ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨

เซสชันวันศุกร์ในตลาดหุ้นยุโรปมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างมาก ความกังวลเกิดขึ้นในยุโรปหลังหุ้นธนาคารภูมิภาคในสหรัฐฯ ร่วงเมื่อวันพฤหัสบดี การขายทำกำไรเกิดขึ้นต่อเนื่องจากการประกาศของหลายสถาบันขนาดใหญ่เกี่ยวกับความจำเป็นในการตัดหนี้สินของสินเชื่อให้ลูกค้าที่ถูกกล่าวหาฉ้อโกง
ความสนใจของนักลงทุนมุ่งไปที่ Zions Bank Corp ซึ่งประกาศตัดหนี้ 50 ล้านดอลลาร์ ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของภาคสินเชื่อภูมิภาคเพิ่มขึ้น ตลาดยังคงจดจำการล่มสลายของ Silicon Valley Bank ร่วมกับการล้มละลายของ First Brands และการเปิดเผยความเสี่ยงเชิงระบบในภาคการเงิน ทำให้นักลงทุนเริ่มประเมินความเสี่ยงที่ไม่เคยรับรู้มาก่อน
คลื่นความวิตกเริ่มจากตลาดเอเชียและแพร่ไปถึงยุโรป โดยวันนี้ดัชนีหลักส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง นักวิเคราะห์ชี้ว่าการเคลื่อนไหวปัจจุบันเป็นเพียงการปรับฐาน แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับธนาคารภูมิภาคสหรัฐฯ ยังอาจกดดันตลาดหุ้นโลกต่อไปอีกระยะ
ปัจจุบัน การขายทำกำไรในตลาดยุโรปอยู่ราว 1.5% สำหรับดัชนีหลัก โดย DAX และ FTSE MIB ปรับตัวลงมากที่สุด สะท้อนถึงความอ่อนไหวของระบบธนาคารท้องถิ่น ขณะที่สหราชอาณาจักรและสวิตเซอร์แลนด์มีแนวโน้มดีกว่า เล็กน้อย การปรับตัวลดลงจำกัดอยู่ราว 1%
ตลาดเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักตั้งแต่เปิดเซสชันวันศุกร์ โดยธนาคารยุโรปปรับตัวลงมากที่สุดตามคาด แหล่งที่มา: xStation
