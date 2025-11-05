DE40: ดัชนียุโรปเคลื่อนไหวภายใต้บรรยากาศความเสี่ยงลดลง

- ตลาดโดยรวมอ่อนตัวลงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศการลงทุน
- Nvidia และ Deutsche Telecom ร่วมมือกันสร้างศูนย์ข้อมูล
- รายได้ของ Ferrari ออกมาดีกว่าที่คาด
- หุ้น Philips ปรับขึ้นหลังเปิดเผยคำสั่งซื้อและตัวเลข EBITDA
ดัชนียุโรปเปิดตลาดด้วยการปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนเชิงลบและการหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยง ปัจจัยที่อาจเป็นชนวนให้เกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้นและการปรับฐานครั้งนี้ อาจมาจากผลประกอบการของบริษัท Palantir ที่ถูกตีความในเชิงลบ
ในยุโรปวันนี้ ไม่มีรายงานผลประกอบการหรือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคใด ๆ ที่จะอธิบายการปรับฐานที่ลึกและกว้างเช่นนี้ได้
ผู้นำการร่วงลงของตลาดยุโรปในช่วงเที่ยงคือดัชนี DAX ซึ่งสัญญาฟิวเจอร์สลดลงมากถึง 1.3% ขณะที่ดัชนี CAC40 ก็อ่อนตัวเช่นกัน ดัชนีของสเปนและอิตาลี (SPA35 และ ITA40) ปรับลดเกือบ 1% ส่วนดัชนี FTSE 100 และ WIG20 ลดลงน้อยกว่า โดยอยู่ราว ๆ 0.8%
ที่มา: Bloomberg Finance LP
การเทขายในตลาดหุ้นยุโรปเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน มีความรุนแรงในระดับหนึ่ง และกระจายไปทั่วทั้งดัชนี แม้ว่าปริมาณการซื้อขายจะอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย กลุ่มที่ปรับตัวลงมากที่สุดคือ กลุ่มโทรคมนาคม กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มวัสดุและเหมืองแร่
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค:
วันนี้ในยุโรปไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ แต่ตลาดทั่วโลกกำลังจับตารายงาน JOLTS จากสหรัฐฯ ซึ่งจะให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสภาวะของตลาดแรงงานอเมริกัน
DE40 (กราฟรายวัน – D1)
ที่มา: xStation5
ราคาดัชนีร่วงลงต่ำกว่าระดับ FIBO 50 และเส้นค่าเฉลี่ย EMA25 ทำให้เคลื่อนไหวอยู่ในครึ่งล่างของกรอบสะสมในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา การปรับตัวลงหยุดที่ระดับ FIBO 61.8 ซึ่งเป็นโซนแนวรับสำคัญและมีเส้น EMA100 ช่วยหนุนเพิ่มเติม สำหรับฝั่งผู้ซื้อ จำเป็นต้องรักษาระดับเหนือ 23,800 จุด และพยายามกลับขึ้นไปยังแนวต้าน 24,100 จุด หากไม่สามารถยืนเหนือระดับ FIBO 61.8 ได้ แนวรับถัดไปจะอยู่ที่บริเวณ 23,600 จุด และระดับ FIBO 78.6
ข่าวบริษัท
Philips (PHIA.NL) – บริษัทจากเนเธอร์แลนด์ที่เน้นผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เผยผลประกอบการเชิงบวก โดยค่า EBITDA ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ อีกทั้งยังได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากจากสหรัฐฯ และแคนาดา ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 2.5%
Rio Tinto (RIO.UK) – หุ้นบริษัทเหมืองแร่ปรับตัวลงเกือบ 3% หลังจากเสนอซื้อกิจการของบริษัท Teck Resources ในแคนาดา
SAF-Holland (SFQ.DE) – ผู้ผลิตระบบแชสซีส์สำหรับรถบรรทุก ราคาหุ้นลดลงมากกว่า 3% หลังประกาศคาดการณ์ยอดขายที่อ่อนแอ
Ferrari (RACE.IT) – ผู้ผลิตรถซูเปอร์คาร์จากอิตาลี รายงานผลประกอบการดีกว่าที่คาด โดย EBITDA เพิ่มขึ้น 5%, รายได้สุทธิเพิ่มเป็น 382 ล้านยูโร, และ EPS (กำไรต่อหุ้น) อยู่ที่ 2.14 ยูโร ราคาหุ้นปรับขึ้น 2.5%
Telefonica (TEF1.ES) – ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจากอิตาลี ราคาหุ้นร่วงลงมากถึง 11% หลังเปิดเผยแนวโน้มที่บ่งชี้ถึงการลดลงอย่างรุนแรงของกระแสเงินสดอิสระ นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley ยังชี้ถึงภาระหนี้สูงและรายได้จากตลาดเยอรมนีที่อ่อนแอ
Deutsche Telekom (DTE.DE) – ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจากเยอรมนี ประกาศความร่วมมือกับ Nvidia เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลในเยอรมนี มูลค่ากว่า 1 พันล้านยูโร อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นลดลงกว่า 1%
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉