DE40 พุ่งใกล้จุดสูงสุดรอบสัปดาห์ 📈 Deutsche Börse อ่อนตัว – SUSS MicroTec ดิ่ง 23%

- DAX ผันผวนใกล้จุดสูงสุดรอบ 1 สัปดาห์
- Symrise และ SUSS MicroTec ร่วงหลังประกาศผลประกอบการ
- หุ้น Nordex พุ่งแรง 19%
- Deutsche Börse ยังต่ำกว่า EMA200 แม้รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง
บรรยากาศตลาดหุ้นเยอรมนีวันนี้ดีขึ้นเล็กน้อย ท่ามกลางความเชื่อมั่นเชิงบวกจาก Wall Street ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีเยอรมนี Friedrich Merz สนับสนุนโครงการ Pan-European Stock Exchange ซึ่งมีเป้าหมายท้าชิงตลาดหุ้นสหรัฐฯ และจีน
DE40
ฟิวเจอร์ส DAX (DE40) ปรับตัวขึ้นเกือบ 0.3% วันนี้ อยู่เหนือ 24,400 จุด และยังคงเคารพแนวรับ EMA50 (เส้นสีส้ม)
ที่มา: xStation5
SUSS MicroTec (D1)
Deutsche Bank ปรับลดราคาเป้าหมายของ SUSS MicroTec SE จาก 41 ยูโร เหลือ 36 ยูโร พร้อมคงอันดับ Hold หลังบริษัทออกคำเตือนผลกำไรครั้งที่ 2 ของปี 2025
แม้ว่ารายได้จะออกมาดีที่ประมาณ 118 ล้านยูโร สูงกว่าคาด 4–5% แต่ อัตรากำไร (margin) กลับลดลงอย่างมาก อัตรากำไรขั้นต้น (gross margin) ลดลงเหลือ 33.1% ต่ำกว่าช่วงคาดการณ์ 38–39% ทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (EBIT margin) ลดลงเหลือเพียง 10.5%
Deutsche Bank ระบุว่าการลดลงอย่างรวดเร็วนี้สะท้อนทั้งสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่เอื้ออำนวย และต้นทุนการเพิ่มกำลังการผลิตจากโรงงานใหม่ในไต้หวัน ซึ่งกดดันผลกำไรระยะสั้น การเติบโตของยอดขายไม่ใช่ปัญหา แต่ margin คือหัวใจของปัญหา ขณะเดียวกัน ราคาหุ้นยังต่ำกว่าค่า EMA200 ประมาณ 30%
ที่มา: xStation5
Deutsche Börse ทำผลงานไตรมาส 3/2025 แข็งแกร่ง เกินคาดและบรรเทาความกังวลเรื่องรายได้ Treasury
Deutsche Börse AG (DB1:GR) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2025 ที่แข็งแกร่ง เกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ และลดความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับรายได้ Treasury ที่อ่อนแอ
-
รายได้รวม (Net revenue) เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบปีก่อน
-
รายได้ไม่รวมผลจาก Treasury ปรับขึ้น 7% แสดงถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจพื้นฐาน
-
รายได้จาก Treasury ลดลง 19% แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาด
การควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดช่วยให้ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประมาณการ 2% ส่งผลให้ EBITDA เกินคาด 4% และ EPS เกินคาด 5% เป็นสัญญาณการกลับมาของโมเมนตัมผลกำไร Deutsche Börse ยืนยันแนวทางผลประกอบการทั้งปี 2025 โดยปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ 18.3× 2026 EPS และ 12× EV/EBITDA ไตรมาส 3 บริษัททำกำไร 473 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบปีก่อน เกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ CFO Jens Schulte ระบุว่าผลกำไรไม่รวม Treasury เพิ่มขึ้น 7% แสดงถึงความยืดหยุ่นของบริษัท แม้กิจกรรมการซื้อขายเผชิญแรงกดดันตามวัฏจักร
สำหรับทั้งปี 2025 Deutsche Börse ยังคงอยู่บนเส้นทางสู่เป้าหมาย โดยคาดว่า รายได้ไม่รวม Treasury จะเพิ่มขึ้นราว 9% สู่ประมาณ 5.2 พันล้านยูโร และ EBITDA อยู่ที่ประมาณ 2.7 พันล้านยูโร เพิ่มจาก 2.35 พันล้านยูโร ของปีก่อน
สรุปแล้ว แม้ตลาดจะเงียบลง Deutsche Börse ยังคงสร้างการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ เป็นสัญญาณที่สร้างความมั่นใจในระยะยาว นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank ยังคงให้ Buy rating และราคาเป้าหมาย 291 ยูโร ระบุว่าผลประกอบการครั้งนี้ “ยุติแนวโน้มผลกำไรเชิงลบล่าสุด” และสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับ Capital Markets Day ในเดือนธันวาคม
ที่มา: xStation5
Symrise (SY1.DE, D1)
Symrise AG ผู้ผลิตน้ำหอมและรสชาติเยอรมัน รายงานว่ารายได้ไตรมาส 3/2025 ลดลงเล็กน้อย สะท้อนถึงความชะลอตัวของตลาดในบางส่วนของพอร์ตโฟลิโอ โดยรายได้อยู่ที่ 1.22 พันล้านยูโร ลดลงจาก 1.26 พันล้านยูโร ในปีก่อน อย่างไรก็ตาม ยอดขายออร์แกนิกยังเติบโต 1.4%
สำหรับ 9 เดือนแรกของปี Symrise ทำรายได้รวม 3.78 พันล้านยูโร ลดลงเล็กน้อยจาก 3.82 พันล้านยูโร ของปีก่อน แต่ยอดขายออร์แกนิกเติบโต 2.6%
บริษัทปรับคาดการณ์ทั้งปี โดยลดกรอบการเติบโตออร์แกนิกเหลือ 2.3%–3.3% (จากเดิม 3%–5%) แต่ยังคงเป้าหมาย อัตรากำไร EBITDA ประมาณ 21.5%
สำหรับอนาคต Symrise ยืนยันเป้าหมายกลางปี 2028 โดยตั้งเป้าเติบโตออร์แกนิกแบบ CAGR 5%–7% และอัตรากำไร EBITDA ระหว่าง 21%–23% แม้มีอุปสรรคระยะสั้น แต่บริษัทยังคงเน้น ความมั่นคงของกำไร และ การดำเนินงานอย่างมีวินัย ตามแผนการเติบโตระยะยาว
ที่มา: xStation5
