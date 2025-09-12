DE40: ความหวังระมัดระวัง ท่ามกลางเงาของ ECB

DE40: ความระมัดระวังภายใต้เงา ECB
ตลาดหุ้นยุโรปตะวันตกเปิดทำการวันนี้ในบรรยากาศที่ระมัดระวัง ดัชนีอย่าง UK100 และ FRA40 ขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ DE40 ของเยอรมนีแทบไม่เปลี่ยนแปลง การตอบสนองที่จำกัดของนักลงทุนสะท้อนถึงการรอคอยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินที่จะเกิดขึ้น
ภาพรวม DE40
ดัชนีหลักของตลาดแฟรงก์เฟิร์ตเปิดตลาดด้วยท่าทีสงบ ราคาค่อนข้างนิ่งและความผันผวนต่ำ บ่งชี้ว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วง “หยุดรอก่อนตัดสินใจ” โดยผู้เล่นตลาดจับตาการสื่อสารจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) และข้อมูลเงินเฟ้อที่จะกำหนดทิศทางของตลาดเยอรมนีในชั่วโมงและวันถัดไป
ปัจจัยมหภาคสำคัญวันนี้
-
การตัดสินใจดอกเบี้ยของ ECB ตลาดคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย แต่โทนการสื่อสารและคำพูดของ Christine Lagarde จะถูกจับตามากที่สุด
-
ข้อมูลจากสหรัฐฯ ทั้งตัวเลข CPI และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ซึ่งจะเป็นตัวชี้นำทิศทางนโยบายของเฟดและกระแสเงินทุนโลก
ผลกระทบต่อตลาด
-
หากเงินเฟ้อหรือข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด เฟดอาจคงท่าทีเข้มงวดต่อไป ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่า ยูโรอ่อนค่า และกดดันต่อหุ้นยุโรป
-
ในทางกลับกัน หากข้อมูลสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าคาด จะเพิ่มโอกาสการลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น สนับสนุนบรรยากาศการลงทุน และอาจเป็นแรงหนุนเชิงบวกต่อดัชนียุโรป รวมถึง DE40 (DAX)
Source: Xstation
DAX Technicals
ดัชนี DAX ยังคงอยู่ในช่วงปรับฐานและเคลื่อนไหวสะสมกำลังบริเวณแนวรับสำคัญ ซึ่งเป็นจุดที่โซนดีมานด์ทับซ้อนกับระดับ FIBO 38.2% หากสามารถป้องกันระดับนี้ได้ มีโอกาสรีบาวด์และทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รวมถึงแนวต้านที่สูงขึ้น แต่ถ้าหลุดลงมา ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นต่อการปรับตัวลงลึกไปที่ FIBO 50% และ 61.8% หรือในกรณีรุนแรงอาจลงทดสอบถึง EMA200
ข่าวบริษัท
-
Avio (AVIO.IT) — Bloomberg รายงานว่าผู้ผลิตจรวดขนส่งของอิตาลีกำลังหานักลงทุนเพื่อระดมทุนขยายโครงสร้างพื้นฐานและวิจัย แผนการนี้เพิ่มหนี้สินจนทำให้นักลงทุนผิดหวัง ราคาหุ้นร่วงกว่า 10% ตั้งแต่เปิดตลาด
-
Buzzi (BZU.IT), Heidelberg (HEI.DE) — ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ได้รับคำแนะนำเชิงบวกจาก JP Morgan คาดผลประกอบการภาคอุตสาหกรรมยุโรปเหนือกว่าค่าเฉลี่ย หุ้น Buzzi บวก 8% และ Heidelberg บวก 3%
-
Adecco (ADEN.CH) — Jefferies ปรับเพิ่มคำแนะนำและราคาเป้าหมายจาก 18.5 CHF เป็น 24 CHF หุ้นปรับขึ้นกว่า 1%
-
Airbus (AIR.FR) — CEO ยืนยันว่าการส่งมอบคำสั่งซื้อจะเสร็จตรงเวลาแม้มีความล่าช้า หุ้นปรับขึ้น 2%