DE40: Adidas และ L’Oréal รายงานกำไร ไฟแรงตลาดยุโรป

ดัชนียุโรปยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุด โดย EU 50 ปรับขึ้น 0.25% ขณะที่ DE40 ของเยอรมนีลดลง 0.02% แม้ดัชนีเริ่มต้นด้วยความอ่อนแรง แต่ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นตามเวลา แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลพื้นฐานใหม่สนับสนุนก่อนหน้านี้ นักลงทุนวันนี้ให้ความสนใจ ผลประกอบการไตรมาสของบริษัท โดยในยุโรปประกอบด้วย Hermès, L'Oréal และ Adidas
ที่มา: xStation
ปัจจุบันสังเกตเห็น ความผันผวนในตลาดยุโรปรวม ที่มา: xStation
ดัชนี DAX ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายวันพุธ และมีแนวโน้มเปิดทางให้ทดสอบ แนวรับสำคัญที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (เส้นสีน้ำเงินบนกราฟ) อีกครั้ง สิ่งนี้สะท้อนว่า แม้จะมีข้อความเชิงบวก (“warmer”) เกี่ยวกับความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีน นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ หรือเริ่มปิดตำแหน่ง Long หลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ดัชนียัง รักษาแนวโน้มขาขึ้นทางเทคนิค อยู่ โดยพิจารณาจาก รูปแบบราคาที่อยู่เหนือ EMA 50 วัน และ 100 วัน (ที่มา: xStation)
ข่าวเด่น
Adidas (ADS.DE) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ที่ทำลายสถิติ พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรจากการดำเนินงานทั้งปี โดยเมื่อปรับอัตราแลกเปลี่ยน ยอดขายของแบรนด์เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบปีต่อปี รายได้รวมอยู่ที่ €6.63 พันล้าน (จาก €6.44 พันล้านเมื่อปีที่แล้ว แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนักวิเคราะห์ที่ €6.71 พันล้าน) กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น €736 ล้าน (ก่อนหน้า €598 ล้าน) สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดอย่างชัดเจน (€694 ล้าน) พร้อมอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่สูงขึ้น 11.1% เทียบกับ 9.3% ในปีก่อน
อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นเป็น 51.8% แม้เผชิญแรงกดดันจากอัตราแลกเปลี่ยนและภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นในสหรัฐฯ สำหรับทั้งปี Adidas คาดการณ์ยอดขายที่ปรับอัตราแลกเปลี่ยนแล้วเติบโตประมาณ 9% เทียบกับค่าเฉลี่ยนักวิเคราะห์ 10% กำไรจากการดำเนินงานคาดว่าจะอยู่ราว €2.0 พันล้าน (จากช่วงคาดการณ์ก่อนหน้า €1.7–1.8 พันล้าน) สะท้อนถึงโมเมนตัมที่ต่อเนื่อง ผลลัพธ์ดีกว่าคาด และมาตรการลดผลกระทบจากต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้นไปยังสหรัฐฯ บริษัทไม่เห็นสัญญาณความต้องการผลิตภัณฑ์อ่อนตัวในกลุ่มหลักและภูมิภาคสำคัญ และเตรียมพร้อมสำหรับปี 2026 ซึ่งจะเป็นปีที่เข้มข้นในด้านกิจกรรมกีฬาระดับโลก (โอลิมปิกฤดูหนาวและฟุตบอลโลกสถิติใหม่)
L’Oréal (OR.FR) รายงานการเติบโตยอดขายไตรมาส 3 ปี 2025 ที่น่าผิดหวัง ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงหนักที่สุดในปีนี้ถึง 8% การเติบโตแบบออร์แกนิกอยู่ที่ 4.2% ต่ำกว่าความคาดหวังสูงของตลาดและค่าเฉลี่ยนักวิเคราะห์ (4.9%) โดย 3 ใน 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ยกเว้นกลุ่ม Professional ล้มเหลวในการทำตามคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ ความอ่อนแอของตลาดสหรัฐฯ และผลลัพธ์ที่อ่อนตัวกว่าในลาตินอเมริกา ชดเชยความต้องการที่เพิ่มขึ้นในจีน ซึ่ง CFO ของบริษัทอธิบายว่าเป็นผลจาก ไดนามิกของกลุ่มเมคอัพในสหรัฐฯ ที่ไม่เหมาะสม และยอดขายในช่องทาง travel retail ที่ยังอ่อนตัวต่อเนื่อง
แม้ว่าตลาดสหรัฐฯ จะอ่อนแอ แต่ยุโรปและเอเชียเหนือทำผลงานดีกว่าคาด ขณะที่แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้เติบโตแบบเลขสองหลัก CEO Nicolas Hieronimus เน้นย้ำความระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มในจีน และประกาศว่าบริษัทจะรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดเครื่องสำอาง พร้อมเติบโตกำไรต่อในไตรมาสถัดไป L’Oréal กำลังเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอด้วยการขยายกลุ่มสินค้าหรูหรา ผ่านการเข้าซื้อแบรนด์ Creed และรักษาสิทธิ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ความงามระยะยาวสำหรับ Gucci, Bottega Veneta และ Balenciaga พร้อมเตรียมลงทุนเพิ่มเติม รวมถึงอาจมีการดำเนินการด้านเงินทุนใน Giorgio Armani
ผลประกอบการไตรมาสสำคัญของ L’Oréal เทียบกับประมาณการนักวิเคราะห์ (Consensus Estimates):
-
การเติบโตยอดขายแบบออร์แกนิก: +4.2% เมื่อเทียบปีต่อปี, Consensus: +4.85%
-
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Professional: +9.3%, Forecast: +4.86%
-
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Consumer: +3.8%, Forecast: +4.84%
-
กลุ่ม L’Oréal Luxe: +2.5%, Forecast: +4.11%
-
ผลิตภัณฑ์ Dermatological: +5.1%, Forecast: +6.56%
-
ยอดขายในอเมริกาเหนือ: +1.4%, Forecast: +4.41%
-
ยอดขายในยุโรป: +4.1%, Forecast: +3.02%
-
ยอดขายในเอเชียเหนือ: +4.7%, Forecast: +3.22%
-
ยอดขายในแอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้: +12.2%, Forecast: +10.6%
-
ยอดขายในลาตินอเมริกา: +4.4%, Forecast: +8.95%
-
ยอดขายรวม: €10.33 พันล้าน (+0.5% y/y), Consensus: €10.44 พันล้าน
✅ มุมมองจากนักวิเคราะห์ Sell-Side
นักลงทุนในตลาดยุโรปกำลังกลับมาสนใจบริษัทคุณภาพสูงที่ได้รับการจัดอันดับดี หลังจากกว่าหนึ่งปีที่หุ้นในประเทศและหุ้นป้องกันความเสี่ยงเป็นผู้นำตลาด ตั้งแต่ระดับต่ำในช่วงฤดูร้อน เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในกลุ่มผู้นำ หุ้นบลูชิประหว่างประเทศขนาดใหญ่กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง โดยเฉพาะกลุ่ม GRANOLAS ได้แก่ GSK, Roche, ASML, Nestle, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP, Sanofi กลุ่มนี้รวมความได้เปรียบเชิงแข่งขัน, โปรไฟล์เชิงป้องกันความเสี่ยง, และโอกาสเติบโตของ EPS อย่างมั่นคง การเปลี่ยนแปลงนี้เชื่อมโยงกับการชะลอตัวของ momentum ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เคยทำกำไรสูง เช่น การเงินและอุตสา
ที่มา: Bloomberg Financial
