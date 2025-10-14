อ่านเพิ่มเติม
08:07 · 14 ตุลาคม 2025

DE40: ตลาดยุโรปฟื้นตัวหลังจากการปรับฐาน

  • ตลาดยุโรปฟื้นตัวจากการปรับฐาน ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากท่าทีที่อ่อนลงของโดนัลด์ ทรัมป์ต่อจีน
  • ผู้ผลิตยาในยุโรปเร่งหาทางหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร
  • หุ้นกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ปรับตัวขึ้น แม้เผชิญสถานการณ์ที่ท้าทาย
  • การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ของฝรั่งเศสช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนบางส่วน

 

สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นยุโรปเริ่มต้นอย่างชัดเจนด้วยทิศทางบวก ดัชนีหลักส่วนใหญ่ในยุโรปตะวันตกดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งสามารถมองได้ว่าเป็นการฟื้นตัวเชิงเทคนิคหลังจากการปรับฐานในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ดัชนี DAX ของเยอรมนี รวมถึง CAC40 ของฝรั่งเศส และ FTSE MIB ของอิตาลี ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดเฉลี่ยกว่า 1%

แม้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่การซื้อขายในวันนี้กลับมีความผันผวนของราคาอย่างชัดเจน เห็นได้ชัดว่านักลงทุนในยุโรปยังคงตอบสนองต่อเหตุการณ์จากฝั่งสหรัฐฯ เป็นหลัก แต่ในครั้งนี้บรรยากาศเป็นเชิงบวกมากขึ้น
โดนัลด์ ทรัมป์ได้ลดโทนการกล่าวถึงและนโยบายเกี่ยวกับสงครามการค้ากับจีนลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดในตลาดลงอย่างมาก

นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากฝรั่งเศส หลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้อย่างรวดเร็ว การคลี่คลายภาวะชะงักงันทางการเมืองบางส่วนนี้ช่วยลดความไม่แน่นอน และมอบเหตุผลเล็กๆ แต่ชัดเจนให้กับนักลงทุนในการมองโลกในแง่ดีมากขึ้น

 

ที่มา: Bloomberg Terminal LP
เรากำลังเห็นการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนในหลายภาคส่วน โดยกลุ่มผู้นำการเติบโตของยุโรปในวันนี้ได้แก่ บริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทเภสัชภัณฑ์ และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศในความหมายกว้าง

DE40 (กราฟรายวัน - D1)

 

ที่มา: Xstation5
กราฟแสดงให้เห็นว่า หลังจากดัชนีดีดตัวจากระดับจุดสูงสุดเดิม (ATH) ดัชนีได้ปรับตัวลงชั่วคราวต่ำกว่าระดับเส้นแนวโน้มระยะกลางและระยะยาว (สีส้มและสีแดง) อย่างไรก็ตาม การทะลุขึ้นเหนือเส้นเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว ยืนยันถึงความสำคัญในเชิงเทคนิคของแนวโน้มดังกล่าว
ปัจจุบัน ราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่บริเวณระดับ FIBO 23.6% ของคลื่นขาขึ้นก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นจุดแนวต้าน/แนวรับสำคัญ
เพื่อรักษาทิศทางบวกของตลาด จำเป็นต้องป้องกันระดับแนวต้านบริเวณ 24,380 จุด หากระดับนี้ถูกทะลุลง อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปรับฐานลงสู่บริเวณ 24,100 จุด
ตัวชี้วัด RSI ยังคงอยู่ในโซนประเมินมูลค่าปานกลาง บ่งชี้ถึงภาวะตลาดที่มีท่าทีเป็นกลาง

ข่าวบริษัท:

  • SUESS MicroTec (SMHN.DE) — บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ ปรับตัวขึ้นกว่า 13% หลังได้รับคำแนะนำเชิงบวกจากสถาบันการเงินรายใหญ่

  • กลุ่มเภสัชภัณฑ์ยุโรป — หลายบริษัทได้เสนอเงื่อนไขการจัดส่งและส่วนลดให้กับระบบสาธารณสุขของสหรัฐฯ เพื่อแลกกับการยกเว้นภาษีศุลกากร นักลงทุนตอบรับอย่างหลากหลาย

    • AstraZeneca (AZN.UK) ลดลงประมาณ 1%

    • Sanofi (SNF.FR) เพิ่มขึ้นราว 0.5%

    • Novo Nordisk (NOVOB.DK) ลดลงประมาณ 2%

  • PSI Software (PSAN.DE) — ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมพลังงาน ปรับตัวขึ้น 34% หลังมีกระแสข่าวการเข้าซื้อกิจการโดยกองทุนเอกชน ซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่ราคาหุ้นพุ่งขึ้นแล้วกว่า 38%

  • กลุ่มยานยนต์ยุโรป — แม้ไม่มีปัจจัยพื้นฐานชัดเจน แต่หุ้นในกลุ่มนี้ฟื้นตัวในวงกว้าง

    • BMW (.DE) เพิ่มขึ้น 1.7%

    • Stellantis (STLAM.IT) เพิ่มขึ้น 2.3%

  • Theon International (THEON.NL) — บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์มองกลางคืนจากกรีซ ประกาศเข้าซื้อหุ้นของพันธมิตรในฝรั่งเศส ส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นกว่า 8%

