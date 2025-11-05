📉 SMCI รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดการณ์ ท่ามกลางการเลื่อนรายได้

-
SMCI รายงานผลประกอบการ – รายได้เลื่อนเวลาและความกดดันด้านกำไร
ยืนยันการเลื่อนรายได้: ผลประกอบการ Q1 ต่ำกว่าคาดการณ์ แต่มี คำแนะนำรายได้ Q2 ที่ 10–11 พันล้านดอลลาร์ แสดงถึงการเลื่อนเวลาการรับรู้รายได้และการเติบโตแบบต่อเนื่อง
แรงกดดันด้านอัตรากำไรยังอยู่: คำแนะนำ EPS Q2 ต่ำ ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับ ความสามารถทำกำไรและแรงกดดันด้านอัตรากำไร
คาดการณ์ทั้งปีปรับเพิ่ม: SMCI ปรับเพิ่มคำแนะนำรายได้ทั้งปีเป็น 36 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนความมั่นใจในการดำเนินงาน AI ระยะยาว
SMCI (Super Micro Computer) รายงานผลประกอบการ Q1 FY2026 ต่ำกว่าคาด แต่คำแนะนำล่วงหน้าชี้การฟื้นตัวและการเติบโตต่อเนื่อง
ผลประกอบการ Q1 FY2026 ที่พลาดเป้า
รายได้: 5.02 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 6.09 พันล้านดอลลาร์ พลาด 17.5%
Adjusted EPS: 0.35 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 0.41 ดอลลาร์ พลาด 14.6%
Adjusted Gross Margin: 9.5% ต่ำกว่าคาด 9.63%
คำแนะนำล่วงหน้า – ความผันผวนและแรงกดดันด้านอัตรากำไร
คำแนะนำรายได้ Q2: 10–11 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด 8.05 พันล้านดอลลาร์ และหมายถึง การเติบโตแบบ Sequential 24–37%
คำแนะนำ EPS Q2: 0.46–0.54 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 0.62 ดอลลาร์ ชี้ให้เห็นแรงกดดันต่ออัตรากำไรแม้รายได้เร่งตัว
คำแนะนำรายได้ทั้งปี FY2025: ปรับเพิ่มเป็นอย่างน้อย 36 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 33 พันล้านดอลลาร์
การวิเคราะห์: ปัญหาเรื่องเวลา มากกว่าความต้องการที่แท้จริง
ผลประกอบการ Q1 ที่ต่ำกว่าคาด เกิดจากการเลื่อนรับรู้รายได้ไป Q2 เนื่องจากลูกค้ารอการอัปเกรด "design win" ของชิป NVIDIA และ AMD รุ่นใหม่
คำแนะนำรายได้ Q2 ที่อาจเพิ่มเกือบ 100% แบบ sequential ชี้ให้เห็นว่า Q1 เป็นปัญหาเรื่องเวลา ไม่ใช่การลดลงของความต้องการจริง
การปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ทั้งปีเป็น 36 พันล้านดอลลาร์สะท้อน ความมั่นใจของผู้บริหารในกลยุทธ์ระยะยาว
อย่างไรก็ตาม EPS Q2 ที่ต่ำกว่าคาด ยังคงแสดงถึงความกังวล เกี่ยวกับกำไรและอัตรากำไร
ราคาหุ้นหลังตลาดปรับลด 8% เป็นปฏิกิริยาตลาดทั่วไปที่ให้ความสำคัญกับ ความผิดพลาดรายไตรมาส มากกว่า คำแนะนำรายได้ระยะยาวที่มองบวก
