อ่านเพิ่มเติม
08:22 · 7 ตุลาคม 2025

DE40: ตลาดถูกฉุดลงจากวิกฤตในฝรั่งเศส 📉

ประเด็นหลัก

 

DE40
ดัชนี
-
-
FRA40
ดัชนี
-
-
ประเด็นหลัก
  • รัฐมนตรีฝรั่งเศสลาออกอีกครั้ง ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปั่นป่วน
  • หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอาวุธยังคงโดดเด่น
  • ยอดขายปลีกออกมาตามคาด

 

ตลาดยุโรปเปิดการซื้อขายด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกังวล หลังมีข่าวนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสลาออกอีกครั้ง ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงในกรุงปารีสได้ส่งผลให้ตลาดเกิดแรงเทขายทันที บรรยากาศโดยรวมย่ำแย่ลง และนักลงทุนหันมาหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากขึ้นในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมของยุโรป

สัญญา FRA40 ร่วงมากกว่า 1.4% ในวันนี้ ขณะที่ SPA35 และ NED25 แสดงผลตอบรับที่ดีกว่า โดยเพิ่มขึ้นกว่า 0.2% แม้จะมีความไม่แน่นอนก็ตาม ดัชนีหุ้นยุโรปอื่น ๆ ส่วนใหญ่เคลื่อนไหวใกล้ระดับเปิดตลาด
ดัชนี CAC40 ร่วงทั่วทั้งตลาด โดยหุ้นกลุ่ม สถาบันการเงินฝรั่งเศส ถูกกดดันหนักที่สุด

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

ข้อมูลยอดขายปลีกของสหภาพยุโรปออกมาตรงตามคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ แต่ยังสะท้อนถึงการบริโภคที่อ่อนแอกว่าปีก่อน โดยในเดือนสิงหาคมยอดขายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบเดือนต่อเดือน สะท้อนถึงภาวะทรงตัวหลังจากช่วงที่ยอดขายลดลงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับปีก่อนแล้วยอดขายยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเดิม

  • ยอดขายปลีกเดือนสิงหาคม (MoM): +0.1% (คาดการณ์ +0.1%; ครั้งก่อน -0.4%)

  • ยอดขายปลีกเดือนสิงหาคม (YoY): +1% (ครั้งก่อน +2.1%)

DE40 (กรอบเวลา D1): ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากข่าวการเมืองฝรั่งเศส ซึ่งอาจเพิ่มความผันผวนในระยะสั้น

 

แหล่งข้อมูล: Xstation5

ราคาบนกราฟยังคงเคลื่อนไหว ต่ำกว่าระดับแนวต้าน 24,600–24,500 จุด ซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนแอของฝั่งผู้ซื้อ ขณะเดียวกัน ค่า RSI อยู่ในระดับสูง บ่งชี้ว่าตลาดอาจเข้าสู่ช่วง พักฐาน (correction) โดยมีแนวรับสำคัญอยู่บริเวณ FIBO 23%
อย่างไรก็ตาม หากแรงซื้อสามารถดันราคาให้ทะลุแนวต้านใกล้เคียงและรักษาโมเมนตัมขาขึ้นไว้ได้ เป้าหมายถัดไปอาจเป็นจุดสูงสุดใหม่ (ATH)

ข่าวบริษัทที่น่าสนใจ

Hensoldt (HAG.DE) — หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศปรับตัวขึ้นอีกครั้ง โดยผู้ผลิตอุปกรณ์ออปติกและอิเล็กทรอนิกส์ทางทหารรายนี้ เพิ่มขึ้นกว่า 1% สาเหตุไม่เพียงเพราะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น แต่ยังรวมถึง ถ้อยแถลงจากรัฐบาลเยอรมนี ที่อาจพิจารณาเข้าซื้อหุ้นในบริษัทด้านกลาโหม

Aston Martin (AML.UK) — ผู้ผลิตรถยนต์หรูรายนี้ประกาศผลขาดทุนที่ขยายตัวขึ้น เนื่องจากแรงกดดันจากตลาดในอเมริกาและเอเชีย ส่งผลให้ราคาหุ้น ร่วงลง 7%

SEB (SK.FR) — ผู้ผลิตเครื่องใช้ในครัวของฝรั่งเศสเผยยอดขายไตรมาสล่าสุด ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ราคาหุ้น ดิ่งลงถึง 20%

Redcare Pharmacy (RDC.DE) — เครือข่ายร้านขายยารายใหญ่ของเยอรมนีรายงานผลประกอบการยอดเยี่ยม พร้อมยืนยันแผนการเติบโตต่อเนื่อง หุ้นของบริษัท พุ่งขึ้นกว่า 9%

8 ตุลาคม 2025, 21:27

US OPEN: Wall Street ไม่หวั่นต่อการปิดรัฐบาล 📈💲
8 ตุลาคม 2025, 20:44

การวิเคราะห์ทางเทคนิค DE40
8 ตุลาคม 2025, 20:21

ทองคำปรับตัวขึ้น 1.3% ท่ามกลางความน่าจะเป็นที่ เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 📈
8 ตุลาคม 2025, 20:12

กราฟเด่นวันนี้: EURUSD

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก