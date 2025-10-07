DE40: ตลาดถูกฉุดลงจากวิกฤตในฝรั่งเศส 📉

- รัฐมนตรีฝรั่งเศสลาออกอีกครั้ง ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปั่นป่วน
- หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอาวุธยังคงโดดเด่น
- ยอดขายปลีกออกมาตามคาด
ตลาดยุโรปเปิดการซื้อขายด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกังวล หลังมีข่าวนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสลาออกอีกครั้ง ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงในกรุงปารีสได้ส่งผลให้ตลาดเกิดแรงเทขายทันที บรรยากาศโดยรวมย่ำแย่ลง และนักลงทุนหันมาหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากขึ้นในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมของยุโรป
สัญญา FRA40 ร่วงมากกว่า 1.4% ในวันนี้ ขณะที่ SPA35 และ NED25 แสดงผลตอบรับที่ดีกว่า โดยเพิ่มขึ้นกว่า 0.2% แม้จะมีความไม่แน่นอนก็ตาม ดัชนีหุ้นยุโรปอื่น ๆ ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวใกล้ระดับเปิดตลาด
ดัชนี CAC40 ร่วงทั่วทั้งตลาด โดยหุ้นกลุ่ม สถาบันการเงินฝรั่งเศส ถูกกดดันหนักที่สุด
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
ข้อมูลยอดขายปลีกของสหภาพยุโรปออกมาตรงตามคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ แต่ยังสะท้อนถึงการบริโภคที่อ่อนแอกว่าปีก่อน โดยในเดือนสิงหาคมยอดขายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบเดือนต่อเดือน สะท้อนถึงภาวะทรงตัวหลังจากช่วงที่ยอดขายลดลงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับปีก่อนแล้วยอดขายยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเดิม
ยอดขายปลีกเดือนสิงหาคม (MoM): +0.1% (คาดการณ์ +0.1%; ครั้งก่อน -0.4%)
ยอดขายปลีกเดือนสิงหาคม (YoY): +1% (ครั้งก่อน +2.1%)
DE40 (กรอบเวลา D1): ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากข่าวการเมืองฝรั่งเศส ซึ่งอาจเพิ่มความผันผวนในระยะสั้น
แหล่งข้อมูล: Xstation5
ราคาบนกราฟยังคงเคลื่อนไหว ต่ำกว่าระดับแนวต้าน 24,600–24,500 จุด ซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนแอของฝั่งผู้ซื้อ ขณะเดียวกัน ค่า RSI อยู่ในระดับสูง บ่งชี้ว่าตลาดอาจเข้าสู่ช่วง พักฐาน (correction) โดยมีแนวรับสำคัญอยู่บริเวณ FIBO 23%
อย่างไรก็ตาม หากแรงซื้อสามารถดันราคาให้ทะลุแนวต้านใกล้เคียงและรักษาโมเมนตัมขาขึ้นไว้ได้ เป้าหมายถัดไปอาจเป็นจุดสูงสุดใหม่ (ATH)
ข่าวบริษัทที่น่าสนใจ
Hensoldt (HAG.DE) — หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศปรับตัวขึ้นอีกครั้ง โดยผู้ผลิตอุปกรณ์ออปติกและอิเล็กทรอนิกส์ทางทหารรายนี้ เพิ่มขึ้นกว่า 1% สาเหตุไม่เพียงเพราะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น แต่ยังรวมถึง ถ้อยแถลงจากรัฐบาลเยอรมนี ที่อาจพิจารณาเข้าซื้อหุ้นในบริษัทด้านกลาโหม
Aston Martin (AML.UK) — ผู้ผลิตรถยนต์หรูรายนี้ประกาศผลขาดทุนที่ขยายตัวขึ้น เนื่องจากแรงกดดันจากตลาดในอเมริกาและเอเชีย ส่งผลให้ราคาหุ้น ร่วงลง 7%
SEB (SK.FR) — ผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวของฝรั่งเศสเผยยอดขายไตรมาสล่าสุด ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ราคาหุ้น ดิ่งลงถึง 20%
Redcare Pharmacy (RDC.DE) — เครือข่ายร้านขายยารายใหญ่ของเยอรมนีรายงานผลประกอบการยอดเยี่ยม พร้อมยืนยันแผนการเติบโตต่อเนื่อง หุ้นของบริษัท พุ่งขึ้นกว่า 9%
การวิเคราะห์ทางเทคนิค DE40
