DE40: ดัชนี DAX อ่อนตัวเล็กน้อยก่อนประกาศเงินเฟ้อเยอรมนี (CPI) 📌 Deutsche Börse ดีดกลับ หลังมีข่าวอาจเข้าซื้อกิจการ Allfunds Group

ดัชนียุโรปเริ่มเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของการซื้อขายด้วยการปรับตัวลงเล็กน้อย
ข้อมูลสำคัญจากยุโรปวันนี้คือ CPI ของเยอรมนี ที่จะประกาศเวลา 14:30 น.

หุ้นที่หนุนดัชนีได้แก่ Deutsche Börse (DB1.DE), Infineon และ Merck
ขณะที่ Rheinmetall (RHM.DE) ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง

Deutsche Börse ดีดกลับจากข่าวลือเข้าซื้อกิจการ Allfunds Group

Deutsche Börse เปิดช่วงโค้งสุดท้ายของปีด้วยแถลงการณ์ที่ทันทีดึงความสนใจจากตลาด โดยยืนยันว่าบริษัทกำลังอยู่ในรอบเจรจาแบบ exclusive เพื่อเข้าซื้อกิจการ Allfunds Group ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการกระจายกองทุนและบริการกองทุนรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของยุโรป
เพียงประกาศนี้ก็เพียงพอให้ราคาหุ้น Allfunds ดีดกลับหลังการปรับลงก่อนหน้า สะท้อนมุมมองของนักลงทุนต่อมูลค่าที่เป็นไปได้ของดีลดังกล่าว

การเจรจามุ่งเน้นไปที่การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดที่ออกแล้วและที่จะออกของ Allfunds Group Plc

ประเด็นสำคัญของข้อเสนอ

  • คณะกรรมการของ Allfunds มีมติเอกฉันท์ให้เข้าสู่ช่วง exclusivity period ตามข้อเสนอแบบไม่ผูกพันของ Deutsche Börse

  • ข้อเสนอประเมินมูลค่าหุ้น Allfunds ที่ 8.80 ยูโรต่อหุ้น

    • 4.30 ยูโรเป็นเงินสด

    • 4.30 ยูโรเป็นหุ้นใหม่ของ Deutsche Börse (คำนวณจากค่า VWAP 10 วันของบริษัท)

  • ผู้ถือหุ้น Allfunds จะได้รับเงินปันผลเพิ่มเติม:

    • 0.20 ยูโร สำหรับปี 2025

    • สูงสุด 0.20 ยูโร (คำนวณตามสัดส่วนวันปิดดีล) สำหรับปี 2026

    • 0.10 ยูโรต่อไตรมาส สำหรับปี 2027

ธุรกรรมยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขมาตรฐาน เช่น การตรวจสอบสถานะ (due diligence), การจัดทำเอกสารผูกพันฉบับสุดท้าย และการอนุมัติจากคณะกรรมการของทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ยังไม่มีการการันตีว่ากระบวนการจะนำไปสู่การปิดดีลได้
นอกจากนี้ ดีลใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นยังต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลด้วย

มุมมองเชิงกลยุทธ์

แม้แถลงการณ์ยังไม่เปิดเผยตัวเลขซินเนอร์ยีหรือกรอบเวลา แต่โครงสร้างและน้ำเสียงของการสื่อสารบ่งบอกทิศทางชัดเจนว่า Deutsche Börse ต้องการเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนของยุโรป โดยมีเป้าหมายหลักดังนี้:

  • การควบรวมกับ Allfunds จะสร้าง ระบบนิเวศด้านบริการกองทุนแบบรวมศูนย์ระดับยุโรป ลดการกระจัดกระจายของตลาด

  • บริษัทชี้ว่ามีโอกาสเกิดการประหยัดต้นทุนและซินเนอร์ยีเชิงปฏิบัติการในระดับสูง (แม้ยังไม่เปิดเผยตัวเลข)

  • ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพิ่มศักยภาพการลงทุนในธุรกิจบริการกองทุน และเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่

  • เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ระยะยาวในการเสริมความแข็งแกร่งของภูมิภาค พร้อมสร้างแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพในระดับโลก

ในระยะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบต่อผลประกอบการของ Deutsche Börse ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านซินเนอร์ยีและกำหนดเวลาชัดเจน
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เห็นได้ชัดคือบริษัทเดินหน้ากลยุทธ์การขยายธุรกิจผ่านการเข้าซื้อกิจการต่อเนื่อง โดยมุ่งรวมตลาดบริการกองทุนที่กระจัดกระจายสูง ซึ่งหากดีลนี้เกิดขึ้นจริง อาจเปลี่ยนโฉมการแข่งขันในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุนยุโรปอย่างมีนัยสำคัญ

DB1.DE (กราฟช่วงเวลา D1)

 

Shares of the Frankfurt stock exchange operator continue to rebound today after a months-long sell-off, returning to levels last seen at the beginning of October. They are still trading around 5% below the 200-day moving average

