ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD

ค่าเงิน EUR/USD ปรับขึ้น 0.15% มาอยู่ที่ราว 1.16995 ได้รับแรงหนุนจากสภาพการเมืองที่ดีขึ้นในฝรั่งเศส และความอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาคธนาคารของสหรัฐฯ ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ คู่เงินนี้ปรับตัวขึ้น นักลงทุนกำลังจับตาข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปที่จะประกาศในเร็ว ๆ นี้ รวมถึงการประชุมระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ และรัสเซีย ที่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตลาด
Source: xStation5
อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนค่าเงิน EUR/USD วันนี้?
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า เนื่องจากความกังวลต่อเสถียรภาพของภาคธนาคารสหรัฐฯ ปัญหาในธนาคารภูมิภาคสองแห่ง — Zions Bancorporation และ Western Alliance Bancorp — ที่รายงานเรื่องการทุจริตสินเชื่อรุนแรง ทำให้ตลาดวิตกเกี่ยวกับสุขภาพของระบบการเงินโดยรวม ความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายไปยังตลาดเครดิตกว้างขึ้นจึงเพิ่มขึ้น
คาดการณ์ว่า Fed อาจลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเสถียรภาพให้ภาคธนาคาร ความคาดหวังนี้กดดอลลาร์ให้เสียค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก
ปัจจัยลบต่อดอลลาร์เพิ่มเติม ได้แก่ การปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อ และการขาดข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดลง 0.1% และกำลังมุ่งสู่การขาดทุนรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม
ปัจจัยเชิงบวกต่อยูโร ได้แก่ ความมั่นคงทางการเมืองในฝรั่งเศส หลังนายกรัฐมนตรี Sebastien Lecornu รอดพ้นจากการลงมติไม่ไว้วางใจครั้งที่สอง ลดความเสี่ยงทางการเมืองในภูมิภาค
ปัจจัยสำคัญระดับโลก การประชุมระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐฯ และรัสเซียในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า นักลงทุนจับตาเพราะข้อตกลงระหว่างสองประเทศอาจส่งผลต่อสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะสงครามในยูเครน
ข้อมูลเงินเฟ้อยูโรโซน (กันยายน) CPI รายปีคงที่ที่ 2.2% ตามคาด ส่วน Core CPI อยู่ที่ 2.4% สูงกว่าคาดเล็กน้อย การปรับขึ้นราคาต่อเดือนอยู่ในระดับปานกลาง ทำให้คาดว่า ECB จะคงนโยบายการเงินปัจจุบันต่อไปอย่างน้อยจนสิ้นปี ข้อมูลนี้เป็นตัวสนับสนุนค่าเงินยูโรท่ามกลางความไม่แน่นอนในตลาดโลก
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
