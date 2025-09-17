DE40: ชื่นใจเล็กน้อยก่อนประชุม Fed

หลังจากการซื้อขายเมื่อวานซึ่งปิดตลาดด้วยแรงขายในกลุ่มธนาคาร ตลาดยุโรปตะวันตก ปรับตัวขึ้นในวันนี้ นักลงทุนจับตาการตัดสินใจของ Federal Reserve ซึ่งจะประกาศในช่วงเย็น
การซื้อขายเป็นไปอย่างค่อนข้างสงบ ดัชนีหลักของยุโรปอยู่ในแดนบวก สะท้อนการฟื้นตัวบางส่วนหลังจากปรับตัวลงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายยังคงจำกัด เนื่องจากตลาดรอสัญญาณจากสหรัฐฯ เกี่ยวกับนโยบายการเงินเพิ่มเติม
Source: Bloomberg Finance LP
The German index is rising today on the wave of positive sentiment in technology stocks.
Macroeconomic Data:
From a macroeconomic perspective, attention was drawn to the final inflation data, which turned out to be slightly lower than the initial reading. The market may interpret this as a signal that price pressure is gradually decreasing.
Market consensus assumes that the Fed will decide today to raise interest rates by 25 basis points. However, the most significant impact on the future direction of the markets will come from the message contained in the statement and at the press conference, particularly regarding inflation prospects and economic growth.
DE40 (D1)
Source: Xstation
แนวโน้มทางเทคนิค DE40
กราฟชี้ให้เห็น รูปแบบ Head and Shoulders ซึ่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น เส้นคอ (neckline) ถูกกำหนดโดยแนวรับก่อนหน้า ซึ่งถูกทะลุลงมาแล้ว ยืนยันมุมมองเชิงลบ ราคายังปรับตัวต่ำกว่า EMA100 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าฝ่ายขายได้เปรียบ การตั้งค่าทั้งหมดนี้บ่งบอกถึงความเสี่ยงในการปรับฐานลึกขึ้น พฤติกรรมของตลาดบริเวณแนวรับถัดไปจะมีความสำคัญในการหยุดแรงขาย หากฝั่งผู้ซื้ออยากกลับมาควบคุมตลาด ต้องดันราคากลับเหนือ 23,700 จุด ให้เร็วที่สุด
ข่าวบริษัท:
Centrica (CNA.UK) – หุ้นได้แรงหนุนหลัง JPMorgan ปรับเพิ่มคำแนะนำ ทำให้ความเชื่อมั่นต่อกลุ่มพลังงานในอังกฤษดีขึ้น ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นกว่า 1% วันนี้
Beiersdorf (BEI.DE) – บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคโดนแรงขาย หลัง Jefferies ปรับลดคำแนะนำเมื่อวานนี้ ทำให้มุมมองเชิงลบต่อบริษัทยังคงอยู่ ราคาหุ้นเปิดตลาดลดลงประมาณ 1.5%