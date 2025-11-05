อ่านเพิ่มเติม
09:15 · 5 พฤศจิกายน 2025

📉 SMCI รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาดการณ์ ท่ามกลางการเลื่อนรายได้

ประเด็นหลัก
Super Micro Computer
หุ้น
SMCI.US, Super Micro Computer Inc
-
-
ประเด็นหลัก

  • SMCI รายงานผลประกอบการ – รายได้เลื่อนเวลาและความกดดันด้านกำไร

  • ยืนยันการเลื่อนรายได้: ผลประกอบการ Q1 ต่ำกว่าคาดการณ์ แต่มี คำแนะนำรายได้ Q2 ที่ 10–11 พันล้านดอลลาร์ แสดงถึงการเลื่อนเวลาการรับรู้รายได้และการเติบโตแบบต่อเนื่อง

  • แรงกดดันด้านอัตรากำไรยังอยู่: คำแนะนำ EPS Q2 ต่ำ ทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับ ความสามารถทำกำไรและแรงกดดันด้านอัตรากำไร

  • คาดการณ์ทั้งปีปรับเพิ่ม: SMCI ปรับเพิ่มคำแนะนำรายได้ทั้งปีเป็น 36 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนความมั่นใจในการดำเนินงาน AI ระยะยาว

SMCI (Super Micro Computer) รายงานผลประกอบการ Q1 FY2026 ต่ำกว่าคาด แต่คำแนะนำล่วงหน้าชี้การฟื้นตัวและการเติบโตต่อเนื่อง

ผลประกอบการ Q1 FY2026 ที่พลาดเป้า

  • รายได้: 5.02 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 6.09 พันล้านดอลลาร์ พลาด 17.5%

  • Adjusted EPS: 0.35 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 0.41 ดอลลาร์ พลาด 14.6%

  • Adjusted Gross Margin: 9.5% ต่ำกว่าคาด 9.63%

คำแนะนำล่วงหน้า – ความผันผวนและแรงกดดันด้านอัตรากำไร

  • คำแนะนำรายได้ Q2: 10–11 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด 8.05 พันล้านดอลลาร์ และหมายถึง การเติบโตแบบ Sequential 24–37%

  • คำแนะนำ EPS Q2: 0.46–0.54 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 0.62 ดอลลาร์ ชี้ให้เห็นแรงกดดันต่ออัตรากำไรแม้รายได้เร่งตัว

  • คำแนะนำรายได้ทั้งปี FY2025: ปรับเพิ่มเป็นอย่างน้อย 36 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 33 พันล้านดอลลาร์

การวิเคราะห์: ปัญหาเรื่องเวลา มากกว่าความต้องการที่แท้จริง

ผลประกอบการ Q1 ที่ต่ำกว่าคาด เกิดจากการเลื่อนรับรู้รายได้ไป Q2 เนื่องจากลูกค้ารอการอัปเกรด "design win" ของชิป NVIDIA และ AMD รุ่นใหม่

  • คำแนะนำรายได้ Q2 ที่อาจเพิ่มเกือบ 100% แบบ sequential ชี้ให้เห็นว่า Q1 เป็นปัญหาเรื่องเวลา ไม่ใช่การลดลงของความต้องการจริง

  • การปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ทั้งปีเป็น 36 พันล้านดอลลาร์สะท้อน ความมั่นใจของผู้บริหารในกลยุทธ์ระยะยาว

อย่างไรก็ตาม EPS Q2 ที่ต่ำกว่าคาด ยังคงแสดงถึงความกังวล เกี่ยวกับกำไรและอัตรากำไร

  • ราคาหุ้นหลังตลาดปรับลด 8% เป็นปฏิกิริยาตลาดทั่วไปที่ให้ความสำคัญกับ ความผิดพลาดรายไตรมาส มากกว่า คำแนะนำรายได้ระยะยาวที่มองบวก

 

 

7 พฤศจิกายน 2025, 09:23

ข่าวเด่นวันนี้
7 พฤศจิกายน 2025, 09:08

เวเนซุเอลา: การเปลี่ยนแปลงอำนาจอาจส่งผลต่อราคาน้ำมันอย่างไร?
7 พฤศจิกายน 2025, 09:03

US Open: US100 ร่วง 1% ท่ามกลางแรงขายหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์
7 พฤศจิกายน 2025, 09:00

หุ้นเด่นสัปดาห์ – Comcast Corp

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก