DE40: DAX ร่วงลงแตะโซนแนวรับสำคัญ 📉 หุ้นกลุ่มกลาโหมเริ่มทรงตัวหลังการปรับลง

บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเยอรมนียังอ่อนแรงในวันนี้ โดยสัญญา DE40 ลดลงเกือบ 0.3% ถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มยานยนต์ที่ร่วงลงและการปรับฐานของหุ้น BASF หลังจากปรับตัวลงต่อเนื่อง Rheinmetall (RHM.DE) พยายามทรงตัว แม้ว่าราคาหุ้นจะร่วงลงเกือบ 25% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใกล้ 2,000 ยูโรต่อหุ้น
- แนวโน้มสันติภาพในยูเครนยังคงกดดันโมเมนตัมขาขึ้นของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันยุโรป โดยหุ้น Rheinmetall, Hensoldt, Kongsberg Gruppen, Leonardo, Fincantieri และ BAE Systems ต่างปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้จะเริ่มพยายามทรงตัวในวันนี้ก็ตาม
- ด้านบวก Bank of America ได้ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้น flatexDEGIRO พร้อมตั้งราคาเป้าหมายที่ 37.4 ยูโรต่อหุ้น ช่วยหนุนให้หุ้นขยับบวกเล็กน้อย ขณะเดียวกัน JP Morgan ระบุว่ากลุ่มบุหรี่ กลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกลุ่มความงาม ยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในระยะข้างหน้า
Looking at DAX futures, the index recently bounced off the 200-day EMA (red line), which it has tested for the third time since the summer of 2024. However, sentiment weakened again today, and the benchmark is heading toward a test of the 23,400 level. At the same time, selling volume is not very high, and the MACD suggests a potential defense of support (golden cross).
Rheinmetall เสริมศักยภาพด้านการฝึกอบรมทางทหารด้วยเทคโนโลยีของ Varjo
Rheinmetall กำลังขยายธุรกิจออกไปไกลกว่าการผลิตฮาร์ดแวร์แบบดั้งเดิมผ่านความร่วมมือกับสตาร์ทอัพฟินแลนด์ Varjo ซึ่งเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Mixed Reality การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนแนวโน้มในยุโรปที่งบประมาณกลาโหมไม่ได้เน้นเพียงการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ แต่เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน ระบบฝึกอบรมขั้นสูง มากขึ้น สำหรับนักลงทุน ความร่วมมือนี้ส่งสัญญาณว่า Rheinmetall ต้องการเสริมความแข็งแกร่งในตลาด ระบบจำลองทางทหาร (military simulation) ซึ่งเป็นเซ็กเมนต์ที่เติบโตเร็วและมีอัตรากำไรสูง อาจกลายเป็น “เสาหลักทางธุรกิจ” ใหม่ที่ตลาดจับตาอย่างใกล้ชิด
ขยายไปสู่การฝึกอบรมด้วย Mixed Reality
Rheinmetall จะร่วมมือกับ Varjo เพื่อนำชุดอุปกรณ์ Mixed Reality มาใช้กับระบบฝึกขับยานพาหนะทางทหาร ช่วยให้การฝึกมีความยืดหยุ่นและขยายสเกลได้ง่ายขึ้น
การเปลี่ยนผ่านจากเครื่องจำลองแบบดั้งเดิม
เทคโนโลยี Mixed Reality กำลังเข้ามาแทนที่เครื่องจำลองขนาดใหญ่ซึ่งมีต้นทุนสูง
ข้อดีสำคัญ ได้แก่:
-
ฝึกได้ทุกที่ — ไม่ต้องใช้ห้องจำลองขนาดใหญ่
-
ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า — ช่วยเพิ่มอัตรากำไร
-
ปรับใช้งานได้รวดเร็วกว่า
ยุโรปกำลังเพิ่มงบประมาณจัดซื้อ รถถัง รถหุ้มเกราะ และรถบรรทุกทางทหาร ทำให้ความต้องการระบบฝึกปฏิบัติการขั้นสูงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
ศักยภาพของตลาดขนาดใหญ่
-
Varjo ประเมินว่าตลาด Mixed Reality ทางทหารจะมีมูลค่า 600 ล้านยูโรภายในปี 2030
-
ตลาดโลกด้าน การฝึกและระบบจำลองทางทหาร อาจแตะ 15–20 พันล้านดอลลาร์ ในทศวรรษนี้
-
Varjo ก่อตั้งโดยอดีตวิศวกรจาก Nokia, Microsoft และ Nvidia
-
ลูกค้าปัจจุบันรวมถึง Lockheed Martin, Boeing และ Aston Martin
ความร่วมมือในอุตสาหกรรมกลาโหมกำลังเพิ่มขึ้น
หลังสงครามยูเครน บริษัทกลาโหมในยุโรปเริ่มร่วมมือกันมากขึ้น แทนที่จะพึ่งพาวงจรการพัฒนาเทคโนโลยีแบบเดิมซึ่งช้าและมีต้นทุนสูง
ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อ Rheinmetall
-
Mixed Reality สนับสนุนเป้าหมายของ Rheinmetall ในการพัฒนา ระบบกลาโหมดิจิทัล
-
CEO Armin Papperger ต้องการขยายสู่เทคโนโลยีทางเรือและสตาร์ทอัพด้านดิจิทัล — ซึ่ง Varjo เข้ากับกลยุทธ์นี้อย่างลงตัว
โอกาสในการลงทุนที่เป็นไปได้
-
Varjo เปิดกว้างต่อการรับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (“ทุกอย่างเป็นไปได้”) เพิ่มโอกาสความร่วมมือในอนาคต
-
Varjo เพิ่งระดมทุน 40 ล้านดอลลาร์ จาก Atomico, EQT Ventures, Volvo Car Tech Fund และ Lifeline Ventures เพื่อเสริมศักยภาพการขยายธุรกิจ
มุมมองต่อหุ้น Rheinmetall (กราฟ D1)
หุ้น Rheinmetall ร่วงลงต่ำกว่า เส้น EMA 200 วันเป็นครั้งแรกในรอบสามปี สะท้อนว่าตลาดมองว่า ความเป็นไปได้ของสันติภาพในยูเครนกำลังเพิ่มขึ้น แม้บริษัทจะมีผลประกอบการแข็งแกร่งและให้แนวโน้มที่ดี แต่มูลค่าหุ้นอาจเผชิญแรงกดดันใน “ฉากทัศน์สันติภาพ” เนื่องจากเม็ดเงินลงทุนหมุนออกจากหุ้นกลุ่มกลาโหมไปยังภาคส่วนอื่น
