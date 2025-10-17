DE40: ตลาดยุโรปเคลื่อนไหวทรงตัว ขณะ Nestlé ปรับตัวขึ้น

- ตลาดยุโรปเปิดลบก่อนฟื้นตัวช่วงบ่าย — Nestlé พุ่งหลังประกาศเลิกจ้าง 16,000 ตำแหน่ง — สวีเดนทยอยรายงานข้อมูลเศรษฐกิจ — จับตาถ้อยแถลงจาก FOMC และ ECB ช่วงท้ายวัน
- ตลาดยุโรปเปิดลบก่อนฟื้นตัวช่วงบ่าย — Nestlé พุ่งหลังประกาศเลิกจ้าง 16,000 ตำแหน่ง — สวีเดนทยอยรายงานข้อมูลเศรษฐกิจ — จับตาถ้อยแถลงจาก FOMC และ ECB ช่วงท้ายวัน
ตลาดยุโรปเปิดการซื้อขายภายใต้แรงกดดันจากความตึงเครียดด้านการค้าและการเงินที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียและจีน แต่ในขณะเดียวกันก็ได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของหลายบริษัท แม้ดัชนีหลักจะปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงเช้า แต่นักลงทุนกลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้ง ส่งผลให้ช่วงเที่ยงตลาดส่วนใหญ่สามารถฟื้นตัวจากการปรับฐานและกลับมาบวกได้เล็กน้อย
จุดเด่นของวันนี้คือผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของ TSMC, Nestlé และ Sartorius ที่ออกมาดีกว่าคาด ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดยุโรปให้เป็นบวกมากขึ้น หลังปิดตลาดวันนี้ ยังมีรายงานผลประกอบการจากบริษัทขนาดใหญ่ในกลุ่มสแกนดิเนเวีย 3 แห่ง ได้แก่ Industrivärden, Investor และ Nordea Bank ซึ่งผลลัพธ์อาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางความเชื่อมั่นของตลาดในภูมิภาค นักลงทุนที่สนใจตลาดยุโรปควรจับตาการประกาศเหล่านี้อย่างใกล้ชิด
Source: Bloomberg Finance Lp
The biggest contributor to today's growth is clearly industry, while Healthcare pulls the indices lower.
Macroeconomic Data:
Additionally, the latest data on trade balances of European Union countries confirmed the ongoing export surpluses.
In the second half of the day, investors will closely follow speeches by members of the FOMC and ECB.
The market will also be waiting for the EIA report on oil inventories, which may influence the further direction of commodity prices and market sentiment. Moderate declines in inventories are expected.
DE40 (D1)
ที่มา: xStation5
ดัชนีหุ้นยังเคลื่อนไหวบริเวณแนวต้านสำคัญใกล้ระดับ 24,380 จุด โดยฝั่งซื้อเริ่มแสดงอาการอ่อนแรง ราคาหลุดลงมาต่ำกว่าแนวต้านดังกล่าวและพยายามทรงตัวเหนือระดับไม่สำเร็จ ขณะนี้ราคาทรงตัวบริเวณระดับ FIBO 38.2% โดยมีแนวรับถัดไปอยู่ที่เส้น EMA50 และระดับ FIBO 50% ซึ่งเป็นโซนที่ราคากำลังมุ่งหน้าไป สำหรับฝั่งซื้อ หากต้องการกลับมาควบคุมทิศทางได้อีกครั้ง จำเป็นต้องทะลุขึ้นเหนือระดับ FIBO 23.6% ให้ได้
🏢 ข่าวบริษัทเด่น
Nestlé (NESN.CH) — บริษัทสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ประกาศผลประกอบการสำหรับ 3 ไตรมาสแรก ซึ่งออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไว้ โดยรายได้เติบโตเล็กน้อยในหลายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 8% หลังบริษัทเปิดเผยแผน เลิกจ้างพนักงาน 16,000 คนใน 2 ปีข้างหน้า โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในฝ่ายบริหาร
Sartorius (SRT.DE) — บริษัทพลังงานรายนี้ออกประมาณการยอดขายเชิงบวก คาดว่าจะเติบโต 7% ในปีหน้า ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 3%
Kering (KER.FR) — ผู้ค้าปลีกแบรนด์หรูรายนี้ได้รับคำแนะนำ “เชิงลบ” จากธนาคารเพื่อการลงทุน ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงเกือบ 3% หลังจากดีดขึ้นในวันก่อนหน้า
flatexDEGIRO (FTK.DE) — ผู้ให้บริการด้านการลงทุนจากเยอรมนีรายงานรายได้เพิ่มขึ้นแตะ 550 ล้านยูโร สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ ราคาหุ้นพุ่งกว่า 5%
Kinnevik (KINVB.SE) — บริษัทลงทุนจากสวีเดนพลิกกลับมามีกำไรสุทธิ 741 ล้านโครนาสวีเดน จากขาดทุน 1.9 พันล้านโครนา ในปีที่แล้ว หุ้นปรับขึ้นกว่า 6%
Repsol (REP1.ES) — บริษัทพลังงานจากสเปนถูก Morgan Stanley ปรับลดคำแนะนำ โดยชี้ว่า Shell และ Total เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในยุโรป ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงมากกว่า 1%
ตลาดเด่นวันนี้ - EURUSD
ข่าวเด่น: ตัวเลขเงินเฟ้อสุดท้ายตรงตามที่คาดการณ์ไว้ ดัชนีเงินเฟ้อหลัก HICP ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
ธนาคารกดดัชนีตลาดร่วง 🚨
หุ้น Zions Bancorporation ร่วง หลัง ตัดจำหน่ายสินเชื่อ!