DE40: ตลาดหุ้นยุโรปถูกกดดันจากกลุ่มเทคโนโลยี

- ตลาดหุ้นยุโรปเปิดการซื้อขายวันพุธในแดนลบ ตามแรงกดดันจากการปรับฐานของตลาดสหรัฐฯ และความอ่อนแอของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
- สัญญาณเศรษฐกิจเชิงบวกยังคงมีอยู่: ดัชนี PMI ขั้นสุดท้ายของยูโรโซนอยู่ที่ 52.5, ดัชนี PMI ภาคบริการของเยอรมนีอยู่ที่ 54.6 และคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบรายเดือน
- นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังจากที่ Morgan Stanley และ Goldman Sachs แสดงความคิดเห็นว่ามูลค่าหุ้นในกลุ่มนี้อยู่ในระดับสูง
- ตลาดหุ้นยุโรปเปิดการซื้อขายวันพุธในแดนลบ ตามแรงกดดันจากการปรับฐานของตลาดสหรัฐฯ และความอ่อนแอของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
- สัญญาณเศรษฐกิจเชิงบวกยังคงมีอยู่: ดัชนี PMI ขั้นสุดท้ายของยูโรโซนอยู่ที่ 52.5, ดัชนี PMI ภาคบริการของเยอรมนีอยู่ที่ 54.6 และคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบรายเดือน
- นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังจากที่ Morgan Stanley และ Goldman Sachs แสดงความคิดเห็นว่ามูลค่าหุ้นในกลุ่มนี้อยู่ในระดับสูง
ตลาดหุ้นยุโรปเปิดการซื้อขายวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2025 ในแดนลบ ตามทิศทางการปรับฐานของตลาดสหรัฐฯ ซึ่งหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงแรง โดยดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลงราว 0.5% ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.2% และดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษลดลงประมาณ 0.1%
ความอ่อนแอของตลาดยุโรปยังคงต่อเนื่องจากสหรัฐฯ และเอเชีย เนื่องจากนักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่สูงเกินจริง โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI
ในอีกด้านหนึ่ง สัญญาณเศรษฐกิจมหภาคจากยูโรโซนยังออกมาในเชิงบวก โดยดัชนี PMI รวมขั้นสุดท้ายของยูโรโซนในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 52.5 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 52.2
ในภาคบริการ ดัชนี PMI ของยูโรโซนอยู่ที่ 53 เทียบกับคาดการณ์ 52.6 ขณะที่ในเยอรมนี ดัชนี PMI ภาคบริการปรับขึ้นเป็น 54.6 จาก 51.5 ในเดือนกันยายน ซึ่งถือว่าสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวก ตลาดหุ้นยังคงเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากนักลงทุนยังมีท่าทีระมัดระวังต่อความไม่แน่นอนในภาคเทคโนโลยี
บรรยากาศความไม่แน่นอนทั่วโลกและความกังวลของนักลงทุนต่ออนาคตของภาคเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น หลังจากผู้บริหารธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ อย่าง Morgan Stanley และ Goldman Sachs แสดงความเห็นตั้งคำถามถึงความยั่งยืนของมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูงในปัจจุบัน
ในภาพรวมเศรษฐกิจ เยอรมนีรายงานคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบรายเดือนในเดือนกันยายน หลังจากลดลง 0.4% ในเดือนก่อนหน้า สะท้อนแรงส่งบวกต่อเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันทรงตัวหลังจากร่วงลงก่อนหน้านี้ เนื่องจากสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่อ่อนแอ
Source: xStation
Currently observed volatility in the broader European market.
Source: xStation
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนี DE40 (DAX เยอรมนี) ชะลอการปรับตัวขึ้นและเข้าสู่ภาวะพักฐาน โดยร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น EMA(50) และกำลังทดสอบแนวรับบริเวณ EMA(100)
แม้ตลาดสูญเสียกำไรบางส่วนจากจุดสูงสุดในเดือนตุลาคม แต่ดัชนียังคงอยู่เหนือเส้น EMA(200) ซึ่งเป็นแนวโน้มระยะยาว สะท้อนสัญญาณ “การทรงตัว” มากกว่าการกลับตัวลงแรง สถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนเริ่มระมัดระวังหลังจากการปรับขึ้นรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา และกำลังรอแรงกระตุ้นใหม่จากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคหรือผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน
แหล่งข้อมูล: xStation
ข่าวบริษัทจดทะเบียน
BMW (BMW.DE)
ราคาหุ้น BMW ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 แม้เผชิญความท้าทายจากตลาดและกำไรลดลงเมื่อเทียบปีก่อน นักลงทุนตอบรับในเชิงบวกต่อยอดขายที่แข็งแกร่งในยุโรปและสหรัฐฯ รวมถึงสัดส่วนรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนพัฒนาการทางกลยุทธ์ของบริษัทในด้าน Electromobility
BMW เดินหน้ากลยุทธ์ “Neue Klasse” เพื่อเปิดตัวรุ่นใหม่ในตลาดโลก โดยมุ่งเสริมความแข็งแกร่งในกลุ่มพรีเมียม แม้ตลาดจีนยังซบเซาและต้นทุนกดดัน บริษัทสามารถรักษา อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) ที่มั่นคงและมียอดส่งมอบรถยนต์เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยหนุนความเชื่อมั่นของตลาด
ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ของ BMW:
-
กำไรก่อนหักภาษี: €2.3 พันล้าน (ลดลง 9.1% เทียบปีต่อปี)
-
กำไรรวม 9 เดือนแรก: €8 พันล้าน
-
อัตรากำไร EBIT ของกลุ่มยานยนต์: 5.2%
-
ยอดส่งมอบรถยนต์: 588,000 คัน (+8.7%)
-
ยุโรป: +9.3%
-
สหรัฐฯ: +24.9%
-
จีน: ทรงตัวเทียบปีก่อน
-
-
รายได้จากกลุ่มยานยนต์: €28.5 พันล้าน (+2.4%)
แนวโน้มทั้งปี 2025:
-
กำไรก่อนหักภาษีคาดราว €10 พันล้าน (ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน)
-
อัตรากำไร EBIT ของกลุ่มยานยนต์: 5–6%
-
กระแสเงินสดสุทธิจากกลุ่มยานยนต์: มากกว่า €2.5 พันล้าน
Novo Nordisk (NOVOB.DK)
บริษัทยายักษ์ใหญ่จากเดนมาร์ก Novo Nordisk เดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ โดยประกาศลดพนักงานทั่วโลกประมาณ 9,000 ตำแหน่ง พร้อมปรับลดประมาณการกำไรทั้งปี 2025 เนื่องจากการแข่งขันในตลาดยาลดน้ำหนักที่รุนแรงขึ้นและต้นทุนจากการปรับโครงสร้าง แม้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 5% ในช่วง 3 ไตรมาสแรกก็ตาม
ยอดขายของยาชื่อดัง Wegovy ยังคงเติบโต แต่แรงกดดันจากคู่แข่งอย่าง Eli Lilly และบริษัทอื่น ๆ ทำให้ราคาขายและอัตราการเติบโตชะลอตัว ในไตรมาส 3 บริษัทมียอดขายรวม DKK 75 พันล้าน และกำไรจากการดำเนินงานลดลงประมาณ 30% เหลือ DKK 23.7 พันล้าน โดยยอดขาย Wegovy อยู่ที่ DKK 20.4 พันล้าน
Siemens Healthineers (SHL.DE)
บริษัท Siemens Healthineers คาดว่ากำไรสุทธิในปีงบประมาณ 2026 จะลดลง สาเหตุหลักมาจากภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นและอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เอื้อ โดยเฉพาะค่าเงินยูโรที่แข็งเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แม้เผชิญแรงกดดันดังกล่าว บริษัทคาดว่ารายได้จะยังเติบโต 5–6% และมีแผนเพิ่มเงินปันผล โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและการลดภาระหนี้
บริษัทเน้นการลงทุนต่อเนื่องในเทคโนโลยีทางการแพทย์ และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ราคาหุ้นของ Siemens Healthineers ปรับตัวลงประมาณ 7% หลังประกาศคาดการณ์ดังกล่าว เนื่องจากตลาดยังกังวลต่อผลกระทบจากอัตราภาษีและค่าเงิน
ข่าวเด่นวันนี้
Cocoa ร่วง 3%
สัญญาล่วงหน้ากาแฟปรับตัวลดลง เนื่องจากการขนส่งปริมาณมากจากบราซิลไปยังยุโรปช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน
คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลงท่ามกลางความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในวอลล์สตรีท 📉