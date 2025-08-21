🇩🇪 DE40 อ่อนตัวต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นนักลงทุนลดลง 📉 หุ้นกลุ่ม Defense กดดันดัชนี

ดัชนียุโรปยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง
-
ดัชนียุโรปเผชิญแรงกดดันจาก หุ้นกลุ่มกลาโหม และจากฝั่งสหรัฐที่ หุ้นเทคโนโลยีปรับฐานแรง ตั้งแต่ต้นสัปดาห์
-
การประชุมสันติภาพที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ บวกกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่อ่อนแรง กดดันความเชื่อมั่นของตลาด
-
กลุ่มอุตสาหกรรมกลาโหมถูกกดดันจากความกังวลว่า คำสั่งซื้ออาจลดลงหากการเจรจาสันติภาพประสบความสำเร็จ
-
ปัจจัยลบด้านเศรษฐกิจ:
-
เยอรมนี: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง -1.5% YoY → ส่งสัญญาณอุตสาหกรรมชะลอ
-
สหราชอาณาจักร: เงินเฟ้อพุ่งขึ้นสู่ 3.8% (สูงกว่าคาด 3.7% และเดือนก่อน 3.6%)
-
-
แรงขายจากฝั่งสหรัฐยังเป็นอีกแรงกดดัน → หุ้นเทคโนโลยีร่วงหนัก:
-
NVIDIA -3.5%
-
Palantir -9%
-
Microsoft, Tesla, Apple ร่วงตาม → “Magnificent 7” ทั้งกลุ่มอ่อนตัว
-
📉 DE40 (D1) ยังคงเผชิญแรงขายต่อเนื่อง สะท้อนการเปลี่ยนแปลง Sentiment ของนักลงทุน
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
🇩🇪 DE40 Technical Outlook
-
ดัชนีกำลังเคลื่อนไหวใน กรอบแคบ (Consolidation Channel) ใกล้ปิดตัว คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าตลาดจะเลือกทิศทางชัดเจน
-
📉 หากปรับตัวลง
-
แนวรับแรก: 24,000 จุด (EMA50 + เส้นเทรนด์ขาขึ้น)
-
แนวรับถัดไปที่แข็งแกร่ง: 23,500 จุด (EMA100 + ขอบบนกรอบสะสมก่อนหน้า)
-
-
📈 หากฟื้นตัวขึ้น
-
แนวต้านสำคัญ: 24,757 จุด (All-time high)
-
📰 Company News
-
Rheinmetall ↓1.5% → หุ้นกลุ่มกลาโหมยังอ่อนค่า หลังตลาดมองมีโอกาสจบสงครามยูเครน → บริษัทสูญเสียมูลค่าราว 20% ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
-
TAG Immobilien ↓3% → ออกหุ้นเพิ่มทุน 12.5 ล้านหุ้น กดราคาลง
-
K+S ↓กว่า 4% → ถูก Berenberg ให้คำแนะนำเชิงลบ
-
Stellantis ↓1% → Bernstein หั่นราคาเป้าหมายเหลือ $11.70