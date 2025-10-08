กราฟเด่นวันนี้: EURUSD

- ค่าเงิน EURUSD ปรับลดลงราว 0.3% ท่ามกลางการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง
- สื่อต่างประเทศรายงานว่า เอ็มมานูเอล มาครง กำลังหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการ ยุบสภาฝรั่งเศส
- ความไม่แน่นอนทางการคลังและการเมืองได้ส่งผลให้ ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างดอลลาร์และทองคำเพิ่มสูงขึ้น
ค่าเงิน EURUSD ร่วงลง 0.3% มาอยู่บริเวณ 1.162 ท่ามกลางการแข็งค่าของดอลลาร์ทั่วโลก หลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 1.165
นับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ คู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกนี้ปรับตัวลดลงเกือบ 1% เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองใน ฝรั่งเศส และ ญี่ปุ่น ได้กระตุ้นให้นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เช่น ดอลลาร์สหรัฐ และ ทองคำ
This week, EURUSD entered a sharp correction after last week’s break above 1.172, reaching a near six-week low today. The pair found support at the 100-day exponential moving average (EMA100, dark purple). Source: xStation5
อะไรที่กำลังเป็นปัจจัยขับเคลื่อน EURUSD ในวันนี้?
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั้งหมดในกลุ่ม G10 ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองใน ฝรั่งเศส และ ญี่ปุ่น ซึ่งกลบความกังวลในประเทศสหรัฐฯ อย่างเช่นภาวะ government shutdown ที่ยังคงดำเนินอยู่ ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) ปรับขึ้น 0.2% แตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์
ความกังวลด้านงบประมาณและเสถียรภาพทางการเมืองในเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ทำให้นักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อดอลลาร์และแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยแม้การปิดหน่วยงานของรัฐและการขาดข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคจะสร้างความไม่แน่นอนต่อการตัดสินใจของเฟดในครั้งหน้า แต่ผลกระทบยังไม่มากพอที่จะเปลี่ยนการคาดการณ์ของตลาดซึ่งยังมองว่าเฟดอาจปรับลดดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ได้เข้าพบประธานสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาของฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการ ยุบสภา ขณะเดียวกัน สื่อฝรั่งเศสรายงานว่าได้มีการแจ้งต่อผู้ว่าการจังหวัดต่าง ๆ ให้เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่อาจจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16–23 พฤศจิกายน ความกดดันทางการเมืองต่อมาครงให้ลาออกเพิ่มสูงขึ้น ทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจของฝรั่งเศส (ซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของยุโรป) ซับซ้อนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลังจาก นายกรัฐมนตรี Lecornu ลาออก ซึ่งลดความหวังต่อการผ่านร่างงบประมาณในเวลาอันใกล้
อย่างไรก็ตาม พันธบัตรรัฐบาลยูโรโซนไม่ได้เผชิญแรงกดดันเพิ่มเติม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสอายุ 10 ปีลดลงประมาณ 5 จุดเบสิส (bps) แม้ยังอยู่ในระดับสูงใกล้จุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ เหนือระดับที่เห็นในช่วงยุบสภาครั้งก่อนปี 2024 ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมัน (Bund 10 ปี) ลดลงราว 2.5 จุดเบสิส
น่าสังเกตว่า เงินยูโรที่อ่อนค่าลง อาจช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจยุโรปโดยการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก ตราบใดที่วิกฤตทางการเมืองในฝรั่งเศสไม่ยืดเยื้อหรือบานปลายเป็นวิกฤตการคลัง ประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด ได้กล่าวในสัปดาห์นี้ว่า “การแข็งค่าของยูโร” เป็นหนึ่งในความเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจยุโรป ดังนั้น หาก EURUSD ปรับลงจากระดับสูงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ก็อาจช่วยบรรเทาการชะลอตัวของภาคธุรกิจที่เห็นในเดือนก่อน
ในอีกด้านหนึ่ง เงินเยนญี่ปุ่น ไม่ได้รับแรงหนุนจากกระแสสินทรัพย์ปลอดภัย โดยถูกกดดันจากการเสนอชื่อ Sanae Takaichi เป็นผู้สมัครนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีจุดยืนสนับสนุนนโยบายการคลังแบบขยายตัว และคัดค้านการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม การใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้นอาจกระตุ้นแรงกดดันเงินเฟ้อ และเมื่อรวมกับการอ่อนค่าของเงินเยน ก็อาจเร่งให้ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ต้องกลับมาพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะต่อไป
ค่าเงิน EURUSD กำลังตอบสนองต่อส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีและสหรัฐฯ อายุ 10 ปี
แหล่งที่มา: XTB Research
