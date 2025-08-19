DE40: อุตสาหกรรมป้องกันประเทศกดดัน ตลาดรอคำตัดสิน FED

🇪🇺 European Session Update
-
ตลาดยุโรปเปิดทำการโดยมี ความคาดหวังผลลัพธ์การประชุมสันติภาพ และ การเผยแพร่ FOMC Minutes ของ FED → ปฏิกิริยาตลาด ปานกลาง
ดัชนียุโรป:
-
DE40: -0.17%
-
FRA40: +0.36%
-
UK100: -0.14%
-
EU50: +0.13%
-
ตลาด ไม่มีผลประกอบการบริษัทหรือข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ นักลงทุนจึงรอแรงกระตุ้นต่อไป โดยเฉพาะจาก FED
-
วันพุธนี้: FOMC Minutes เผยการประชุมล่าสุด → แสดงมุมมองสมาชิก FED นอกเหนือจาก Powell เกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบี้ย
-
เหตุการณ์สำคัญสำหรับ FED คือ Jackson Hole Symposium วันศุกร์ ที่ Powell และสมาชิก FED จะกล่าวสุนทรพจน์
การประชุมสันติภาพ:
-
ผู้นำยุโรปและ NATO พบ ทรัมป์ เมื่อวาน → USA พร้อมให้ การรับประกันหลังสงคราม
-
EU/NATO สนับสนุน มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติม
สภาพเศรษฐกิจ EU:
-
กดดันจาก ภาษีสหรัฐฯ, แข่งขันจากจีน, ภัยคุกคามรัสเซีย, ปัญหาภายใน (การเติบโตต่ำและหนี้สูง)
-
นักลงทุนเชื่อว่า EU จะสามารถแก้ปัญหาส่วนใหญ่ได้ แต่คำถามคือ ความหวังเหล่านี้จะเป็นจริงหรือไม่
DE40 (D1)
DE40 Update
-
ดัชนีเยอรมันอยู่ใน ช่วง consolidation กลางแนวโน้มขาขึ้น
-
ตลาด ยืนแนวรับที่ EMA100 → เป็นแนวรับสำคัญหากราคาลดลง
-
แนวต้านถัดไป: ระดับสูงสุดตลอดกาลเดือนก่อน 24,757 จุด
ข่าวบริษัทสำคัญ:
-
หุ้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศลดลง → ความหวัง สิ้นสุดสงคราม และ ความต้องการอาวุธลดลง
-
Rheinmetall (RHM.DE) -3%
-
Dassault (AM.FR) -2%
-
BAE (BA.UK) -2%
-
-
Stratec (SBS.DE)
-
บริษัทแพทย์-วินิจฉัยเผย งบครึ่งปี 2025 ตลาดตอบรับ เชิงบวก
-
ยอดขายเพิ่ม, กำไรยังคงที่ → gap-up เปิดตลาด, ราคาขึ้น >3%
-
-
Merck KGaA (MKR.DE)
-
ธนาคารลงทุนรายหนึ่ง ลดเรตติ้งหุ้น
-
ราคาปรับลด ~1%
-