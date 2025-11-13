DE40: ดัชนี DAX ปรับขึ้นเกือบ 1% 📈 หุ้น Bayern พุ่งหลังประกาศผลประกอบการ

ตลาดหุ้นยุโรปวันนี้อยู่ในฝั่งขาขึ้น โดยดัชนี DAX ของเยอรมนีบวกเกือบ 1% ขณะที่ฟิวเจอร์สปรับเพิ่มกว่า 0.6% ทะลุระดับ 24,400 และเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA50) ข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนีออกมาตรงตามคาดการณ์
ข้อมูลเงินเฟ้อเยอรมนี เดือนตุลาคม
CPI รายปี: 2.3% (คาดการณ์ 2.3%; ก่อนหน้า 2.4%)
CPI รายเดือน: 0.3% (คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.2%)
HICP รายปี: 2.3% (คาดการณ์ 2.3%; ก่อนหน้า 2.4%)
HICP รายเดือน: 0.3% (คาดการณ์ 0.3%; ก่อนหน้า 0.2%)
อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีออกมาตรงตามคาดทั้งในรายเดือนและรายปี โดยแม้อัตราเงินเฟ้อรายปีลดลงเล็กน้อย แต่อัตรารายเดือนกลับเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นสัญญาณไม่เอื้อจากมุมมองนโยบายการเงิน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจต้องจับตาใกล้ชิด หลังจากอัตราเงินเฟ้อรายเดือนขยับขึ้นสู่ 0.3% และมีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่องตั้งแต่เดือนสิงหาคม
ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025 ของ Bayer
รายได้: €9.66 พันล้าน (คาด €9.79 พันล้าน)
กำไร EBITDA ปรับปรุงแล้ว: €1.51 พันล้าน (คาด €1.29 พันล้าน)
อัตรากำไร EBITDA: 15.6% (คาด 13.2%)
กำไรต่อหุ้นหลัก (Core EPS): €0.57 (คาด €0.33)
แนวโน้มรายได้ Consumer Health ปีงบประมาณ 2025: –1% ถึง +1%
Bayer AG รายงานผลประกอบการดีกว่าคาด แม้เผชิญตลาดที่ท้าทายและปัญหาคดีในสหรัฐฯ โดยผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมายส่วนใหญ่มาจากธุรกิจเกษตร (Crop Science) และความต้องการยารุ่นใหม่ที่เพิ่มขึ้น EBITDA ปรับเพิ่มขึ้นกว่า 17% จากที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
รายละเอียดตามกลุ่มธุรกิจ:
Pharma: EBITDA ปรับปรุงแล้ว €1.05 พันล้าน (คาด €1.04 พันล้าน)
-
Crop Science: €172 ล้าน (คาด €24.4 ล้าน)
-
Consumer Health: €363 ล้าน (คาด €347.7 ล้าน)
กลุ่ม Crop Science ทำผลงานดีกว่าคาดจากการบริหารต้นทุนและยอดขายเมล็ดข้าวโพดที่แข็งแกร่ง แม้ราคากลัยโฟเซต (glyphosate) ต่ำยังจำกัดศักยภาพรายได้ ส่วน Pharma ยังคงเป็นฐานกำไรหลัก โดยยอดขาย Kerendia (โรคไต) และ Nubeqa (มะเร็ง) แข็งแกร่ง ช่วยชดเชยการลดลงของยารุ่นเก่า
ยอดขายสำคัญ:
Nubeqa: €622 ล้าน (คาด €576 ล้าน)
-
Kerendia: €221 ล้าน (คาด €193 ล้าน)
Xarelto: €540 ล้าน (คาด €610 ล้าน)
-
Eylea: €731 ล้าน (คาด €848 ล้าน)
Bayer คาดว่า Lynkuet (ยาสำหรับวัยหมดประจำเดือน) ที่เพิ่งได้รับอนุมัติจาก FDA จะช่วยหนุนยอดขายในอนาคต
Crop Science มีกำไร EBITDA เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก €24 ล้านในปีก่อนหน้าเป็น €172 ล้าน โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายเมล็ดข้าวโพดและโครงการลดต้นทุน อย่างไรก็ตาม ราคากลัยโฟเซตที่ต่ำยังเป็นปัจจัยกดดันรายได้ บริษัทเตรียมพิจารณาหยุดการผลิตในบางโรงงานรวมถึงรัฐลุยเซียนา
ซีอีโอ Bill Anderson ยังคงมุ่งฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุน หลังจากดีลซื้อกิจการ Monsanto ในปี 2018 ที่นำมาซึ่งคดีฟ้องร้องจำนวนมากในสหรัฐฯ (ปัจจุบันมีการยื่นกว่า 197,000 คดี และยังค้างอยู่ประมาณ 65,000 คดี) Anderson ระบุว่าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดพนักงานช่วยผลักดันผลประกอบการ และตั้งเป้าลดความเสี่ยงทางกฎหมายให้ได้อย่างมากภายในสิ้นปี 2026
แนวโน้ม & คำแนะนำ (Outlook & Guidance)
Bayer คงแนวโน้มรวมของปี 2025 แต่ปรับลดประมาณการรายได้ของ Consumer Health เหลือ –1% ถึง +1% จากเดิม 2–5% เนื่องจากสภาพตลาดในอเมริกาเหนือและเอเชียที่ยากขึ้น ทั้งนี้บริษัทคาดว่าปี 2026 จะได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ
ราคาหุ้น Bayer ปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 40% แม้ยังต่ำกว่าระดับก่อนการซื้อกิจการ Monsanto นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า Crop Science เป็นแรงหนุนหลักของกำไร
💬 ความเห็นจากนักวิเคราะห์:
Barclays: “ผลประกอบการภาคเกษตรแข็งแกร่งเป็นปัจจัยหลักของการเติบโตของ EBITDA”
JPMorgan: “Crop Science แข็งแรง ช่วยชดเชย Pharma ที่อ่อนลง”
Morgan Stanley: “การประหยัดต้นทุนและการบริหารประสิทธิภาพดีขึ้น แม้แนวโน้มรวมยังคงเดิม”
โดยรวมแล้ว ผลประกอบการไตรมาส 3 ของ Bayer แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวทั้งด้านการเงินและชื่อเสียง โดยมีกลุ่มเกษตร ยาใหม่ และการปรับโครงสร้างที่ช่วยหนุนการเติบโต ขณะที่ความเสี่ยงหลักยังคงอยู่ที่คดีความในสหรัฐฯ และแรงกดดันด้านราคายาในตลาด
ผลประกอบการ 9 เดือนแรกปี 2025 ของ E.ON
EBIT ปรับปรุงแล้ว: €4.75 พันล้าน (+8.7% YoY)
-
รายได้: €57.51 พันล้าน (+2.2% YoY)
แนวโน้มกำไรสุทธิปรับปรุงทั้งปี: €2.85–€3.05 พันล้าน (คาดการณ์ €3.0 พันล้าน)
แนวโน้ม EBITDA ปรับปรุงทั้งปี: €9.6–€9.8 พันล้าน (คาดการณ์ €9.77 พันล้าน)
ผลประกอบการของ E.ON ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2025 แสดงถึงการเติบโตต่อเนื่อง โดยกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) เพิ่มขึ้นเกือบ 9% เมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้รวมขยายตัวกว่า 2% บริษัทคงแนวโน้มกำไรทั้งปีไว้ในช่วงใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานในยุโรป
Infineon Q4 2025 Results:
Revenue: €3.94B (est €3.9B)
-
-
-
-
-
-
-
-
ABN AMRO Q3 2025 Results:
Net profit: €617M (est €591.2M)
-
-
-
Plans to acquire NIBC Bank from Blackstone for about €960M.
Brenntag – แนวโน้มปี 2025 และผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025
แนวโน้ม (Outlook):
บริษัทคาดว่า EBITA จากการดำเนินงานตลอดปี 2025 จะอยู่ที่ระดับล่างของกรอบ €950–€1.05 พันล้าน (เทียบกับประมาณการของ Bloomberg ที่ €969.7 ล้าน)
ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2025
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน: €947.2 ล้าน (–7.1% YoY, คาด €949.1 ล้าน)
-
-
Specialties: €269.7 ล้าน (คาด €276 ล้าน)
-
EBITA จากการดำเนินงาน: €243.0 ล้าน (–14% YoY, คาด €236 ล้าน)
-
-
Specialties EBITA: €92.5 ล้าน (คาด €100.7 ล้าน)
-
กำไรหลังหักภาษี: €114.3 ล้าน (–4.8% YoY, คาด €104.4 ล้าน)
กำไรต่อหุ้น (EPS): €0.78 (เทียบกับ €0.82 ปีก่อน, คาด €0.71)
รายได้รวม: €3.72 พันล้าน (–8.6% YoY, คาด €3.75 พันล้าน)
ภาพรวมและกลยุทธ์ของบริษัท:
Brenntag จะยังคงดำเนินงานสองกลุ่มธุรกิจหลัก — Essentials และ Specialties — ภายใต้กลุ่มเดียว โดยยกเลิกแผนการแยกบริษัทออกเป็นสองหน่วยธุรกิจอิสระ บริษัทได้เริ่มกระบวนการทบทวนกลยุทธ์ในระดับกลุ่ม เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจและโมเดลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและสภาพตลาดที่เปลี่ยนไป คาดว่าจะเปิดตัวกลยุทธ์ใหม่นี้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026
ขณะนี้ การทบทวนกลยุทธ์ยังดำเนินอยู่ และบริษัทคาดว่า EBITA ทั้งปี 2025 จะออกมาที่ระดับล่างของกรอบที่คาดการณ์ไว้
