💥 NZDUSD ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน หลัง RBNZ ประกาศลดดอกเบี้ยแบบไม่คาดคิด ✂️

- ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) ลง 0.50% สู่ระดับ 2.50%
- GDP ไตรมาส 2 ปี 2025 หดตัว -0.9% QoQ แย่กว่าคาดการณ์ที่ -0.3% สะท้อนสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัวแรงกว่าที่ประเมิน
- คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ระบุว่ายัง “เปิดรับการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม” หากเศรษฐกิจต้องการแรงกระตุ้นเพิ่มเติม
- ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) ลง 0.50% สู่ระดับ 2.50%
- GDP ไตรมาส 2 ปี 2025 หดตัว -0.9% QoQ แย่กว่าคาดการณ์ที่ -0.3% สะท้อนสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัวแรงกว่าที่ประเมิน
- คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ระบุว่ายัง “เปิดรับการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม” หากเศรษฐกิจต้องการแรงกระตุ้นเพิ่มเติม
🏦 ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายแรงกว่าคาด 0.50% สู่ระดับ 2.50% เพื่อตอบสนองต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจและช่องว่างอุปสงค์ที่กว้างขึ้น
📉 คณะกรรมการระบุว่า แรงกดดันเงินเฟ้อภายในประเทศเริ่มผ่อนคลาย โดยอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (ไม่รวมราคาที่รัฐกำหนด) เคลื่อนไหวสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย แม้ CPI รายหัวข้อหลักยังอยู่ใกล้ขอบบนของกรอบ 1–3%
ทั้งนี้ เงินเฟ้อไตรมาส 3 ปี 2025 คาดว่าจะอยู่ราว 3.0% โดยได้แรงหนุนจากราคาสินค้าอาหารและบริการภาคควบคุมที่ปรับสูงขึ้น
💡 RBNZ มองว่าเศรษฐกิจเริ่มมี “กำลังการผลิตส่วนเกิน” (excess capacity) และการส่งผ่านนโยบายการเงินทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น — ทั้งในอัตราดอกเบี้ยตลาดเงิน, สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อภาคธุรกิจ
ธนาคารคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะทยอยลดลงสู่ ระดับ 2% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026
📉 อัตราว่างงานในนิวซีแลนด์ยังอยู่ในระดับที่น่ากังวล — โดยคณะกรรมการ RBNZ มองว่า “ความเสี่ยงจากการว่างงานสูง” มีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงจากเงินเฟ้อที่ยังอยู่ใกล้ขอบบนของกรอบเป้าหมาย
🏦 ท่าทีของ RBNZ
คณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นพ้องว่า การลดดอกเบี้ย 0.50% เป็นการตัดสินใจที่เหมาะสม เพื่อรับมือกับช่องว่างอุปสงค์ที่ยืดเยื้อและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ธนาคารยัง “เปิดทาง” สำหรับ การผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม หากภาวะเศรษฐกิจอ่อนแอกว่าที่ประเมินไว้
📊 ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค (ตามการประเมินของ RBNZ)
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจโดยรวมยังคงผสมผสานแต่เอนเอียงไปทาง “อ่อนแอ”
-
GDP ไตรมาส 2 ปี 2025 หดตัว -0.9% QoQ (แย่กว่าคาดการณ์ที่ -0.3%) ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยฤดูกาล
-
ข้อจำกัดด้านอุปทาน เช่น การขาดแคลนพลังงาน, ผลกระทบจากสภาพอากาศต่อภาคเกษตร, และคอขวดในภาคอุตสาหกรรม ยังคงฉุดการผลิตโดยรวม
-
ราคาที่อยู่อาศัยทรงตัว, แต่การลงทุนในภาคที่อยู่อาศัยและภาคธุรกิจยังอ่อนแรง
อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเริ่มช่วยหนุน การใช้จ่ายภาคครัวเรือน และจะค่อย ๆ ช่วยลด ภาระหนี้สิน
💱 ปฏิกิริยาตลาด
ตลาดการเงินตอบสนองทันทีด้วยมุมมองเชิงผ่อนคลายมากขึ้น
-
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) อ่อนค่ามากที่สุดในกลุ่ม G10 โดยลดลงระหว่าง 0.6%–1.0%
-
คู่เงิน NZDUSD ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน ปรับลง -1.00% สู่ 0.5740 ดอลลาร์สหรัฐฯ
-
ตลาด swap ปรับคาดการณ์ว่า RBNZ จะ ลดดอกเบี้ยอีก 0.25% ในเดือนพฤศจิกายน (สู่ระดับ 2.25%) และให้น้ำหนักสูงต่อความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยสุดท้าย (terminal rate) จะลงถึง 2.00%
พาวเวลล์ไม่ปรากฏตัว ตลาดรอฟังถ้อยแถลงเพิ่มเติมจาก FOMC 💲
Chinese Gambit: วัตถุดิบเป็นอาวุธในสงครามเทคโนโลยี
US OPEN: Wall Street ไม่หวั่นต่อการปิดรัฐบาล 📈💲
กราฟเด่นวันนี้: EURUSD