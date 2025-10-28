Qualcomm พุ่ง 20% หลังเปิดตัวชิป AI รุ่นใหม่ 🤖📈

-
หุ้น Qualcomm พุ่ง 20% หลังประกาศเปิดตัวชิป AI200 และ AI250 สำหรับ Data Center มุ่งเน้นงาน AI inference
ชิปออกแบบให้ ใช้พลังงานต่ำ มี Memory Bandwidth สูง และสามารถปรับใช้งานได้ทั้งเป็น ชิปเดี่ยว หรือ เซิร์ฟเวอร์เต็มรูปแบบ
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ Qualcomm แข่งขันโดยตรงกับ Nvidia และ AMD พร้อมสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทในการ ขยายธุรกิจนอกสมาร์ทโฟนและรายได้จากการให้สิทธิ์ใช้งาน
หุ้น Qualcomm (QCOM.US) พุ่งมากกว่า 20% หลังประกาศเข้าตลาด Data Center ด้วยชิป AI200 และ AI250 พร้อมข้อเสนอ Rack-Scale Servers ขณะที่หุ้น Nvidia (NVDA.US: +2.5%) และ AMD (AMD.US: +1.1%) ยังคงปรับขึ้น เนื่องจากความหวังต่อ ข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ–จีน หนุนความเชื่อมั่นในกลุ่ม IT
AI200 เปิดตัวปี 2026 และ AI250 ปี 2027 ใช้ Hexagon NPU ของ Qualcomm ออกแบบเพื่อ AI inference โดยเฉพาะ
ชิปมี พลังงานต่ำ และ ค่าใช้จ่ายรวมในการเป็นเจ้าของแข่งขันได้ (TCO)
รุ่นที่สามกำหนดเปิดตัวปี 2028 และบริษัทตั้งเป้า เปิดตัวประจำปี
ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานเป็น ชิปเดี่ยว หรือ เซิร์ฟเวอร์เต็มรูปแบบ
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ Qualcomm แข่งขันโดยตรงกับ Nvidia และ AMD แต่บางลูกค้าอาจเป็น พันธมิตรเดียวกัน ซึ่งสะท้อนทั้ง ความร่วมมือและการแข่งขัน
เป็นส่วนหนึ่งของ กลยุทธ์การขยายธุรกิจนอกตลาดสมาร์ทโฟนและรายได้จากการให้สิทธิ์ใช้งาน
แม้ Qualcomm เคยทดลองตลาด Data Center มาก่อน เช่น Centriq 2400 ร่วมกับ Microsoft แต่ครั้งนี้มุ่งสร้างตำแหน่งใน ตลาด AI Server มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ซึ่งครอบงำโดย Nvidia, AMD และผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่
หุ้น Qualcomm ปรับตัวขึ้นทำระดับ สูงสุดนับตั้งแต่กรกฎาคม 2024
แหล่งที่มา: xStation5
