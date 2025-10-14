DE40: ตลาดยุโรปฟื้นตัวหลังจากการปรับฐาน

- ตลาดยุโรปฟื้นตัวจากการปรับฐาน ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากท่าทีที่อ่อนลงของโดนัลด์ ทรัมป์ต่อจีน
- ผู้ผลิตยาในยุโรปเร่งหาทางหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร
- หุ้นกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ปรับตัวขึ้น แม้เผชิญสถานการณ์ที่ท้าทาย
- การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของฝรั่งเศสช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนบางส่วน
สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นยุโรปเริ่มต้นอย่างชัดเจนด้วยทิศทางบวก ดัชนีหลักส่วนใหญ่ในยุโรปตะวันตกดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งสามารถมองได้ว่าเป็นการฟื้นตัวเชิงเทคนิคหลังจากการปรับฐานในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ดัชนี DAX ของเยอรมนี รวมถึง CAC40 ของฝรั่งเศส และ FTSE MIB ของอิตาลี ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดเฉลี่ยกว่า 1%
แม้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่การซื้อขายในวันนี้กลับมีความผันผวนของราคาอย่างชัดเจน เห็นได้ชัดว่านักลงทุนในยุโรปยังคงตอบสนองต่อเหตุการณ์จากฝั่งสหรัฐฯ เป็นหลัก แต่ในครั้งนี้บรรยากาศเป็นเชิงบวกมากขึ้น
โดนัลด์ ทรัมป์ได้ลดโทนการกล่าวถึงและนโยบายเกี่ยวกับสงครามการค้ากับจีนลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดในตลาดลงอย่างมาก
นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากฝรั่งเศส หลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว การคลี่คลายภาวะชะงักงันทางการเมืองบางส่วนนี้ช่วยลดความไม่แน่นอน และมอบเหตุผลเล็กๆ แต่ชัดเจนให้กับนักลงทุนในการมองโลกในแง่ดีมากขึ้น
ที่มา: Bloomberg Terminal LP
เรากำลังเห็นการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนในหลายภาคส่วน โดยกลุ่มผู้นำการเติบโตของยุโรปในวันนี้ได้แก่ บริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทเภสัชภัณฑ์ และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศในความหมายกว้าง
DE40 (กราฟรายวัน - D1)
ที่มา: Xstation5
กราฟแสดงให้เห็นว่า หลังจากดัชนีดีดตัวจากระดับจุดสูงสุดเดิม (ATH) ดัชนีได้ปรับตัวลงชั่วคราวต่ำกว่าระดับเส้นแนวโน้มระยะกลางและระยะยาว (สีส้มและสีแดง) อย่างไรก็ตาม การทะลุขึ้นเหนือเส้นเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว ยืนยันถึงความสำคัญในเชิงเทคนิคของแนวโน้มดังกล่าว
ปัจจุบัน ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณระดับ FIBO 23.6% ของคลื่นขาขึ้นก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นจุดแนวต้าน/แนวรับสำคัญ
เพื่อรักษาทิศทางบวกของตลาด จำเป็นต้องป้องกันระดับแนวต้านบริเวณ 24,380 จุด หากระดับนี้ถูกทะลุลง อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปรับฐานลงสู่บริเวณ 24,100 จุด
ตัวชี้วัด RSI ยังคงอยู่ในโซนประเมินมูลค่าปานกลาง บ่งชี้ถึงภาวะตลาดที่มีท่าทีเป็นกลาง
ข่าวบริษัท:
SUESS MicroTec (SMHN.DE) — บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ ปรับตัวขึ้นกว่า 13% หลังได้รับคำแนะนำเชิงบวกจากสถาบันการเงินรายใหญ่
กลุ่มเภสัชภัณฑ์ยุโรป — หลายบริษัทได้เสนอเงื่อนไขการจัดส่งและส่วนลดให้กับระบบสาธารณสุขของสหรัฐฯ เพื่อแลกกับการยกเว้นภาษีศุลกากร นักลงทุนตอบรับอย่างหลากหลาย
AstraZeneca (AZN.UK) ลดลงประมาณ 1%
Sanofi (SNF.FR) เพิ่มขึ้นราว 0.5%
Novo Nordisk (NOVOB.DK) ลดลงประมาณ 2%
PSI Software (PSAN.DE) — ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน ปรับตัวขึ้น 34% หลังมีกระแสข่าวการเข้าซื้อกิจการโดยกองทุนเอกชน ซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นแล้วกว่า 38%
กลุ่มยานยนต์ยุโรป — แม้ไม่มีปัจจัยพื้นฐานชัดเจน แต่หุ้นในกลุ่มนี้ฟื้นตัวในวงกว้าง
BMW (.DE) เพิ่มขึ้น 1.7%
Stellantis (STLAM.IT) เพิ่มขึ้น 2.3%
Theon International (THEON.NL) — บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์มองกลางคืนจากกรีซ ประกาศเข้าซื้อหุ้นของพันธมิตรในฝรั่งเศส ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นกว่า 8%
