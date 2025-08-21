อ่านเพิ่มเติม

🇩🇪 DE40 อ่อนตัวต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นนักลงทุนลดลง 📉 หุ้นกลุ่ม Defense กดดันดัชนี

09:34 21 สิงหาคม 2025

ดัชนียุโรปยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

  • ดัชนียุโรปเผชิญแรงกดดันจาก หุ้นกลุ่มกลาโหม และจากฝั่งสหรัฐที่ หุ้นเทคโนโลยีปรับฐานแรง ตั้งแต่ต้นสัปดาห์

  • การประชุมสันติภาพที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ บวกกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่อ่อนแรง กดดันความเชื่อมั่นของตลาด

  • กลุ่มอุตสาหกรรมกลาโหมถูกกดดันจากความกังวลว่า คำสั่งซื้ออาจลดลงหากการเจรจาสันติภาพประสบความสำเร็จ

  • ปัจจัยลบด้านเศรษฐกิจ:

    • เยอรมนี: ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง -1.5% YoY → ส่งสัญญาณอุตสาหกรรมชะลอ

    • สหราชอาณาจักร: เงินเฟ้อพุ่งขึ้นสู่ 3.8% (สูงกว่าคาด 3.7% และเดือนก่อน 3.6%)

  • แรงขายจากฝั่งสหรัฐยังเป็นอีกแรงกดดัน → หุ้นเทคโนโลยีร่วงหนัก:

    • NVIDIA -3.5%

    • Palantir -9%

    • Microsoft, Tesla, Apple ร่วงตาม → “Magnificent 7” ทั้งกลุ่มอ่อนตัว

📉 DE40 (D1) ยังคงเผชิญแรงขายต่อเนื่อง สะท้อนการเปลี่ยนแปลง Sentiment ของนักลงทุน

🇩🇪 DE40 Technical Outlook

  • ดัชนีกำลังเคลื่อนไหวใน กรอบแคบ (Consolidation Channel) ใกล้ปิดตัว คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าตลาดจะเลือกทิศทางชัดเจน

  • 📉 หากปรับตัวลง

    • แนวรับแรก: 24,000 จุด (EMA50 + เส้นเทรนด์ขาขึ้น)

    • แนวรับถัดไปที่แข็งแกร่ง: 23,500 จุด (EMA100 + ขอบบนกรอบสะสมก่อนหน้า)

  • 📈 หากฟื้นตัวขึ้น

    • แนวต้านสำคัญ: 24,757 จุด (All-time high)

📰 Company News

  • Rheinmetall ↓1.5% → หุ้นกลุ่มกลาโหมยังอ่อนค่า หลังตลาดมองมีโอกาสจบสงครามยูเครน → บริษัทสูญเสียมูลค่าราว 20% ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

  • TAG Immobilien ↓3% → ออกหุ้นเพิ่มทุน 12.5 ล้านหุ้น กดราคาลง

  • K+S ↓กว่า 4% → ถูก Berenberg ให้คำแนะนำเชิงลบ

  • Stellantis ↓1% → Bernstein หั่นราคาเป้าหมายเหลือ $11.70


 
