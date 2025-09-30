DE40: ยุโรปยังคงเติบโตอย่างระมัดระวัง

ตลาดหุ้นยุโรปวันนี้เคลื่อนไหวในบรรยากาศเชิงบวกปานกลาง ดัชนีสำคัญส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น นักลงทุนได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศที่ดีขึ้นในตลาดโลก ขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีก็เคลื่อนไหวตามทิศทางเดียวกัน โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับตลาดหุ้นยุโรปโดยรวม
ดัชนีเยอรมนีได้รับแรงหนุนหลักจากหุ้นในกลุ่มการแพทย์ เหมืองแร่ พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทางกลับกัน กลุ่มธนาคารและค้าปลีกกดดันตลาด เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการบริโภคที่ชะลอตัวและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบในภาคการเงิน
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค:
ยอดขายปลีกของสเปน:
จริง: +4.5% YoY
ก่อนหน้า: +4.7% YoY
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสเปน:
จริง: -0.4% MoM
คาดการณ์: -0.2% MoM
ก่อนหน้า: 0.0% MoM
อัตราเงินเฟ้อของสเปนที่ประกาศวันนี้ออกมาติดลบและแย่กว่าคาดการณ์ สร้างความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจท้องถิ่นและความเสี่ยงจากภาวะเงินฝืดที่รุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลยอดขายปลีกที่แข็งแกร่งสะท้อนถึงอุปสงค์ผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น ช่วยลดภาพลบจากตัวเลขเงินเฟ้อ
ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจยูโรโซน (กันยายน):
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ: 95.5 (คาด: 95.2 / ก่อนหน้า: 95.2)
ความเชื่อมั่นผู้บริโภค: -14.9 (คาด: -14.9 / ก่อนหน้า: -15.5)
ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม: -10.3 (คาด: -10.9 / ก่อนหน้า: -10.3)
ความเชื่อมั่นภาคบริการ: 3.6 (คาด: 3.7 / ก่อนหน้า: 3.6)
ข้อมูลจากยูโรโซนโดยรวมออกมาในเชิงบวกปานกลาง หลายภาคส่วนทำได้ดีกว่าที่คาด ช่วยสะท้อนภาพการทรงตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มโดยรวมยังเป็นขาลง โดยเฉพาะภาคการผลิตและผู้บริโภคที่ยังอ่อนแอ ต่ำกว่าคาดการณ์ แสดงให้เห็นถึงแรงกดดันต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังดำเนินอยู่
ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวต่อไปของตลาดอาจได้รับอิทธิพลจากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ FOMC และ ECB ซึ่งนักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงิน
DE40 (D1)
วิเคราะห์ทางเทคนิค (Source: xStation5)
ราคากำลังฟื้นตัวจากแนวรับสำคัญที่ระดับ FIBO 38.2 ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับเส้น EMA100 โดยกำลังมุ่งหน้าไปยังแนวต้านบริเวณ 24,000 จุด (ใกล้กับระดับ FIBO 23.6) หากสามารถทะลุขึ้นไปได้ อาจเป็นสัญญาณบวกต่อเนื่อง แต่หากราคาย่อลงกลับมาที่ 23,650 และหลุด EMA100 อาจบ่งชี้การกลับไปทดสอบแนวรับล่างแถว 23,300 จุด ซึ่งตรงกับระดับ FIBO 50
ข่าวบริษัทจดทะเบียนยุโรป:
Lufthansa (LHA.DE) – สายการบินประกาศเลิกจ้างพนักงาน 4,000 คน เพื่อรักษามาร์จิ้น ราคาหุ้นบวก +1.6%
Kloeckner (KCO.DE) – ผู้ผลิตเหล็กประกาศขายโรงงานในสหรัฐฯ หุ้นพุ่งกว่า +3.5%
หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เช่น Rolls-Royce (RR.UK), Rheinmetall (RHM.DE), Hensoldt (HAD.DE) ขยับขึ้นเกิน +1% จากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์
NIBE Industrier (NIBEB.SE) – บริษัทพลังงานหมุนเวียนได้คำแนะนำซื้อจากหลายธนาคารการลงทุน ราคาหุ้นดีดแรง +6%
UCB (UCB.BE) – บริษัทยาชีวภาพของเบลเยียมทะยานกว่า +15% หลังประกาศผลวิจัยเชิงบวกเกี่ยวกับการบำบัดใหม่