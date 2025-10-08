อ่านเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ทางเทคนิค DE40

  • ดัชนีหุ้นเยอรมันทดสอบจุดสูงสุดทางประวัติศาสตร์
  • ดัชนีหุ้นเยอรมันจะปรับตัวขึ้นสูงไปอีกหรือไม่?
  • การวิเคราะห์ทางเทคนิค DE40 ด้วยวิธี Overbalance

ดัชนีหุ้นเยอรมัน DAX 40 ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว บนกรอบเวลารายวัน (D1) ราคาได้สามารถทะลุเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (เส้นสีน้ำเงิน) หลังจากช่วงเวลาการสะสมของราคา นอกจากนี้ ราคายังทะลุโซนแนวต้านราว 23,900 จุด ซึ่งเร่งการเคลื่อนไหวขาขึ้น ทำให้ดัชนีปรับตัวเหนือเส้นที่ลากผ่านจุดสูงสุดล่าสุด

ปัจจุบัน ราคาอยู่ต่ำกว่าโซนแนวต้านใกล้ 24,700 จุด ซึ่งเป็นระดับที่ได้ถูกทดสอบในวันก่อนหน้าและกำลังถูกทดสอบอีกครั้ง หากตลาดสามารถทะลุเหนือโซนนี้ได้ แนวโน้มขาขึ้นอาจดำเนินต่อไปยังระดับ Fibonacci extension ภายนอก ซึ่งวัดจากการปรับตัวลงครั้งใหญ่ล่าสุด — โดยเฉพาะใกล้กับอัตราส่วน 127.2% และ 161.8% ในทางกลับกัน หากมีสัญญาณขาลงเกิดขึ้น การปรับตัวลงเพื่อตามเส้นแนวโน้มที่ถูกทะลุไปก่อนหน้านี้ (ลากผ่านจุดสูงสุดล่าสุดและทำเครื่องหมายสีส้ม) ก็ไม่สามารถตัดออกได้ อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กรณีฐาน เนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่า

