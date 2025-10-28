อ่านเพิ่มเติม
08:39 · 28 ตุลาคม 2025

Qualcomm พุ่ง 20% หลังเปิดตัวชิป AI รุ่นใหม่ 🤖📈

ประเด็นหลัก

  • หุ้น Qualcomm พุ่ง 20% หลังประกาศเปิดตัวชิป AI200 และ AI250 สำหรับ Data Center มุ่งเน้นงาน AI inference

  • ชิปออกแบบให้ ใช้พลังงานต่ำ มี Memory Bandwidth สูง และสามารถปรับใช้งานได้ทั้งเป็น ชิปเดี่ยว หรือ เซิร์ฟเวอร์เต็มรูปแบบ

  • การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ Qualcomm แข่งขันโดยตรงกับ Nvidia และ AMD พร้อมสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทในการ ขยายธุรกิจนอกสมาร์ทโฟนและรายได้จากการให้สิทธิ์ใช้งาน

หุ้น Qualcomm (QCOM.US) พุ่งมากกว่า 20% หลังประกาศเข้าตลาด Data Center ด้วยชิป AI200 และ AI250 พร้อมข้อเสนอ Rack-Scale Servers ขณะที่หุ้น Nvidia (NVDA.US: +2.5%) และ AMD (AMD.US: +1.1%) ยังคงปรับขึ้น เนื่องจากความหวังต่อ ข้อตกลงการค้าสหรัฐฯ–จีน หนุนความเชื่อมั่นในกลุ่ม IT

  • AI200 เปิดตัวปี 2026 และ AI250 ปี 2027 ใช้ Hexagon NPU ของ Qualcomm ออกแบบเพื่อ AI inference โดยเฉพาะ

  • ชิปมี พลังงานต่ำ และ ค่าใช้จ่ายรวมในการเป็นเจ้าของแข่งขันได้ (TCO)

  • รุ่นที่สามกำหนดเปิดตัวปี 2028 และบริษัทตั้งเป้า เปิดตัวประจำปี

  • ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานเป็น ชิปเดี่ยว หรือ เซิร์ฟเวอร์เต็มรูปแบบ

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ Qualcomm แข่งขันโดยตรงกับ Nvidia และ AMD แต่บางลูกค้าอาจเป็น พันธมิตรเดียวกัน ซึ่งสะท้อนทั้ง ความร่วมมือและการแข่งขัน

  • เป็นส่วนหนึ่งของ กลยุทธ์การขยายธุรกิจนอกตลาดสมาร์ทโฟนและรายได้จากการให้สิทธิ์ใช้งาน

  • แม้ Qualcomm เคยทดลองตลาด Data Center มาก่อน เช่น Centriq 2400 ร่วมกับ Microsoft แต่ครั้งนี้มุ่งสร้างตำแหน่งใน ตลาด AI Server มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ซึ่งครอบงำโดย Nvidia, AMD และผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่

 

หุ้น Qualcomm ปรับตัวขึ้นทำระดับ สูงสุดนับตั้งแต่กรกฎาคม 2024
แหล่งที่มา: xStation5

