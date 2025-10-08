US OPEN: Wall Street ไม่หวั่นต่อการปิดรัฐบาล 📈💲

- Wall Street กำลังปรับตัวขึ้นแม้จะมีการปิดรัฐบาลสหรัฐ – นักลงทุนเพิกเฉยต่อความตันทางการเมืองในวอชิงตัน และมุ่งเน้นไปที่หุ้นเทคโนโลยีและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
- NASDAQ เป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้น ขณะที่ Russell 2000 ตามหลัง – ความโดดเด่นของกลุ่ม AI และ Big Tech ยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
- xAI ของ Elon Musk ระดมทุนได้ 20 พันล้านดอลลาร์สำหรับการซื้อและเช่าชิป Nvidia – Nvidia เองก็เป็นหนึ่งในนักลงทุนด้วย ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการพลังประมวลผล AI ที่เพิ่มขึ้น
- ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในโลหะมีค่าและดัชนีต่าง ๆ ชี้ให้เห็นว่าตลาดกำลังเล่น “Debasement Trade” มากขึ้น – การโยกเงินไปยังสินทรัพย์จริงและเทคโนโลยี
- ตลาดกำลังรอการเปิดเผย FOMC Minutes ซึ่งในคืนนี้อาจชี้ทิศทางนโยบายของ Fed และความคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
ดัชนีหุ้นอเมริกันเริ่มต้นการซื้อขายวันพุธด้วยการปรับตัวขึ้น แม้จะมีความตันเรื่องงบประมาณและการปิดทำการของรัฐบาลกลางที่ยังคงเป็นประเด็นร้อนสำหรับนักวิเคราะห์และนักข่าว นักลงทุนดูเหมือนจะเพิกเฉยต่อความวุ่นวายทางการเมืองในวอชิงตัน และมุ่งเน้นไปที่ผลการดำเนินงานของบริษัทเทคโนโลยี ซึ่งยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาด
ในช่วงเปิดตลาด NASDAQ ปรับตัวขึ้นมากที่สุด ขณะที่ Russell 2000 ตามหลัง ซึ่งสะท้อนแนวโน้มหลายเดือนของความโดดเด่นของบริษัทในกลุ่ม AI และเทคโนโลยี ที่ครองสัดส่วนตลาดมากขึ้นเรื่อย ๆ และทำให้บริษัทขนาดเล็กและบริษัทแบบดั้งเดิมถูกลดความสนใจจากนักลงทุน
ที่มา: Bloomberg Finance Lp
ในช่วงเปิดตลาดวันนี้ บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพปรับตัวขึ้นมากที่สุด ขณะที่กลุ่มพลังงานและการเงินเป็นแรงกดดันให้ดัชนีลดลง
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีค่าโดยเฉพาะทองคำและเงิน รวมถึง Palladium ในวันนี้ พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมกับดัชนีที่ปรับตัวขึ้นแม้มีความตึงเครียดทางการเมือง อาจสะท้อนว่านักลงทุนเริ่มคำนวณราคาสินทรัพย์ในแนวทางที่เรียกว่า “Debasement Trade” ซึ่งหมายถึงการโยกเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้และสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะและมูลค่าที่แท้จริงของเงินดอลลาร์
การปรับตัวขึ้นยังคงดำเนินต่อไป แม้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเย็นลงเล็กน้อยจากผลประกอบการของ Oracle เมื่อวานนี้ บริษัทเปิดเผยว่าใช้เงิน 100 ล้านดอลลาร์ในการเช่าชิป Nvidia ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความคุ้มค่าของโครงการเหล่านี้และตัวบริษัทเอง ที่สำคัญ ในบริบทนี้ สตาร์ทอัพของ Elon Musk “xAI” ระดมทุนไปแล้ว 20 พันล้านดอลลาร์ เพื่อซื้อและเช่าชิป Nvidia น่าสนใจว่า Nvidia เองก็เป็นหนึ่งในนักลงทุนของโครงการนี้
เบื้องหลังยังคงเป็นสถานการณ์ทางการเมืองที่ตึงเครียด วุฒิสภาเมื่อวานนี้ปฏิเสธร่างงบประมาณของพรรครีพับลิกันอีกครั้ง และรัฐบาลกลางยังคงปิดทำการ ขณะนี้ยังไม่มีแนวโน้มของการประนีประนอม
ในสภาพแวดล้อมนี้ นักลงทุนส่วนใหญ่รอการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด ซึ่งจะเผยแพร่ในคืนนี้ ตลาดหวังว่ารายงานดังกล่าวจะช่วยชี้ชัดถึงมุมมองของธนาคารกลางต่อสถานการณ์ และผลกระทบของการปิดรัฐบาลต่อกระบวนการตัดสินใจของ FED
US100 (D1)
ที่มา: Xstation5
จากมุมมองทางเทคนิค ราคายังคงอยู่ในช่องขาขึ้นระยะยาว โดยแนวรับด้านล่างของช่องได้ทำหน้าที่เป็นจุดสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพมาหลายเดือน โครงสร้างแนวโน้มยังคงสมบูรณ์ และแรงเคลื่อนไหวชี้ให้เห็นว่านักซื้อยังคงควบคุมตลาด
แนวต้านสำคัญในขณะนี้อยู่ที่ระดับ ATH ล่าสุด อย่างไรก็ตาม หากเกิดการปรับตัวลง แนวรับสำคัญแรกจะอยู่บริเวณ $24,640 ซึ่งเป็นจุดที่ราคาต่ำสุดในพื้นที่ EMA25 และระดับ FIBO 23.6% มาบรรจบกัน การรักษาโซนนี้จึงมีความสำคัญต่อการรักษาโมเมนตัมขาขึ้นในปัจจุบัน
ข่าวบริษัท:
-
Confluent (CFLT.US) – บริษัทซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานฐานข้อมูลประกาศหาผู้ซื้อรายใหม่ ราคาหุ้นเปิดตลาดปรับตัวขึ้น 10%
-
Rocket Lab (RKLB.US) – บริษัทออกแบบและผลิตจรวดยังคงแนวโน้มขาขึ้น ปรับตัวขึ้นกว่า 9% หลังประกาศสัญญากับผู้ให้บริการดาวเทียมญี่ปุ่น
-
Anglogold (AU.US) – บริษัทเหมืองทองคำปรับตัวขึ้นกว่า 2% ท่ามกลางความเชื่อมั่นสูงต่อโลหะมีค่า
-
FedEx (FDX.US) – บริษัทโลจิสติกส์ปรับตัวลดลงประมาณ 2% หลัง Morgan Stanley ปรับลดมุมมอง
-
QuantumScape (QS.US) – ผู้ผลิตแบตเตอรี่ปรับตัวขึ้น 5% หลังประกาศความร่วมมือกับ Murata ในโครงการใหม่
