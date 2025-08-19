อ่านเพิ่มเติม

DE40: อุตสาหกรรมป้องกันประเทศกดดัน ตลาดรอคำตัดสิน FED

17:21 19 สิงหาคม 2025

🇪🇺 European Session Update

  • ตลาดยุโรปเปิดทำการโดยมี ความคาดหวังผลลัพธ์การประชุมสันติภาพ และ การเผยแพร่ FOMC Minutes ของ FED → ปฏิกิริยาตลาด ปานกลาง

ดัชนียุโรป:

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

  • DE40: -0.17%

  • FRA40: +0.36%

  • UK100: -0.14%

  • EU50: +0.13%

  • ตลาด ไม่มีผลประกอบการบริษัทหรือข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ นักลงทุนจึงรอแรงกระตุ้นต่อไป โดยเฉพาะจาก FED

  • วันพุธนี้: FOMC Minutes เผยการประชุมล่าสุด → แสดงมุมมองสมาชิก FED นอกเหนือจาก Powell เกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบี้ย

  • เหตุการณ์สำคัญสำหรับ FED คือ Jackson Hole Symposium วันศุกร์ ที่ Powell และสมาชิก FED จะกล่าวสุนทรพจน์

การประชุมสันติภาพ:

  • ผู้นำยุโรปและ NATO พบ ทรัมป์ เมื่อวาน → USA พร้อมให้ การรับประกันหลังสงคราม

  • EU/NATO สนับสนุน มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติม

สภาพเศรษฐกิจ EU:

  • กดดันจาก ภาษีสหรัฐฯ, แข่งขันจากจีน, ภัยคุกคามรัสเซีย, ปัญหาภายใน (การเติบโตต่ำและหนี้สูง)

  • นักลงทุนเชื่อว่า EU จะสามารถแก้ปัญหาส่วนใหญ่ได้ แต่คำถามคือ ความหวังเหล่านี้จะเป็นจริงหรือไม่

DE40 (D1)

DE40 Update

  • ดัชนีเยอรมันอยู่ใน ช่วง consolidation กลางแนวโน้มขาขึ้น

  • ตลาด ยืนแนวรับที่ EMA100 → เป็นแนวรับสำคัญหากราคาลดลง

  • แนวต้านถัดไป: ระดับสูงสุดตลอดกาลเดือนก่อน 24,757 จุด

ข่าวบริษัทสำคัญ:

  • หุ้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศลดลง → ความหวัง สิ้นสุดสงคราม และ ความต้องการอาวุธลดลง

    • Rheinmetall (RHM.DE) -3%

    • Dassault (AM.FR) -2%

    • BAE (BA.UK) -2%

  • Stratec (SBS.DE)

    • บริษัทแพทย์-วินิจฉัยเผย งบครึ่งปี 2025 ตลาดตอบรับ เชิงบวก

    • ยอดขายเพิ่ม, กำไรยังคงที่ → gap-up เปิดตลาด, ราคาขึ้น >3%

  • Merck KGaA (MKR.DE)

    • ธนาคารลงทุนรายหนึ่ง ลดเรตติ้งหุ้น

    • ราคาปรับลด ~1%

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก