อ่านเพิ่มเติม

DE40: ความหวังระมัดระวัง ท่ามกลางเงาของ ECB

08:28 12 กันยายน 2025

DE40: ความระมัดระวังภายใต้เงา ECB

ตลาดหุ้นยุโรปตะวันตกเปิดทำการวันนี้ในบรรยากาศที่ระมัดระวัง ดัชนีอย่าง UK100 และ FRA40 ขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ DE40 ของเยอรมนีแทบไม่เปลี่ยนแปลง การตอบสนองที่จำกัดของนักลงทุนสะท้อนถึงการรอคอยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินที่จะเกิดขึ้น

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

ภาพรวม DE40
ดัชนีหลักของตลาดแฟรงก์เฟิร์ตเปิดตลาดด้วยท่าทีสงบ ราคาค่อนข้างนิ่งและความผันผวนต่ำ บ่งชี้ว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วง “หยุดรอก่อนตัดสินใจ” โดยผู้เล่นตลาดจับตาการสื่อสารจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) และข้อมูลเงินเฟ้อที่จะกำหนดทิศทางของตลาดเยอรมนีในชั่วโมงและวันถัดไป

ปัจจัยมหภาคสำคัญวันนี้

  • การตัดสินใจดอกเบี้ยของ ECB ตลาดคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย แต่โทนการสื่อสารและคำพูดของ Christine Lagarde จะถูกจับตามากที่สุด

  • ข้อมูลจากสหรัฐฯ ทั้งตัวเลข CPI และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ซึ่งจะเป็นตัวชี้นำทิศทางนโยบายของเฟดและกระแสเงินทุนโลก

ผลกระทบต่อตลาด

  • หากเงินเฟ้อหรือข้อมูลแรงงานสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด เฟดอาจคงท่าทีเข้มงวดต่อไป ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่า ยูโรอ่อนค่า และกดดันต่อหุ้นยุโรป

  • ในทางกลับกัน หากข้อมูลสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าคาด จะเพิ่มโอกาสการลดดอกเบี้ยเร็วขึ้น สนับสนุนบรรยากาศการลงทุน และอาจเป็นแรงหนุนเชิงบวกต่อดัชนียุโรป รวมถึง DE40 (DAX)

 

Source: Xstation

DAX Technicals
ดัชนี DAX ยังคงอยู่ในช่วงปรับฐานและเคลื่อนไหวสะสมกำลังบริเวณแนวรับสำคัญ ซึ่งเป็นจุดที่โซนดีมานด์ทับซ้อนกับระดับ FIBO 38.2% หากสามารถป้องกันระดับนี้ได้ มีโอกาสรีบาวด์และทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ รวมถึงแนวต้านที่สูงขึ้น แต่ถ้าหลุดลงมา ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นต่อการปรับตัวลงลึกไปที่ FIBO 50% และ 61.8% หรือในกรณีรุนแรงอาจลงทดสอบถึง EMA200

ข่าวบริษัท

  • Avio (AVIO.IT) — Bloomberg รายงานว่าผู้ผลิตจรวดขนส่งของอิตาลีกำลังหานักลงทุนเพื่อระดมทุนขยายโครงสร้างพื้นฐานและวิจัย แผนการนี้เพิ่มหนี้สินจนทำให้นักลงทุนผิดหวัง ราคาหุ้นร่วงกว่า 10% ตั้งแต่เปิดตลาด

  • Buzzi (BZU.IT), Heidelberg (HEI.DE) — ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ได้รับคำแนะนำเชิงบวกจาก JP Morgan คาดผลประกอบการภาคอุตสาหกรรมยุโรปเหนือกว่าค่าเฉลี่ย หุ้น Buzzi บวก 8% และ Heidelberg บวก 3%

  • Adecco (ADEN.CH) — Jefferies ปรับเพิ่มคำแนะนำและราคาเป้าหมายจาก 18.5 CHF เป็น 24 CHF หุ้นปรับขึ้นกว่า 1%

  • Airbus (AIR.FR) — CEO ยืนยันว่าการส่งมอบคำสั่งซื้อจะเสร็จตรงเวลาแม้มีความล่าช้า หุ้นปรับขึ้น 2%

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก