคารกลางอาจประเมินเศรษฐกิจอังกฤษสูงเกินไป หรือไม่เชื่อมั่นเส้นทางดอกเบี้ยตามที่ประกาศ ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักส่วนใหญ่

DE40 (กรอบเวลา D1)

 


วิเคราะห์กราฟ DE40
กราฟชี้ให้เห็นความพยายามที่จะปฏิเสธรูปแบบ Head & Shoulders โดยตลาดพยายามดีดตัวกลับหลังการหลุดเส้นคอ (neckline) แต่การปรับขึ้นครั้งนี้ดูเหมือนเป็นการ retest คลาสสิกจากด้านล่างมากกว่า โครงสร้าง Fibonacci และระดับแนวรับเดิมที่กลายเป็นแนวต้าน ยิ่งเสริมโอกาสให้เกิดภาวะขาลงต่อ หากมีการเบรกทะลุและยืนเหนือเส้นคอได้สำเร็จ จึงจะสามารถตีความได้ว่ารูปแบบถูกปฏิเสธจริง

ข่าวบริษัท

  • Pets at Home Group (PETS.UK) – ราคาหุ้นร่วงลงหลายเปอร์เซ็นต์หลังซีอีโอลาออก พร้อมเตือนถึงความเสี่ยงต่อรายได้จากบรรยากาศผู้บริโภคที่อ่อนแอลง

  • Unicredit (UCG.IT) – หุ้นลดลงราว 1% แม้จะมีข่าวบวกเรื่องข้อตกลงระหว่างสมาคมธนาคารอิตาลีกับรัฐบาลในการตรึงสินทรัพย์ภาษีรอการตัดบัญชีจนถึงปี 2026

  • Continental (CON.DE) – ผู้ผลิตยางรายใหญ่ สูญเสียมูลค่ากว่า 20% จากการแยกธุรกิจ “Aumovio” ที่จะมุ่งเน้นการผลิตระบบเบรกและซอฟต์แวร์ยานยนต์

  • Zalando (ZAL.DE) – หุ้นพุ่งเกือบ 5% หลังมีรายงานการเข้าซื้อหุ้นขนาดใหญ่โดยนักลงทุนรายหนึ่ง

หุ้น:
