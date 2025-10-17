อ่านเพิ่มเติม
15:39 · 17 ตุลาคม 2025

ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨

ประเด็นหลัก
  • ความกังวลเกิดจากหุ้นธนาคารภูมิภาคในสหรัฐฯ ร่วงก่อนหน้านี้ หลังมีข่าวเกี่ยวกับความจำเป็นในการตัดหนี้สินของสินเชื่อให้ลูกค้าที่ถูกกล่าวหาฉ้อโกง รวมถึงการตัดหนี้ 50 ล้านดอลลาร์ของ Zions Bank Corp.

เซสชันวันศุกร์ในตลาดหุ้นยุโรปมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างมาก ความกังวลเกิดขึ้นในยุโรปหลังหุ้นธนาคารภูมิภาคในสหรัฐฯ ร่วงเมื่อวันพฤหัสบดี การขายทำกำไรเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการประกาศของหลายสถาบันขนาดใหญ่เกี่ยวกับความจำเป็นในการตัดหนี้สินของสินเชื่อให้ลูกค้าที่ถูกกล่าวหาฉ้อโกง

ความสนใจของนักลงทุนมุ่งไปที่ Zions Bank Corp ซึ่งประกาศตัดหนี้ 50 ล้านดอลลาร์ ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของภาคสินเชื่อภูมิภาคเพิ่มขึ้น ตลาดยังคงจดจำการล่มสลายของ Silicon Valley Bank ร่วมกับการล้มละลายของ First Brands และการเปิดเผยความเสี่ยงเชิงระบบในภาคการเงิน ทำให้นักลงทุนเริ่มประเมินความเสี่ยงที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน

คลื่นความวิตกเริ่มจากตลาดเอเชียและแพร่ไปถึงยุโรป โดยวันนี้ดัชนีหลักส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง นักวิเคราะห์ชี้ว่าการเคลื่อนไหวปัจจุบันเป็นเพียงการปรับฐาน แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับธนาคารภูมิภาคสหรัฐฯ ยังอาจกดดันตลาดหุ้นโลกต่อไปอีกระยะ

ปัจจุบัน การขายทำกำไรในตลาดยุโรปอยู่ราว 1.5% สำหรับดัชนีหลัก โดย DAX และ FTSE MIB ปรับตัวลงมากที่สุด สะท้อนถึงความอ่อนไหวของระบบธนาคารท้องถิ่น ขณะที่สหราชอาณาจักรและสวิตเซอร์แลนด์มีแนวโน้มดีกว่า เล็กน้อย การปรับตัวลดลงจำกัดอยู่ราว 1%

 

ตลาดเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักตั้งแต่เปิดเซสชันวันศุกร์ โดยธนาคารยุโรปปรับตัวลงมากที่สุดตามคาด แหล่งที่มา: xStation

