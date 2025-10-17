อ่านเพิ่มเติม
18:08 · 17 ตุลาคม 2025

ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD

ประเด็นหลัก
EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
ประเด็นหลัก
  • ค่าเงิน EUR/USD ปรับขึ้น 0.15% มาอยู่ที่ราว 1.16995 ได้แรงหนุนจากความมั่นคงทางการเมืองที่ดีขึ้นในฝรั่งเศส และความอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางความกังวลในภาคธนาคารของสหรัฐฯ
  • แรงกดดันต่อดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปัญหาในธนาคารภูมิภาคสหรัฐฯ และการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อ ซึ่งช่วยหนุนความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

ค่าเงิน EUR/USD ปรับขึ้น 0.15% มาอยู่ที่ราว 1.16995 ได้รับแรงหนุนจากสภาพการเมืองที่ดีขึ้นในฝรั่งเศส และความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาคธนาคารของสหรัฐฯ ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ คู่เงินนี้ปรับตัวขึ้น นักลงทุนกำลังจับตาข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปที่จะประกาศในเร็ว ๆ นี้ รวมถึงการประชุมระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ และรัสเซีย ที่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาด

 

Source: xStation5

อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนค่าเงิน EUR/USD วันนี้?

  • ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า เนื่องจากความกังวลต่อเสถียรภาพของภาคธนาคารสหรัฐฯ ปัญหาในธนาคารภูมิภาคสองแห่ง — Zions Bancorporation และ Western Alliance Bancorp — ที่รายงานเรื่องการทุจริตสินเชื่อรุนแรง ทำให้ตลาดวิตกเกี่ยวกับสุขภาพของระบบการเงินโดยรวม ความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายไปยังตลาดเครดิตกว้างขึ้นจึงเพิ่มขึ้น

  • คาดการณ์ว่า Fed อาจลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเสถียรภาพให้ภาคธนาคาร ความคาดหวังนี้กดดอลลาร์ให้เสียค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก

  • ปัจจัยลบต่อดอลลาร์เพิ่มเติม ได้แก่ การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อ และการขาดข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดลง 0.1% และกำลังมุ่งสู่การขาดทุนรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม

  • ปัจจัยเชิงบวกต่อยูโร ได้แก่ ความมั่นคงทางการเมืองในฝรั่งเศส หลังนายกรัฐมนตรี Sebastien Lecornu รอดพ้นจากการลงมติไม่ไว้วางใจครั้งที่สอง ลดความเสี่ยงทางการเมืองในภูมิภาค

  • ปัจจัยสำคัญระดับโลก การประชุมระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ และรัสเซียในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า นักลงทุนจับตาเพราะข้อตกลงระหว่างสองประเทศอาจส่งผลต่อสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะสงครามในยูเครน

  • ข้อมูลเงินเฟ้อยูโรโซน (กันยายน) CPI รายปีคงที่ที่ 2.2% ตามคาด ส่วน Core CPI อยู่ที่ 2.4% สูงกว่าคาดเล็กน้อย การปรับขึ้นราคาต่อเดือนอยู่ในระดับปานกลาง ทำให้คาดว่า ECB จะคงนโยบายการเงินปัจจุบันต่อไปอย่างน้อยจนสิ้นปี ข้อมูลนี้เป็นตัวสนับสนุนค่าเงินยูโรท่ามกลางความไม่แน่นอนในตลาดโลก

17 ตุลาคม 2025, 16:33

ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
17 ตุลาคม 2025, 15:39

ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
17 ตุลาคม 2025, 15:37

หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!
17 ตุลาคม 2025, 13:58

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อยูโรโซนช่วงท้ายสัปดาห์

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก