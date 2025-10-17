หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!

- การตัดจำหน่ายเกี่ยวข้องกับสินเชื่อ 2 รายที่ถูกกล่าวหาว่ามีการบิดเบือนข้อมูลและละเมิดสัญญา
- กรณีนี้สร้างความกังวลต่อคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อ
Zions Bancorporation เผชิญแรงกดดันจากตลาดอย่างหนัก หลังเปิดเผยการตัดจำหน่ายสินเชื่อมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าสองราย ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย ธนาคารระบุว่าปัญหานี้เกิดจากข้อกล่าวหาเรื่อง “การบิดเบือนข้อมูล” ในขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ และการละเมิดสัญญาของลูกหนี้ ทั้งนี้ ธนาคารย้ำว่าสินเชื่อเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีปัญหาก่อนหน้าอย่าง Tricolor หรือ First Brands เพื่อชี้ให้เห็นว่านี่คือเหตุการณ์ใหม่ที่แยกออกจากกัน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ยังสร้างคำถามใหญ่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการปล่อยสินเชื่อของธนาคาร
ราคาหุ้นของ Zions ร่วงกว่า 13% ทันทีหลังข่าวเผยแพร่ สะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเสถียรภาพของธนาคารและคุณภาพพอร์ตสินเชื่อ โดยสถานการณ์นี้ยิ่งทวีความกดดันในบริบทของปัญหาในภาคธนาคารภูมิภาคของสหรัฐฯ ที่ถูกสะท้อนมาตั้งแต่กรณี Silicon Valley Bank ซึ่งความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นได้กดดันการประเมินมูลค่าหุ้นของหลายสถาบัน
รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่จะถึงนี้จะเป็น “บททดสอบสำคัญ” สำหรับ Zions เพื่อดูว่าปัญหาสินเชื่อดังกล่าวเป็นเพียงกรณีเฉพาะหรือสะท้อนจุดอ่อนเชิงระบบในนโยบายบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ธนาคารยังต้องเผชิญแรงกดดันจากตลาดสินเชื่อผู้บริโภค ซึ่งอาจขยายวงกว้างกว่าที่คาดและควรจับตาอย่างใกล้ชิด
