DE40: ดัชนี DAX อ่อนตัวเล็กน้อยก่อนประกาศเงินเฟ้อเยอรมนี (CPI) 📌 Deutsche Börse ดีดกลับ หลังมีข่าวอาจเข้าซื้อกิจการ Allfunds Group

ดัชนียุโรปเริ่มเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของการซื้อขายด้วยการปรับตัวลงเล็กน้อย
ข้อมูลสำคัญจากยุโรปวันนี้คือ CPI ของเยอรมนี ที่จะประกาศเวลา 14:30 น.
หุ้นที่หนุนดัชนีได้แก่ Deutsche Börse (DB1.DE), Infineon และ Merck
ขณะที่ Rheinmetall (RHM.DE) ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง
Source: xStation5
Source: Bloomberg Finance L.P.
Source: Bloomberg Finance L.P.
Deutsche Börse ดีดกลับจากข่าวลือเข้าซื้อกิจการ Allfunds Group
Deutsche Börse เปิดช่วงโค้งสุดท้ายของปีด้วยแถลงการณ์ที่ทันทีดึงความสนใจจากตลาด โดยยืนยันว่าบริษัทกำลังอยู่ในรอบเจรจาแบบ exclusive เพื่อเข้าซื้อกิจการ Allfunds Group ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการกระจายกองทุนและบริการกองทุนรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของยุโรป
เพียงประกาศนี้ก็เพียงพอให้ราคาหุ้น Allfunds ดีดกลับหลังการปรับลงก่อนหน้า สะท้อนมุมมองของนักลงทุนต่อมูลค่าที่เป็นไปได้ของดีลดังกล่าว
การเจรจามุ่งเน้นไปที่การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดที่ออกแล้วและที่จะออกของ Allfunds Group Plc
ประเด็นสำคัญของข้อเสนอ
-
คณะกรรมการของ Allfunds มีมติเอกฉันท์ให้เข้าสู่ช่วง exclusivity period ตามข้อเสนอแบบไม่ผูกพันของ Deutsche Börse
-
ข้อเสนอประเมินมูลค่าหุ้น Allfunds ที่ 8.80 ยูโรต่อหุ้น
-
4.30 ยูโรเป็นเงินสด
-
4.30 ยูโรเป็นหุ้นใหม่ของ Deutsche Börse (คำนวณจากค่า VWAP 10 วันของบริษัท)
-
-
ผู้ถือหุ้น Allfunds จะได้รับเงินปันผลเพิ่มเติม:
-
0.20 ยูโร สำหรับปี 2025
-
สูงสุด 0.20 ยูโร (คำนวณตามสัดส่วนวันปิดดีล) สำหรับปี 2026
-
0.10 ยูโรต่อไตรมาส สำหรับปี 2027
-
ธุรกรรมยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขมาตรฐาน เช่น การตรวจสอบสถานะ (due diligence), การจัดทำเอกสารผูกพันฉบับสุดท้าย และการอนุมัติจากคณะกรรมการของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ยังไม่มีการการันตีว่ากระบวนการจะนำไปสู่การปิดดีลได้
นอกจากนี้ ดีลใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นยังต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลด้วย
มุมมองเชิงกลยุทธ์
แม้แถลงการณ์ยังไม่เปิดเผยตัวเลขซินเนอร์ยีหรือกรอบเวลา แต่โครงสร้างและน้ำเสียงของการสื่อสารบ่งบอกทิศทางชัดเจนว่า Deutsche Börse ต้องการเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนของยุโรป โดยมีเป้าหมายหลักดังนี้:
-
การควบรวมกับ Allfunds จะสร้าง ระบบนิเวศด้านบริการกองทุนแบบรวมศูนย์ระดับยุโรป ลดการกระจัดกระจายของตลาด
-
บริษัทชี้ว่ามีโอกาสเกิดการประหยัดต้นทุนและซินเนอร์ยีเชิงปฏิบัติการในระดับสูง (แม้ยังไม่เปิดเผยตัวเลข)
-
ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพิ่มศักยภาพการลงทุนในธุรกิจบริการกองทุน และเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่
-
เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระยะยาวในการเสริมความแข็งแกร่งของภูมิภาค พร้อมสร้างแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพในระดับโลก
ในระยะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบต่อผลประกอบการของ Deutsche Börse ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านซินเนอร์ยีและกำหนดเวลาชัดเจน
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เห็นได้ชัดคือบริษัทเดินหน้ากลยุทธ์การขยายธุรกิจผ่านการเข้าซื้อกิจการต่อเนื่อง โดยมุ่งรวมตลาดบริการกองทุนที่กระจัดกระจายสูง ซึ่งหากดีลนี้เกิดขึ้นจริง อาจเปลี่ยนโฉมการแข่งขันในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ
DB1.DE (กราฟช่วงเวลา D1)
Shares of the Frankfurt stock exchange operator continue to rebound today after a months-long sell-off, returning to levels last seen at the beginning of October. They are still trading around 5% below the 200-day moving average
Source: xStation5
