อ่านเพิ่มเติม

DE40: ยุโรปยังคงเติบโตอย่างระมัดระวัง

08:19 30 กันยายน 2025

ตลาดหุ้นยุโรปวันนี้เคลื่อนไหวในบรรยากาศเชิงบวกปานกลาง ดัชนีสำคัญส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น นักลงทุนได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศที่ดีขึ้นในตลาดโลก ขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีก็เคลื่อนไหวตามทิศทางเดียวกัน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับตลาดหุ้นยุโรปโดยรวม

 


Source: Bloomberg Finance LP

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ดัชนีเยอรมนีได้รับแรงหนุนหลักจากหุ้นในกลุ่มการแพทย์ เหมืองแร่ พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทางกลับกัน กลุ่มธนาคารและค้าปลีกกดดันตลาด เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการบริโภคที่ชะลอตัวและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบในภาคการเงิน

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค:

ยอดขายปลีกของสเปน:

  • จริง: +4.5% YoY

  • ก่อนหน้า: +4.7% YoY

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสเปน:

  • จริง: -0.4% MoM

  • คาดการณ์: -0.2% MoM

  • ก่อนหน้า: 0.0% MoM

อัตราเงินเฟ้อของสเปนที่ประกาศวันนี้ออกมาติดลบและแย่กว่าคาดการณ์ สร้างความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจท้องถิ่นและความเสี่ยงจากภาวะเงินฝืดที่รุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลยอดขายปลีกที่แข็งแกร่งสะท้อนถึงอุปสงค์ผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น ช่วยลดภาพลบจากตัวเลขเงินเฟ้อ

ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจยูโรโซน (กันยายน):

  • ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ: 95.5 (คาด: 95.2 / ก่อนหน้า: 95.2)

  • ความเชื่อมั่นผู้บริโภค: -14.9 (คาด: -14.9 / ก่อนหน้า: -15.5)

  • ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม: -10.3 (คาด: -10.9 / ก่อนหน้า: -10.3)

  • ความเชื่อมั่นภาคบริการ: 3.6 (คาด: 3.7 / ก่อนหน้า: 3.6)

ข้อมูลจากยูโรโซนโดยรวมออกมาในเชิงบวกปานกลาง หลายภาคส่วนทำได้ดีกว่าที่คาด ช่วยสะท้อนภาพการทรงตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มโดยรวมยังเป็นขาลง โดยเฉพาะภาคการผลิตและผู้บริโภคที่ยังอ่อนแอ ต่ำกว่าคาดการณ์ แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังดำเนินอยู่

ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวต่อไปของตลาดอาจได้รับอิทธิพลจากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ FOMC และ ECB ซึ่งนักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงิน

DE40 (D1)

 

Source:xStation5

วิเคราะห์ทางเทคนิค (Source: xStation5)
ราคากำลังฟื้นตัวจากแนวรับสำคัญที่ระดับ FIBO 38.2 ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับเส้น EMA100 โดยกำลังมุ่งหน้าไปยังแนวต้านบริเวณ 24,000 จุด (ใกล้กับระดับ FIBO 23.6) หากสามารถทะลุขึ้นไปได้ อาจเป็นสัญญาณบวกต่อเนื่อง แต่หากราคาย่อลงกลับมาที่ 23,650 และหลุด EMA100 อาจบ่งชี้การกลับไปทดสอบแนวรับล่างแถว 23,300 จุด ซึ่งตรงกับระดับ FIBO 50

ข่าวบริษัทจดทะเบียนยุโรป:

  • Lufthansa (LHA.DE) – สายการบินประกาศเลิกจ้างพนักงาน 4,000 คน เพื่อรักษามาร์จิ้น ราคาหุ้นบวก +1.6%

  • Kloeckner (KCO.DE) – ผู้ผลิตเหล็กประกาศขายโรงงานในสหรัฐฯ หุ้นพุ่งกว่า +3.5%

  • หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เช่น Rolls-Royce (RR.UK), Rheinmetall (RHM.DE), Hensoldt (HAD.DE) ขยับขึ้นเกิน +1% จากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

  • NIBE Industrier (NIBEB.SE) – บริษัทพลังงานหมุนเวียนได้คำแนะนำซื้อจากหลายธนาคารการลงทุน ราคาหุ้นดีดแรง +6%

  • UCB (UCB.BE) – บริษัทยาชีวภาพของเบลเยียมทะยานกว่า +15% หลังประกาศผลวิจัยเชิงบวกเกี่ยวกับการบำบัดใหม่

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

03.10.2025
13:16

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน NFP อาจถูกเลื่อนเผยแพร่ 🔎

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: NFP ยังไม่แน่นอนเพราะภาวะ Government Shutdown ตามปกติ รายงานสำคัญวันนี้ควรจะเป็น ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม...

 13:14

สรุปข่าวเช้า

ดัชนีหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดย JP225 ของญี่ปุ่น บวก +1.60%, AU200.cash ของออสเตรเลีย บวก +0.66%, และ SG20cash ของสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น...

 08:29

ข่าวเด่นวันนี้

สหรัฐฯ: Government Shutdown วันที่สอง นักลงทุนระมัดระวัง ส่งผลให้ ดัชนีหุ้นปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง (+/-0.05%) ยกเว้น US100 +0.30% รัฐบาลทรัมป์ระงับงบ...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก